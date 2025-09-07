Пожизненно осужденный сенатор Арашуков хочет отпроситься из тюрьмы на СВО

Арашукова приговорили к пожизненному заключению
Бывший сенатор Рауф Арашуков пытался заключить контракт с Минобороны РФ для участия в зоне СВО, однако получил отказ. Об сообщил его адвокат Эльмар Ализаде.

«Он подал первое заявление еще когда сидел в „Лефортово“. После этого он не раз еще предпринимал попытки заключить с Минобороны контракт. Арашуков даже писал обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Однако Арашуков так и не получил согласия на свое участие в СВО», — сказал защитник в беседе с ТАСС,

По словам адвоката, причиной отказа стали тяжкие статьи, по которым осужден бывший сенатор. «У него есть судимость по ст. 210 УК РФ „Создание преступной группы“. Кроме того, он приговорен к пожизненному лишению свободы. Обычно в таких случаях заключенным отказывают в заключении контракта с Минобороны», — пояснил он.

Арашуков был задержан 30 января 2019 года прямо на заседании Совета Федерации в присутствии генпрокурора РФ Юрия Чайки и главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Позднее был арестован и его отец, экс-советник гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков.

В 2022 году Мосгорсуд приговорил обоих к пожизненному сроку, признав виновными в создании преступной группы, организации убийств и хищении газа у «Газпрома» на сумму 4,4 млрд рублей. В январе 2023 года защита обжаловала приговор. Осенью 2024 года в отношении Рауфа Арашукова было возбуждено новое дело — о даче взятки в особо крупном размере.

