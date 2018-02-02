Уральский завод изменил свое лицо, чтобы захватить страну

Завод «Уралкерамика» провел масштабный ребрендинг. Второго февраля в рамках ежегодного съезда был презентован новый бренд предприятия. Уральский производитель керамической плитки теперь носит название ALMA CERAMICA. Создание нового бренда отражает амбиции предприятия, которое давно переросло местный рынок.
«К ребрендингу мы шли несколько лет. Дело в том, что „Уралкерамика“ давно переросла Урал. У нас уже около 3000 точек продаж, как в России, так и на территории СНГ. Мы — законодатель моды керамической плитки. За последние четыре года наш завод увеличил мощности в два раза. Мы работаем на современном итальянском оборудовании, производим продукцию европейского качества, но ее цена значительно ниже той, которая привозится из-за рубежа. Ребрендинг — это еще один шаг вперед в нашем развитии», — рассказал журналистам директор по маркетингу и продажам ПАО «ЗКИ» Константин Кулагин.
Разработкой нового бренда занималось рекламное агентство «Восход». Создание уникальной айдентики и рекламной кампании заняло полтора года.
«У «Уралкерамики» востребованные коллекции, но этот бренд немного устарел. Нам нужно было создать что-то легкое, узнаваемое не только в России, но и за рубежом. Так появилась ALMA. Четыре буквы легко запоминаются, прочитываются как на русском, так и на иностранном языке. Такое название дает хорошие перспективы для работы на экспорт. В переводе с испанского языка ALMA означает «душа» — в нашем языке есть много выражений со словом «душа» — сделано с душой, спето с душой, сказано с душой, — которые говорят о качестве и неформальности полученного результата», — комментирует коммерческий директор «РА «Восход» Павел Скосырский.
А представители Казахстана увидели в слове ALMA свой смысл. «По-казахски алма — это яблоко. В нашей республике уральская плитка очень популярна и занимает ведущее место во всех салонах, где представлены керамические изделия. Думаю, после ребрендинга она станет еще востребованнее, так как новое название на слух станет еще ближе казахскому потребителю», — отмечает Абулай Мустафин, представитель казахстанской компании, которая более 20 лет является официальным дистрибьютером ЗКИ.
На презентации бренда гости оценили новый четырехцветный логотип ALMA CERAMICA, а также яркую упаковку. В коробках с использованием синего цвета будет продаваться облицовочная плитка, с использованием бордового — декоративные элементы, розового — напольная плитка и зеленого — керамогранит.
По словам начальника отдела маркетинга ЗКИ Екатерины Гришкиной, рекламная кампания уже разработана и вскоре о новом бренде узнает вся страна. Так, планируется, что уральская плитка будет использоваться в таких популярных передачах, как «Квартирный вопрос» или «Школа ремонта», выходящих на федеральных телеканалах.