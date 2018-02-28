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28 февраля 2018
27 февраля 2018
17:19  28 февраля 2018 2

Воспитанница православной гимназии ХМАО заявила об изнасиловании

Девушка хотела женить на себе любовника, но в итоге пришла в полицию
Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
Клипарт. Насилие , страх, боль, насилие, женщина, изнасилование
Следственный комитет ведет проверку в образовательном учрежденииФото: depositphotos.com © URA.RU

Воспитанник православной гимназии ХМАО избил и изнасиловал несовершеннолетнюю знакомую по учебному заведению. Вместо обращения в полицию руководство гимназии решило скрыть факт преступления и запретило родителям пострадавшей обращаться к силовикам. Об этом 28 февраля «URA.RU» сообщил адвокат потерпевших Михаил Пуртов.

По мнению собеседника, подросток заманил несовершеннолетнюю девушку к себе домой, где жестоко избил и изнасиловал, а после, под угрозой расправы, потребовал написать расписку о сексе по взаимному согласию.

Клипарт. ЯНАО, герб россии, уголовное дело
Девушка больше года не обращалась в полицию…
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

«Это маленький зверенок из богатой семьи, когда родители пострадавшей узнали об изнасиловании ребенка, то первым делом обратились к руководству гимназии, однако те решили скрыть преступление и запретили обращаться в полицию. Какое-то время даже планировали женить насильника на его жертве. Им удавалось скрывать преступление больше года», — комментирует Михаил Пуртов.

Также Пуртов добавил, что сотрудники югорского СУ СКР уже проводят проверку по факту случившегося, а руководству гимназии грозит уголовное преследование за сокрытие жестокого преступления.

В пресс-службе департамента образования ХМАО сообщили, что руководство гимназии не в курсе произошедшего. От комментариев чиновники отказались, предложив обратиться с вопросами к силовикам.

Клипарт, разное. Екатеринбург, свадьба, кольца, женитьба, бракосочетание
…, а планировала свадьбу с предполагаемым насильником
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В следственном управлении СК РФ по ХМАО-Югре «URA.RU» подтвердили информацию о проверке, которую проводят, однако отметили, что уголовное дело на данный момент возбуждено не было. «Какие-либо выводы делать рано. Комментарии можно будет давать только после всех оперативных действий», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как объяснил агентству источник в правоохранительных органах, предполагаемая потерпевшая написала заявление в СКР только 14 февраля, в то время как возможное преступление на сексуальной почве произошло больше года назад. Все это время девушка не обращалась в полицию и требовала от предполагаемого насильника женитьбы.

«Что касается якобы укрывательства преступления руководством гимназии, на данный момент никаких тому свидетельств найдено не было, в течение нескольких дней закончим проверку и примем решение о возбуждении уголовного дела», — комментирует источник.

Клипарт. Насилие , страх, подросток, боль, насилие, ребенок
Мотивом обращения в полицию могли стать обида и месть
Фото: depositphotos.com © URA.RU

Также, по мнению источника, распространение информации об изнасиловании в СМИ — это дело рук адвоката пострадавшей девушки, который пытается поднять вокруг курьёзной истории шум, чтобы получить вознаграждение.

Как рассказал «URA.RU» психолог Рамиль Гарифуллин, в тюрьмах РФ большой процент заключенных отбывает наказание за изнасилование по заявлению своих знакомых и подруг. «К сожалению, в современном обществе шантаж заявлением об изнасиловании стал своеобразным трендом, который появился благодаря разным особам вроде Дианы Шурыгиной. Девушки воспринимают все эти истории на ТВ как своеобразную подсказку и призыв к действию», — комментирует кандидат психологических наук.

Он отмечает, что бывают и другие мотивы. «Для многих девушек, особенно из религиозных семей, секс до брака — это серьезный шаг. Возможно, парень поступил непорядочно — пообещал девушке жениться, воспользовался ею и бросил. Она восприняла это как предательство, сильная обида переросла в месть, что стало поводом для обращения в полицию. Однако истинные подробности произошедшего — в компетенции силовых структур. Нужно дождаться результатов их проверки», — комментирует психолог.

Руководитель отдела по взаимоотношению со СМИ югорской митрополии диакон Антоний Долгушин сообщил агентству, что он не в курсе произошедшего. Свои вопросы собеседник посоветовал переадресовать руководству гимназии. «URA.RU» продолжит следить за развитием событий.

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