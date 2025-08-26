Представители свыше 70 стран подтвердили участие в ВЭФ-2025

Свое участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2025 году подтвердили представители свыше 70 стран и территорий. Об этом сообщает организатор мероприятия — Фонд Росконгресс.
«Участие представителей из более 70 стран и территорий подтверждает статус Восточного экономического форума как авторитетной площадки для деловых коммуникаций, привлекательной как для стран Азиатского-Тихоокеанского региона, так и остального мира», — сказал советник Президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков. Его слова опубликованы на официальном сайте Росконгресса. Среди участников ожидаются делегации из КНР, Японии, Республики Корея, Индии, а также стран Ближнего Востока, Европы, Африки и Латинской Америки.
В 2025 году центральной темой форума станет «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Тема отражает стремление к формированию доверительных и взаимовыгодных отношений между странами. Форум призван стать пространством для открытого диалога, где участники смогут выработать новые подходы к развитию экономики будущего.
Десятый Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября 2025 года на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Этот современный комплекс уже стал привычной площадкой для проведения масштабных международных мероприятий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.