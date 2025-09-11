СОРЕ: финал Лиги чемпионов в 2027 году может пройти в Мадриде

Домашняя арена футбольного клуба «Атлетико» — стадион «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде — рассматривается в качестве возможного места проведения финала Лиги чемпионов сезона 2026/27. Об этом сообщает радиостанция COPE со ссылкой на свои источники.
Официальное подтверждение данного решения ожидается после заседания исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Оно запланировано на 11 сентября, передает радиостанция.
Стадион «Метрополитано» был введен в эксплуатацию в 1993 году, а капитальная реконструкция спортивного объекта завершилась в 2017 году. Вместимость арены составляет 70 692 зрителя. Уже в 2019 году этот стадион принимал финал Лиги чемпионов, в котором встретились английские клубы «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур». Тогда победу одержал «Ливерпуль» со счетом 2:0.
Ранее стали известны все команды, которые примут участие в основном этапе футбольной Лиги чемпионов. Так, в первую корзину для жеребьевки вошли таки клубы, как ПСЖ (Франция), «Реал» и «Барселона» (оба — Испания), «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси» (все — Англия), «Интер» (Италия). А также «Бавария» и дортмундская «Боруссия» (оба — Германия).
