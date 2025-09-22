Путин предложил Совбезу обсудить стратегическую стабильность

Президент России Владимир Путин предложил Совету безопасности РФ придерживаться условий Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после истечения его срока действия 5 февраля 2026 года. Об этом глава государства заявил на совещании с Совбезом.
«Чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, считаем оправданным попытаться сохранить на нынешнем достаточно турбулентном этапе сложившийся благодаря ДСНВ статус-кво», — подчеркнул Путин. Президент напомнил, что с окончанием ДСНВ исчезнет последнее соглашение, ограничивающее ракетный потенциал между Россией и США.
Ранее российское руководство неоднократно отмечало важность ДСНВ для стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Договор был подписан в 2010 году и предусматривал сокращение ядерных боезарядов и средств их доставки. В феврале 2023 года Россия приостановила участие в проверочных мероприятиях по ДСНВ, но продолжила соблюдать количественные ограничения соглашения.
