Как россиян обманывают на коммуналке

В Екатеринбурге активизировались аферисты от коммуналки. Несуществующие компании пугают горожан огромными платежками и предлагают дорогое оборудование от имени реальных поставщиков газа и воды. Документы настолько правдоподобны, что зачастую вы даже не заметите, что платите деньги мошенникам.
Горожане сообщают о том, что так пытаются действовать конторы, например, навязывающие установку новых приборов учета воды. «Достала из ящика два извещения — оба из какой-то Единой городской службы по учету водоснабжения. В бумагах говорилось, что мне надо проверить свои счетчики, это поможет мне избежать начисления платы за потребление воды по общему нормативу. В первый момент я была даже уверена, что это настоящие уведомления. Ведь там были печати, предупреждающие о том, что это повторное извещение, сделанная синими чернилами подпись, фамилии и имена якобы реальных людей, исходящие номера, коды подразделений, дата составления и другие приметы официальных квитанций. Подписаны они некими главами администрации Единой городской службы по учету водоснабжения, правда, это были разные люди», — рассказывает жительница Кировского района Елена.
Сотрудницы колл-центра организации в разговоре с корреспондентом «URA.RU» представились работниками «Единой городской службы ЖКХ». Они заверили, что организация работает на рынке сантехнических услуг несколько лет, а счетчики обязательно нужно менять, иначе начисления будут больше. Отметим, что
в базе предприятий «Контур Фокус» не удалось найти ни одной организации с названием «Единая городская служба ЖКХ», а ее реквизиты (вроде ИНН) оказались набором цифр.
В Екатеринбурге нет и не может быть общей службы, которая контролировала бы все приборы учета, говорят в ЕМУП «Водоканал», который поставляет воду жителям города. «К нам организация с таким называнием не имеет никакого отношения. Общей и официальной службы, которая работала бы со всеми бытовыми потребителями, в городе нет и ее создание нецелесообразно и не предвидится», — говорят в пресс-службе водоканала. Тут напоминают, что в любые взаимодействия с жильцами вступает в первую очередь управляющая компания.
«У водоканала нет ни полномочий, ни даже заинтересованности контролировать расход воды в каждой отдельной квартире. У нас есть договор с УК, она нам отчитывается по расходам, мы на основании этого выставляем счет. Нас интересуют показания общедомовых приборов учета и то, оплачены ли счета, которые мы выставили УК или ТСЖ», — говорят в пресс-службе.
Напомним, что дату последней поверки счетчиков можно узнать из паспорта прибора учета, который есть у каждого потребителя. В среднем межповерочный интервал составляет для счётчиков холодной воды — четыре года, горячей — шесть лет. А с жильцами непосредственно общается только управляющая компания.
Участились случаи, когда мошенники, скрываясь за официальными документами, продают дополнительное газовое оборудование. «Постучались к родителям, представились сотрудниками „Екатеринбурггаза“. Осмотрели все, и заявили, что теперь необходимо купить дополнительный анализатор содержания газа в воздухе — „Газстоп“. Сказали, что стоит 18 тысяч рублей. Без него якобы невозможна эксплуатация ни газовой плиты, ни колонки, газ, мол, вообще отрежут. Хорошо, что у родителей не было при себе такой суммы, и они попросили „газовщиков“ зайти на следующий день. Никто больше, конечно, не пришел», — рассказывает житель Сортировки Андрей Яблонцев.
В Екатеринбурггазе рассказали, что жалобы на мошенников поступают и к ним. «Оборудование, которые от нашего имени предлагаются жителям города, стоит от 6 до 15 тысяч рублей и называется «Стопгаз».
Якобы это улавливатель запаха газа в квартире. Он нужен, чтобы обезопасить себя от взрыва газа, достаточно при любом его использовании только открывать форточку»,
— рассказала URA.RU Елена Неволина, начальник отдела по связям с общественностью и СМИ компании. Она говорит, что, конечно же, Екатеринбурггаз не имеет к происходящему никакого отношения.
В организации напоминают, что закон не обязывает потребителей газа покупать и устанавливать «Стопгаз» и подобное ему оборудование в квартирах. Тем более к этому не принуждают сотрудники Екатеринбурггаза. «Наши специалисты приходят к абонентам только в случаях вызова или планового техобслуживания. Графики проведения плановых работ согласовываются с управляющими компаниями, которые потом информируют всех жильцов. Информацию о том, кто к вам пришел, можно проверить в УК, в подразделении „Екатеринбурггаза“ по своему району, по телефону аварийной службы 04 и 104 с мобильных телефонов», — говорят представители АО.
С наступлением холодов активизировались и компании, которые предлагают «гарантийное обслуживание пластиковых окон». Жалобы об этом все чаще поступают в «URA.RU».
«Мне позвонили и начали уверять, что я покупала окна у них, а потом начали строго спрашивать, почему я до сих пор не произвела бесплатное гарантийное обслуживание. Спросили, когда я буду дома и заверили, что выезд специалиста бесплатный. Хорошо, что я помнила, в какой компании на самом деле устанавливала окна, перезвонила им. Там спросили, беспокоит ли меня что-то, и на мой ответ нет, сказали — вот и не парьтесь, окна служат по 25-30 лет. А вот моя мама так попалась. К ней прислали бесплатных мастеров, которые насчитали ей около 7 тысяч — якобы за межгарантийное обслуживание», — рассказывает жительница Екатеринбурга Мария Симонова.
Ранее «URA.RU» со ссылкой на одну из компаний рассказывало, что обращаться за ремонтом пластиковых окон стоит только в тех случаях, когда в их работе что-то беспокоит и лучше всего в ту фирму, где окна устанавливались.