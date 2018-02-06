23:36 06 февраля 2018 0

Пермякам дали понять, что со сменой губернатора силовики вовсе не успокоились Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Информационное пространство Пермского края внезапно встряхнула тема задержания одного из самых заметных и влиятельных политиков Прикамья. Теперь пермяки гадают, чем же обернется этот удар от силовиков: новой турбулентностью или же уничтожением старой пермской элиты.

Задержание Владимира Нелюбина никого не оставило равнодушным Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Информация о задержании бывшего акционера «Экопромбанка», экс-депутата Заксобрания Владимира Нелюбина просочилась накануне вечером в Telegram. Затем СМИ удалось выяснить, что политику и бизнесмену предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (хищение более 200 млн рублей). Задержан Нелюбин на 48 часов. Дело расследует главное следственное управление краевого главка МВД. В пресс-службе пермской полиции сообщили, что не комментируют информацию о задержании Нелюбина.

Неожиданности истории добавляет тот факт, что накануне Владимир Нелюбин был на заседании совета по физической культуре и спорту, который проводил губернатор Максим Решетников. И в тот момент никто не ожидал, что политик вот-вот окажется в компании следователей.

Владимира Нелюбина всегда считали бизнесменом из «лихих 90-х». Однако это не помешало ему в начале века стать одним из наиболее влиятельных политиков в Прикамье. При участии Нелюбина сначала появилось региональное отделение «Единства», а затем он возглавил и пермскую «Единую Россию». И сегодня среди пермских единороссов немало его сторонников, у него остаются влиятельные друзья на федеральном уровне.

Поддерживать Виктора Басаргина оказалось не только невыгодно, но и опасно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Нелюбин известен и тем, что поддерживал как профессиональный, так и массовый спорт. С его помощью гандбольная команда «Пермские медведи» стала одной из сильнейших в стране. При поддержке Нелюбина проходило множество массовых мероприятий, том числе и для инвалидов. У пермяка есть ряд государственных наград за поддержку спорта.

Большие проблемы у политика-бизнесмена возникли в 2014 году. Тогда Центробанк отозвал лицензию у «Экопромбанка», акционером которого был Нелюбин. Сам он в прошлом году был признан банкротом.

Однако пермская элита до сих пор обсуждает версию о «мести» — у многих возникло предположение, что банк рухнул с чьей-то помощью. Известно, что Владимир Нелюбин в конце 2012 года стал участником большого политического конфликта. Единоросс поддержал губернатора-«варяга» Виктора Басаргина. Этот тандем сумел обыграть своих оппонентов и добиться назначения на пост секретаря реготделения «Единой России» Николая Демкина — гендиректора ПЗСП.

Оппонентами Басаргина тогда фактически стала команда экс-губернатора Пермской области, помощника президента РФ Юрия Трутнева (теперь — вице-премьер правительства РФ и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке), позиции которой в регионе резко ослабли. Лидер фракции единороссов в Заксобрании Юрий Борисовец упустил возможность взять под контроль партию, а Григорий Куранов (другой соратник Трутнева) вскоре ушел с поста руководителя администрации губернатора. Но впоследствии Нелюбин не получил заметных преференций от Басаргина — лишь большие проблемы в бизнесе.

Пермяки почему-то до сих пор обсуждают политический конфликт Нелюбина с командой Юрия Трутнева Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Владимир Нелюбин долгое время не появлялся на публике. Но в декабре 2017 года неожиданно принял участие в конференции пермского отделения «Единой России». Персоной нон-грата политик не стал — многие единороссы с ним непринужденно общались.

Сразу ряд экспертов-политологов воздержались от комментариев относительно происходящего в элитах Пермского края — у многих задержание Нелюбина вызвало непонимание. К тому же ранее в Прикамье сложилось мнение, что силовики борются конкретно с командой Басаргина (об этом говорили аресты министров).

Политтехнолог Дмитрий Логинов считает, что произошедшее намекает на неизбежность наказания за экономические преступления. «Если отдельным фигурантам истории с „Экомпромбанком“ удалось скрыться за границей, то Нелюбину, видимо, в данном случае придется отдуваться за всех. Это четкий сигнал элитам, что и „зеленые“ и „черные“ папки на тех, кто не чист на руку, лежат и наполняются. Это касается и местных элит в районах края», — уверен собеседник.

История задержания Владимира Нелюбина оставляет массу вопросов, сообщает лидер движения «Выбор», экс-депутат Заксобрания Константин Окунев, который давно знаком с политиком. «Это очень плохой сигнал для бизнеса. На разборках с такими крупными фигурами доверие к правоохранительной системе точно не растет. Мы проживаем очень грустный период. Сегодня в принципе нет правил игры. И оптимизма это не добавляет», — говорит Окунев.