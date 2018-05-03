«Единая Россия» проверит команду Тунгусова на современность

06:27 03 мая 2018 0

Смогут ли единороссы обезопасить итоги праймериз от внешнего вмешательства, гарантировать не может никто Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В 2018 году единороссы впервые используют в своих праймериз интернет-голосование. Представители Генсовета «ЕР» уже уведомили коллег в регионах, что принять участие в нем смогут избиратели, зарегистрированные в партийной базе «Вся Россия». В частности, в нее вошло порядка 40 тысяч екатеринбуржцев. Они смогут дистанционно подать заявление на получение логина и пароля. Введя их на специально созданном для этой цели сайте, они получат право поддержать одного из кандидатов.

О нововведении уведомлен пока ограниченный круг выдвиженцев. У них новость о технологическом прорыве в организации предварительного голосования вызвала смешанные чувства. Часть будущих кандидатов опасается, что непроработанность компьютерной системы спровоцирует злоупотребления как в ходе самого голосования, так и при подведении его итогов. В частности, они не исключают вмешательства в ход кампании хакеров и попыток со стороны некоторых выдвиженцев накручивать свой результат. «Я лично не понимаю, сможет ли проголосовавший через интернет человек прийти после этого на традиционный участок и повторно заполнить бюллетень за того же человека», — заявил корреспонденту «URA.RU» известный свердловский единоросс.

Владимир Тунгусов — сторонник традиционных методов агитации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С большой обеспокоенностью отнеслись к новации и представители администрации Екатеринбурга. Им поставлена задача обеспечить любыми способами победу на праймериз группы уже согласованных с первым заместителем губернатора Владимиром Тунгусовым кандидатов. По неофициальным данным, для ее решения будут использоваться привычные, отработанные десятилетиями способы мобилизации электората. В частности, руководителям школ, больниц и других бюджетных учреждений уже выданы инструкции — сколько сотрудников они должны обязать прийти 3 июня на счетные участки и каких именно выдвиженцев эти сотрудники должны поддержать.

«Как вести агитацию в Интернете и как добиться нужного результата онлайн-голосования большинство подчиненных Тунгусова понятия не имеют.

Они мыслят давно устаревшими категориями. И никто сегодня не может дать гарантии, что молодые и неподконтрольные участники праймериз палец о палец не ударят в своих округах, сконцентрировав все усилия только на агитации в сети.

И только за счет этого оставят согласованный мэрский пул кандидатов ни с чем», — выразил мнение член регионального политсовета «ЕР».

Александр Косинцев уверен, что накруток на праймериз за счет интеренет-голосования не будет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководитель свердловского областного исполкома «Единой России» Александр Косинцев пояснил «URA.RU», что на заседании президиума Генерального совета партии положения об онлайн-голосовании пока внесены только в регламенты о проведении праймериз на довыборах в Госдуму и выборах в региональные парламенты. Он подчеркнул, что аналогичные новации на муниципальных выборах пока не утверждены. Будет ли принято такое отдельное решение станет достоверно известно только после майских праздников. «Мы к таким изменениям готовы. Но времени для их официального введения остается очень мало», — сказал Косинцев.

Он считает необоснованными опасения сопартийцев о возможности избирателей проголосовать на праймериз дважды — через Интернет и на избирательных участках: «После написания заявлений о намерении проголосовать заочно, а они могут быть также поданы через Интернет, уполномоченные специалисты из Москвы направят их авторам смс-уведомления с логинами и паролями. И с 28 мая по 1 июня они смогут нажать в системе для голосования кнопку напротив фамилий кандидатов, за которых сочтут нужным проголосовать. Их списки будут направлены в счетные комиссии, чтобы 3 июня не допустить им выдачи бумажных бюллетеней».

Участник праймериз Иван Кадочников хочет увидеть специалистов, которые гарантируют честность праймериз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По мнению политтехнолога Алексея Швайгерта, подобные методы не спасут партийцев от неприятных ситуаций: «Во-первых, непонятно, как удостовериться, что дистанционно проголосовал именно тот избиратель, который заявлялся. Во-вторых, теряется смысл процедуры наблюдения за голосованием. В любом случае из-за непрозрачности онлайн технологий найдутся недовольные, которые обвинят представителей „Единой России“ в накрутке итогов голосования за конкретных кандидатов».

Швайгерт также не исключил взлома компьютерной системы «ЕР» со стороны злоумышленников: «На последних выборах активно использовались КОИБы. После этого на специализированных хакерских пабликах появились сообщения о возможности дистанционного изменения используемых в их работе кодов».

Политтехнолог допускает, что в ближайшее время представители администрации Екатеринбурга начнут кампанию по сопротивлению против введения онлайн-технологии на праймериз, благодаря которой победу могут одержать не согласованные с ними кандидаты.

Участник екатеринбургских праймериз Иван Кадочников опасается, что для решения технических проблем у свердловских единороссов не хватит квалифицированных специалистов: «Интернет-голосование — дело нужное и полезное.

Это игра, участники которой должны поверить в честность ее организаторов. Если в региональном отделении есть специалисты, способные обеспечить такое доверие, то делать это надо. Насколько я знаю, таких людей немного».

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, в свою очередь, отметил: «Технические проблемы не должны пугать аппараты региональных отделений „Единой России“. Есть алгоритмы и специалисты, которые позволяют урегулировать все вопросы. Думаю, что онлайн голосование на праймериз будет в том или ином виде введено уже в 2018 году. За этой формной голосование будущее, так как оно позволяет партии мобилизовать молодых, живущих интернет-технологиями людей».