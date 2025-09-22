Путин предложил Совбезу обсудить стратегическую стабильность

Путин предложил Совбезу придерживаться условий ДСНВ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам Путина, сохранение ДСНВ обеспечит предсказуемость и стабильность
По словам Путина, сохранение ДСНВ обеспечит предсказуемость и стабильность Фото:

Президент России Владимир Путин предложил Совету безопасности РФ придерживаться условий Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после истечения его срока действия 5 февраля 2026 года. Об этом глава государства заявил на совещании с Совбезом.

«Чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, считаем оправданным попытаться сохранить на нынешнем достаточно турбулентном этапе сложившийся благодаря ДСНВ статус-кво», — подчеркнул Путин. Президент напомнил, что с окончанием ДСНВ исчезнет последнее соглашение, ограничивающее ракетный потенциал между Россией и США.

Ранее российское руководство неоднократно отмечало важность ДСНВ для стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Договор был подписан в 2010 году и предусматривал сокращение ядерных боезарядов и средств их доставки. В феврале 2023 года Россия приостановила участие в проверочных мероприятиях по ДСНВ, но продолжила соблюдать количественные ограничения соглашения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин предложил Совету безопасности РФ придерживаться условий Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после истечения его срока действия 5 февраля 2026 года. Об этом глава государства заявил на совещании с Совбезом. «Чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, считаем оправданным попытаться сохранить на нынешнем достаточно турбулентном этапе сложившийся благодаря ДСНВ статус-кво», — подчеркнул Путин. Президент напомнил, что с окончанием ДСНВ исчезнет последнее соглашение, ограничивающее ракетный потенциал между Россией и США. Ранее российское руководство неоднократно отмечало важность ДСНВ для стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Договор был подписан в 2010 году и предусматривал сокращение ядерных боезарядов и средств их доставки. В феврале 2023 года Россия приостановила участие в проверочных мероприятиях по ДСНВ, но продолжила соблюдать количественные ограничения соглашения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...