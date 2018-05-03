{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,00
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 мая 2018
02 мая 2018
01 мая 2018
30 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
06:27  03 мая 2018 0

«Единая Россия» проверит команду Тунгусова на современность

Праймериз в думу Екатеринбурга будут веселее, чем казалось. Спасибо, появлению Интернета
Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
Инаугурация Трампа. Москва, маска гая фокса, Guy Fawkes, anonymous, аноним, русские хакеры, програмист
Смогут ли единороссы обезопасить итоги праймериз от внешнего вмешательства, гарантировать не может никтоФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы депутатов Екатеринбургской городской думы 2018
все новости сюжета

В 2018 году единороссы впервые используют в своих праймериз интернет-голосование. Представители Генсовета «ЕР» уже уведомили коллег в регионах, что принять участие в нем смогут избиратели, зарегистрированные в партийной базе «Вся Россия». В частности, в нее вошло порядка 40 тысяч екатеринбуржцев. Они смогут дистанционно подать заявление на получение логина и пароля. Введя их на специально созданном для этой цели сайте, они получат право поддержать одного из кандидатов.

О нововведении уведомлен пока ограниченный круг выдвиженцев. У них новость о технологическом прорыве в организации предварительного голосования вызвала смешанные чувства. Часть будущих кандидатов опасается, что непроработанность компьютерной системы спровоцирует злоупотребления как в ходе самого голосования, так и при подведении его итогов. В частности, они не исключают вмешательства в ход кампании хакеров и попыток со стороны некоторых выдвиженцев накручивать свой результат. «Я лично не понимаю, сможет ли проголосовавший через интернет человек прийти после этого на традиционный участок и повторно заполнить бюллетень за того же человека», — заявил корреспонденту «URA.RU» известный свердловский единоросс.

Митинг на Площади Труда по случаю Дня народного единства. Екатеринбург, тунгусов владимир, митрополит кирилл
Владимир Тунгусов — сторонник традиционных методов агитации
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С большой обеспокоенностью отнеслись к новации и представители администрации Екатеринбурга. Им поставлена задача обеспечить любыми способами победу на праймериз группы уже согласованных с первым заместителем губернатора Владимиром Тунгусовым кандидатов. По неофициальным данным, для ее решения будут использоваться привычные, отработанные десятилетиями способы мобилизации электората. В частности, руководителям школ, больниц и других бюджетных учреждений уже выданы инструкции — сколько сотрудников они должны обязать прийти 3 июня на счетные участки и каких именно выдвиженцев эти сотрудники должны поддержать.

«Как вести агитацию в Интернете и как добиться нужного результата онлайн-голосования большинство подчиненных Тунгусова понятия не имеют.

Они мыслят давно устаревшими категориями. И никто сегодня не может дать гарантии, что молодые и неподконтрольные участники праймериз палец о палец не ударят в своих округах, сконцентрировав все усилия только на агитации в сети.

И только за счет этого оставят согласованный мэрский пул кандидатов ни с чем», — выразил мнение член регионального политсовета «ЕР».

Инструктаж с делегатами XVII Съезда партии "Единая Россия". Екатеринбург, косинцев александр
Александр Косинцев уверен, что накруток на праймериз за счет интеренет-голосования не будет
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководитель свердловского областного исполкома «Единой России» Александр Косинцев пояснил «URA.RU», что на заседании президиума Генерального совета партии положения об онлайн-голосовании пока внесены только в регламенты о проведении праймериз на довыборах в Госдуму и выборах в региональные парламенты. Он подчеркнул, что аналогичные новации на муниципальных выборах пока не утверждены. Будет ли принято такое отдельное решение станет достоверно известно только после майских праздников. «Мы к таким изменениям готовы. Но времени для их официального введения остается очень мало», — сказал Косинцев.

Он считает необоснованными опасения сопартийцев о возможности избирателей проголосовать на праймериз дважды — через Интернет и на избирательных участках: «После написания заявлений о намерении проголосовать заочно, а они могут быть также поданы через Интернет, уполномоченные специалисты из Москвы направят их авторам смс-уведомления с логинами и паролями. И с 28 мая по 1 июня они смогут нажать в системе для голосования кнопку напротив фамилий кандидатов, за которых сочтут нужным проголосовать. Их списки будут направлены в счетные комиссии, чтобы 3 июня не допустить им выдачи бумажных бюллетеней».

Форум Утро-2017. Челябинская область, пансионат Карагайский бор, кадочников иван
Участник праймериз Иван Кадочников хочет увидеть специалистов, которые гарантируют честность праймериз
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По мнению политтехнолога Алексея Швайгерта, подобные методы не спасут партийцев от неприятных ситуаций: «Во-первых, непонятно, как удостовериться, что дистанционно проголосовал именно тот избиратель, который заявлялся. Во-вторых, теряется смысл процедуры наблюдения за голосованием. В любом случае из-за непрозрачности онлайн технологий найдутся недовольные, которые обвинят представителей „Единой России“ в накрутке итогов голосования за конкретных кандидатов».

Швайгерт также не исключил взлома компьютерной системы «ЕР» со стороны злоумышленников: «На последних выборах активно использовались КОИБы. После этого на специализированных хакерских пабликах появились сообщения о возможности дистанционного изменения используемых в их работе кодов».

Политтехнолог допускает, что в ближайшее время представители администрации Екатеринбурга начнут кампанию по сопротивлению против введения онлайн-технологии на праймериз, благодаря которой победу могут одержать не согласованные с ними кандидаты.

Участник екатеринбургских праймериз Иван Кадочников опасается, что для решения технических проблем у свердловских единороссов не хватит квалифицированных специалистов: «Интернет-голосование — дело нужное и полезное.

Это игра, участники которой должны поверить в честность ее организаторов. Если в региональном отделении есть специалисты, способные обеспечить такое доверие, то делать это надо. Насколько я знаю, таких людей немного».

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, в свою очередь, отметил: «Технические проблемы не должны пугать аппараты региональных отделений „Единой России“. Есть алгоритмы и специалисты, которые позволяют урегулировать все вопросы. Думаю, что онлайн голосование на праймериз будет в том или ином виде введено уже в 2018 году. За этой формной голосование будущее, так как оно позволяет партии мобилизовать молодых, живущих интернет-технологиями людей».

Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров