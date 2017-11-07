Как россиян обманывают на коммуналке

17:36 07 ноября 2017 0

Все новые и новые организации пытаются убедить жителей Екатеринбурга, что необходимо менять счетчики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге активизировались аферисты от коммуналки. Несуществующие компании пугают горожан огромными платежками и предлагают дорогое оборудование от имени реальных поставщиков газа и воды. Документы настолько правдоподобны, что зачастую вы даже не заметите, что платите деньги мошенникам.

То, как счетчики считают воду, проверять, конечно, необходимо. Но вовсе не так часто, как этого требуют странные организации

Горожане сообщают о том, что так пытаются действовать конторы, например, навязывающие установку новых приборов учета воды. «Достала из ящика два извещения — оба из какой-то Единой городской службы по учету водоснабжения. В бумагах говорилось, что мне надо проверить свои счетчики, это поможет мне избежать начисления платы за потребление воды по общему нормативу. В первый момент я была даже уверена, что это настоящие уведомления. Ведь там были печати, предупреждающие о том, что это повторное извещение, сделанная синими чернилами подпись, фамилии и имена якобы реальных людей, исходящие номера, коды подразделений, дата составления и другие приметы официальных квитанций. Подписаны они некими главами администрации Единой городской службы по учету водоснабжения, правда, это были разные люди», — рассказывает жительница Кировского района Елена.

Сотрудницы колл-центра организации в разговоре с корреспондентом «URA.RU» представились работниками «Единой городской службы ЖКХ». Они заверили, что организация работает на рынке сантехнических услуг несколько лет, а счетчики обязательно нужно менять, иначе начисления будут больше. Отметим, что

в базе предприятий «Контур Фокус» не удалось найти ни одной организации с названием «Единая городская служба ЖКХ», а ее реквизиты (вроде ИНН) оказались набором цифр.

В Екатеринбурге нет и не может быть общей службы, которая контролировала бы все приборы учета, говорят в ЕМУП «Водоканал», который поставляет воду жителям города. «К нам организация с таким называнием не имеет никакого отношения. Общей и официальной службы, которая работала бы со всеми бытовыми потребителями, в городе нет и ее создание нецелесообразно и не предвидится», — говорят в пресс-службе водоканала. Тут напоминают, что в любые взаимодействия с жильцами вступает в первую очередь управляющая компания.

Один из примеров лже-извещений

«У водоканала нет ни полномочий, ни даже заинтересованности контролировать расход воды в каждой отдельной квартире. У нас есть договор с УК, она нам отчитывается по расходам, мы на основании этого выставляем счет. Нас интересуют показания общедомовых приборов учета и то, оплачены ли счета, которые мы выставили УК или ТСЖ», — говорят в пресс-службе.

Напомним, что дату последней поверки счетчиков можно узнать из паспорта прибора учета, который есть у каждого потребителя. В среднем межповерочный интервал составляет для счётчиков холодной воды — четыре года, горячей — шесть лет. А с жильцами непосредственно общается только управляющая компания.

Не надо тратить деньги на «анализаторы газа в воздухе», это оборудование не нужно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Участились случаи, когда мошенники, скрываясь за официальными документами, продают дополнительное газовое оборудование. «Постучались к родителям, представились сотрудниками „Екатеринбурггаза“. Осмотрели все, и заявили, что теперь необходимо купить дополнительный анализатор содержания газа в воздухе — „Газстоп“. Сказали, что стоит 18 тысяч рублей. Без него якобы невозможна эксплуатация ни газовой плиты, ни колонки, газ, мол, вообще отрежут. Хорошо, что у родителей не было при себе такой суммы, и они попросили „газовщиков“ зайти на следующий день. Никто больше, конечно, не пришел», — рассказывает житель Сортировки Андрей Яблонцев.

В Екатеринбурггазе рассказали, что жалобы на мошенников поступают и к ним. «Оборудование, которые от нашего имени предлагаются жителям города, стоит от 6 до 15 тысяч рублей и называется «Стопгаз».

Якобы это улавливатель запаха газа в квартире. Он нужен, чтобы обезопасить себя от взрыва газа, достаточно при любом его использовании только открывать форточку»,

— рассказала URA.RU Елена Неволина, начальник отдела по связям с общественностью и СМИ компании. Она говорит, что, конечно же, Екатеринбурггаз не имеет к происходящему никакого отношения.

В организации напоминают, что закон не обязывает потребителей газа покупать и устанавливать «Стопгаз» и подобное ему оборудование в квартирах. Тем более к этому не принуждают сотрудники Екатеринбурггаза. «Наши специалисты приходят к абонентам только в случаях вызова или планового техобслуживания. Графики проведения плановых работ согласовываются с управляющими компаниями, которые потом информируют всех жильцов. Информацию о том, кто к вам пришел, можно проверить в УК, в подразделении „Екатеринбурггаза“ по своему району, по телефону аварийной службы 04 и 104 с мобильных телефонов», — говорят представители АО.

Обращайтесь за ремонтом окон только в том случае, если окно действительно вышло из строя, — советуют специалисты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

С наступлением холодов активизировались и компании, которые предлагают «гарантийное обслуживание пластиковых окон». Жалобы об этом все чаще поступают в «URA.RU».

«Мне позвонили и начали уверять, что я покупала окна у них, а потом начали строго спрашивать, почему я до сих пор не произвела бесплатное гарантийное обслуживание. Спросили, когда я буду дома и заверили, что выезд специалиста бесплатный. Хорошо, что я помнила, в какой компании на самом деле устанавливала окна, перезвонила им. Там спросили, беспокоит ли меня что-то, и на мой ответ нет, сказали — вот и не парьтесь, окна служат по 25-30 лет. А вот моя мама так попалась. К ней прислали бесплатных мастеров, которые насчитали ей около 7 тысяч — якобы за межгарантийное обслуживание», — рассказывает жительница Екатеринбурга Мария Симонова.

Ранее «URA.RU» со ссылкой на одну из компаний рассказывало, что обращаться за ремонтом пластиковых окон стоит только в тех случаях, когда в их работе что-то беспокоит и лучше всего в ту фирму, где окна устанавливались.