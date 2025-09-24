За ночь сбито 70 украинских дронов, выпущенных по территории России

Средства ПВО РФ сбили 70 дронов ВСУ над Россией
Средства ПВО РФ сбили 70 дронов ВСУ над Россией
Украинские атаки по российским регионам

В течение ночи с 23:00 мск 23 сентября до 07:00 мск 24 сентября 2025 года российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 70 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ. 

«Уничтожены и перехвачены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении МО в telegram-канале. Дроны сбиты в воздушном пространстве Белгородской, Курской, Ростовской и Волгоградской областей, а также над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря.

В Белгородской области в результате атаки погиб мирный житель от полученных ранений. Также в регионе зафиксировано множество повреждений. В Ростовской области силы ПВО отразили удары по Таганрогу, Мясниковскому, Миллеровскому, Куйбышевскому, Шолоховскому, Тарасовскому и Верхнедонскому районам, заявил губернатор Юрий Слюсарь. В станице Базковской Шолоховского района дрон ВСУ поджег частный дом; пожар ликвидирован, ущерб оценивается. Подробнее об атаке на этот регион — в материале URA.RU.

