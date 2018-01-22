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Главные новости Пермского края
22:31  22 января 2018 0

Почему Пермь рискует стать столицей аварийного жилья

Пермяки прощаются с обещанным капремонтом и готовятся к новым сюрпризам чиновников
Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
Старые дома. Пермь, дом старый
Аварийного и устаревшего жилья в Прикамье и так предостаточно, а скоро станет еще большеФото: Алексей Глазырин © URA.RU

В наступившем году правительство Пермского края ждет проверка на прочность. Из-за реформы капитального ремонта тысячи жилых домов могут моментально стать аварийными. Станут ли расселять это жилье и за чей счет — не знает никто. Наблюдатели полагают, что власти рискуют, и им пора задуматься, как не превратить Прикамье в «аварийный» регион.

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Источник «URA.RU» в правительстве отмечает, что из-за реформы капремонта власти региона очень рискуют. Если все «вычеркнутые» дома (в перспективе таковых может оказаться до четырех тысяч) признают аварийными, то Пермский край «прогремит» на федеральном уровне — произойдет резкий рост объема жилья, требующего расселения.

«Самый лучший вариант — быстро расселить и тут же построить что-то новое. Но такая схема не придумана. Чтобы избавиться от старого, „страшного“, зачастую опасного жилья, не хватит бюджетных денег. А привлечь застройщиков очень непросто — они не любят за свой счет расселять людей. Проекты „снеси — построй“ для них несут большие риски и требуют много времени», — рассуждает собеседник.

Ранее «URA.RU» подробно уже рассказывало о том, как Фонд капитального ремонта Прикамья исключает из региональной программы жилье. В основном это двухэтажные дома, построенные в 30-50-х годах прошлого века. При этом для многих жителей исчезновение из программы становится большим неприятным сюрпризом — людям на протяжении нескольких лет обещали капремонт. Так Фонд «вычеркнул» из программы ряд домов в самом центре Перми по предложению городских властей (конкретно — заместитля главы администрации Сергея Романова).

Красным на карте отмечены дома, которых больше нет в программе капремонта. Что будет с ними дальше — никто не знает
Скриншот — «Яндекс. Карты»

После шумихи, возникшей в социальных сетях и СМИ, мэрия сообщала «URA.RU», что в действительности три дома из перечисленных были исключены из программы по ошибке Региональной службы по тарифам (РСТ, входит в правительство и курирует ЖКХ региона). Но власти так и не пояснили, что же они собираются делать с этим жильем, которое не признано аварийным, но и уже не претендует на ремонт.

В пресс-службе РСТ уточнили, что от мэрии не поступало документов по названным трем домам и просьб вернуть их в программу. Кроме того, в ведомстве подробно разъяснили, почему и по каким соображениям такое жилье исключают из программы капремонта. В ноябре правительство приняло решение не ремонтировать те дома, где стоимость работ больше объема денег, которые соберут собственники. То есть ремонтировать такое жилье нецелесообразно. Другой нюанс: теперь не подлежат включению в программу те дома, в которых стоимость ремонта одного квадратного метра превышает 60% от его рыночной цены.

Средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в Пермском крае определена в 36,2 тысячи рублей (по приказу Минстроя РФ). А полный капремонт двухэтажного дома стоит дороже 18 млн рублей (31,2 тысячи рублей за метр). То есть цена ремонта почти равна стоимости метра. Поэтому такие дома не могут остаться в программе.

Что будет дальше с такими домами — неизвестно. Правительство планировало принять решение до Нового года, но не уложилось в сроки. В пресс-службе РСТ пояснили, что порядок проведения реконструкции, сноса либо иных мероприятий в отношении исключенных домов готов. Сейчас документ проходит последние согласования и будет принят в ближайшее время.

Демченко и Клепцин Пермь, демченко олег
Поверившие в капремонт от Олега Демченко так ничего и не дождались
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Лидер ассоциации «Пермский стандарт» Александр Зотин, который судился за отмену программы капремонта и добился ее корректировки, считает, что все остается в руках собственников. Никто не мешает им собирать деньги и приводить свое жилье в порядок. А если дом признают аварийным — можно поспорить с этим в суде.

«В Перми есть примеры: в микрорайоне Рабочий поселок жители через суд добились полного капремонта своих старых трехэтажных домов, которые теперь выглядят лучше зарубежных аналогов. Ну, а если сидеть и ждать чего-то от государства, то можно оказаться на улице», — добавил общественник.

Изначально в программу капремонта в 2014 году вошли все неаварийные дома, в том числе и те, которые в действительности устарели — никакого обследования чиновники не проводили. Курировал процесс вице-премьер Олег Демченко — ближайший соратник прежнего губернатора Виктора Басаргина. Оппозиция многократно предлагала переформировать программу капремонта, проверить реальное состояние домов, но получала отказ властей.

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Пока чиновники не придумали, как реализовать замыслы Максима Решетникова
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новый губернатор Максим Решетников признал провал программы капремонта в Пермском крае. Он также неоднократно публично высказывался против застройки окраин городов Прикамья. Глава региона предложил развивать существующие кварталы, а для расселения ветхого жилья привлекать застройщиков. Но какой-то схемы быстрого обновления жилья в Пермском крае власти пока не придумали.

Сегодня на уровне региона необходима какая-то альтернатива федеральной программе расселения аварийного жилья (ее реализация закончилась), отмечает генеральный директор «Кортрос-Пермь» Николай Зуев, который возводит полностью новый жилой квартал в центре Перми (раньше там располагалась психиатрическая больница).

«В свое время власти озвучивали, что объем некачественного жилья в Перми очень значителен. А его замена на новое оценивается в десятки миллиардов рублей. Но это вопрос еще и модернизации городской среды. Однако когда речь идет о развитии застроенных территорий, то возникает проблема пересечения общественных интересов и частной собственности. И сегодня органам исполнительной власти Перми и края постоянно нужно искать механизм расселения и строительства жилья, который работал бы и без федерального софинансирования», — отмечает застройщик.

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