Почему президентские выборы 2018 года прошли чище, чем раньше

18:43 22 марта 2018 0

Из 96 тысячи участков ЦИК обнаружил вбросы лишь на 14 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На президентских выборах 2018 года нарушений было в два раза меньше, чем на выборах в 2012 году. По итогам дня голосования ЦИК отменил итоги выборов лишь на 14 участках. Всего в России 18 марта работало более 96 тысяч участков. Как изменилась динамика нарушений за шесть лет, почему сообщений о вбросах было больше, чем самих вбросов — «URA.RU» рассказал сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль», член президентского Совета по правам человека Александр Брод.

— Вы согласны с утверждением председателя ЦИК Эллы Памфиловой, что нарушений на этих выборах стало меньше?

— Я скажу так: жалоб от граждан по сравнению с прошлыми годами точно стало меньше. Россияне меньше жаловались на качество списков избирателей (ранее Брод рассказывал «URA.RU», что часто встречались ситуации, когда избиратели не находили себя в списках и уходили обиженными — прим. ред.), было меньше обращений об удалении наблюдателей и других жалоб на воспрепятствование их работе. Самые частые жалобы были связаны с незаконной агитацией. Есть несколько жалоб относительно видеокамер, которые не охватывали избирательный участок полностью. Сообщения о вбросах тоже были, но они часто оказывались фейковыми.

— От кого чаще всего шли эти фейковые сообщения?

«Голос» проверяет нарушения на выборах в России с 2000 года Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

— Особенно много фейков было на карте нарушений «Голоса» (некоммерческая ассоциация в защиту избирателей, в 2015 году Минюст признал ее иностранным агентом — прим. ред.). Есть всем известная история, когда тюменский блогер придумал информацию о нарушениях в школе с несуществующим номером, после чего она появилась на карте «Голоса». На Ямале в одном оппозиционном СМИ появилась информация о том, что до начала работы участка в 6 утра появились первые голосующие. После нашей проверки оказалось, что ТИК в городе Ноябрьске разрешил открыть избирательные участки в 6 утра, чтобы на них смогли проголосовать нефтяники, до того как заступят на смену.

Вообще, ЦИК достаточно оперативно реагировал на проблемные сообщения, спускал распоряжения нижестоящим комиссиям и проверки проходили быстро. Там, где действительно находили вброшенные бюллетени, выборы признавались недействительными, а руководители участковых комиссий тут же отстранялись от работы. Сейчас мы видим, что на 14 УИКах отменены результаты голосования, надеемся, что правоохранительные органы подключатся, проведут проверки и будут возбуждены административные и уголовные дела. В целом, динамика по нарушениям позитивная.

— Много говорилось о том, что для того, чтобы эти выборы прошли максимально прозрачны, принят целый ряд технических изменений. Какие технические новации были внедрены на этих выборах, по сравнению с выборами 2012 года?

— Во-первых, это камеры. Их стало больше (на этих выборах работало 40 тыс. камер, они покрывали участки, на которых проголосовало 80% россиян — прим. ред.). Кроме того, они появились не только на участковых, но и на территориальных избирательных комиссиях. На итоговых протоколах появились QR-коды, что позволило избежать замену, подделку или переписывание протоколов. Появилась возможность проголосовать по месту нахождения. Людям больше не надо было ехать в регион, где они зарегистрированы, за открепительным удостоверением. Теперь достаточно было подать заявление на госуслугах или в МФЦ и проголосовать на любом участке.

— Очень много говорили о новой работе с наблюдателями. Их впервые разрешили выставлять федеральным и региональным общественным палатам. Как это сказалось на наблюдательском корпусе в целом?

Сенатор Андрей Клишас поддержал идею отправлять наблюдателей от общественных палат и на региональные выборы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Действительно, это совершенно новый институт, которого не было на выборах 2012 года. Секретарь федеральной общественной палаты Валерий Фадеев заявил, что ОП выставили 140 тысяч наблюдателей. Я видел, как их готовили во всех двадцати регионах, которые я посетил перед выборами. В некоторых регионах готовили по два человека на участок, чтобы они подменяли друг друга: один работает до обеда, другой — после обеда. В других случаях одни работали днем, другие — при подсчете голосов. В некоторых регионах один наблюдатель дежурил на участке, другой — на прилегающей территории: следил, чтобы не было подвоза или подкупа избирателей.

— Вам этот опыт показался успешным?

— На днях в общественной палате состоялся форум наблюдателей, люди делились своими впечатлениями. Прозвучало предложение использовать этот институт и дальше — на региональных выборах и выборах в Госдуму. Эту инициативу поддержали и присутствующие на форуме законодатели — сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников. Они сказали, что обязательно рассмотрят эту идею.

— Какой процент составили наблюдатели от общественных палат от общего числа наблюдателей на президентских выборах?

— У меня сравнительной статистики нет. Однако мне говорили, что в некоторых регионах были участки, где от целого ряда кандидатов никто не присутствовал. Не все кандидаты смогли создать собственный огромный корпус наблюдателей, чтобы покрыть все участки. Наблюдатели от ОП восполнили эти пробелы. Да и в целом, они стали дисциплинирующим фактором для членов комиссий, которые видели, за ними следят дополнительные глаза и уши.