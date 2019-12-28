Пермские инсайды

Пермские силовики получили полный карт-бланш на преследование чиновников, но у бюрократов уже есть план ответного удара. А губернатор Решетников готовит почву для отставки надоевшего министра и определился со своим кандидатом в Госдуму. В новом выпуске «Инсайдов» вы также узнаете об опальном мэре, ссоре в семье кунгурского чиновника, проблемах с деньгами на зоопарк. и многом другом
«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.
Главная угроза для краевой власти в 2020-м — самостоятельные силовики
Пермские силовики перед Новым годом демонстрируют городским и краевым властям, что перед законом все равны. В первую очередь усиливают свои позиции представители МВД. Именно они, утверждает инсайдер, 27 декабря провели оперативные мероприятия в правительственной структуре — «Центре спортивной подготовки края», они же в этот день сняли с рейса имиджевый трехсекционный трамвай «Лев» из-за неработающего габарита. Силовики больше не обращают внимание на то, что тот же трамвай за пару дней до этого пиарил мэр Перми Дмитрий Самойлов и губернатор Прикамья Максим Решетников. «Это показало, что больше не существует договоренностей и неких пактов о ненападении. Неприкосновенных нет», — говорит инсайдер.
Губернатору Прикамья нужен экс-вице-премьер Кокшаров
Вице-спикер пермского краевого парламента Алексей Золотарев среди кунгурских элит распускает слух о том, что за экс-вице-премьера Романа Кокшарова поручился лично губернатор Максим Решетников. Инсайдер утверждает, что таким образом Золотарев пытается внушить местным элитам то, что все претензии со стороны силовиков по отношению к Кокшарову уже в ближайшее время исчезнут. «Золотарев утверждает, что губернатор хочет вернуть Кокшарова в правительство и поэтому взялся за решение проблем бывшего заместителя», — говорит инсайдер. При этом он добавляет, что в такую дезинформацию мало кто верит и «все понимают, что Кокшаров если куда и может попасть, то точно не в правительство».
Пермские власти устроили информационную атаку на своего же министра
Поговаривают, что в администрации губернатора Прикамья и правительстве региона дана установка — «мочить министра». Якобы таким образом глава региона Максим Решетников готовит информационную почву, чтобы уже в начале года с позором выгнать из правительства министра ЖКХ Александра Шицына, который из-за массы скандалов с 2018 года так и не смог избавиться от приставки «исполняющий обязанности». «Подконтрольные правительству Прикамья СМИ попросили распространять как можно больше негативной информации в отношении Шицына, чтобы у людей успело сформироваться мнение о нем. А потом губернатор возьмет и волевым решением выгонит нерадивого чиновника, заработав себе тем самым политические очки», — говорит инсайдер.
Администрация губернатора не станет избавляться от токсичного чиновника
В руководстве краевого правительства не спешат наказывать начальника Инспекции госжилнадзора Александра Евсюкова, пойманного с признаками опьянения за рулем. Этому есть причина, указывает инсайдер. Евсюков находится под защитой вице-премьера Антона Удальева, курирующего сферу ЖКХ. Оба чиновника уже давно работают в плотной связке. До своего прихода в ИГЖН Евсюков имел связи с авторитетным коммунальным королем Перми Александром Морозовым и Удальев уже не раз «прикрывал его темные делишки». Так будет и сейчас, говорит инсайдер.
Правительство Пермского края не сможет вернуть потраченные на зоопарк деньги
Судебные тяжбы правительство Пермского края с главным строителем пермского зоопарка, компанией «РЖДстрой» ни к чему не приведут, уверен источник. «Дочка» железнодорожного монополиста находится в предбанкротном состоянии. АО «Моспроект-3» (конкурсный кредитор должника) взыскивает в суде с «РЖДстрой» 300 млн рублей. «Эти деньги компания обязана вернуть до конца 2019 года, но с большой долей вероятности сделать это не получится, и тогда „Моспроект-3“ будет добиваться ее банкротства. Это значит, что краевым властям не стоит рассчитывать на то, что они смогут вернуть почти 2 млрд рублей, осевших в карманах „эффективных строителей“ из Москвы», — уверен инсайдер.
Экс-чиновница краевого правительства будет мстить силовикам
Злые языки утверждают, что экс-глава минимущества Прикамья Галина Постаногова отомстит силовикам за уголовное преследование. Оправдательный приговор по делу чиновницы краевого правительства (о незаконной передаче предпринимателям федеральных земель) подтвердил, что дело в отношении нее было сфабриковано, но ФСБ не согласилось с поражением и продолжило судебные тяжбы. Теперь Постаногова будет добиваться привлечения должностных лиц ФСБ к ответственности за заведомо ложный донос и сфабрикованные доказательства. Инсайдер пояснил, что документы в суд будут поданы в январе следующего года.
Депутата Водянова на выборах в Госдуму поддержит губернатор
Депутат краевого парламента — вице-президент «Опоры России» Роман Водянов заранее заручился поддержкой губернатора Максима Решетникова, планируя занять кресло депутата Госдумы в 2021 году. «Водянов с Решетниковым находятся в тесном контакте. На всех мероприятиях — рядом. Так было, например, и в конце декабря при открытии детского сада во Фролах», — говорит инсайдер. Он утверждает, что Водянов помогает Решетникову в продвижении его бизнес-идей и «доставке» в Пермь федеральных экспертов, а за это Решетников помогает ему избраться в Госдуму. «Водянов будет избираться по округу, который сейчас представляет опальный депутат — медиамагнат Дмитрий Скриванов», — считает собеседник агентства.
Компанию краевых властей ждут новые проблемы
Корпорация развития Пермского края (КРПК), являющаяся куратором важных строек в регионе, вновь наступает на старые грабли. В это раз КРПК решила показать «эффективное освоение» бюджетных средств через строительство жилья для переселенцев из аварийного жилья. Слухачи утверждают, что нуждающиеся в жилье пермяки, скорее всего, останутся у разбитого корыта. КРПК уже проявила себя на примере строительства жилья для переселенцев Березниках, где недобросовестные подрядчики, получив контракты, бросили дома и теперь КРПК погрязло в бесконечных судах, пытаясь выбить с них бюджетные деньги.
В Прикамье не могут найти достойных людей
Поговаривают, что «Пермское землячество», которое возглавляет олигарх Андрей Кузяев, намеренно увеличило сроки подачи заявок на «Строгановскую премию». «Сроки год от года увеличивались, сначала это был месяц, потом два, два с половиной, сейчас уже три. А все потому, что организаторы выявили одну большую проблему — претендентов найти почти невозможно», — говорит инсайдер. Он утверждает, что всех достойных и значимых уже наградили, а новые, если и соответствуют по формальным критериям, то могут вызвать недовольство широкой общественности и тогда упадет авторитет самой премии. «Да, и тех, кого уже наградили в прошлые годы могут косо посмотреть на организаторов», — говорит инсайдер.
Новый вице-мэр Кунгура меняет денежные потоки…
Вице-мэр Кунгура Олег Лихачев практически сразу после назначения на должность стал пересматривать муниципальные контракты с подрядчиками. «В первую очередь его интересует организация питания, поставки в детские сады, школы и различные социальные учреждения», — говорит инсайдер. Утверждается, что пока Лихачев лишь изучает контракты и считает, сколько можно заработать в перспективе, если передать эти контракты нужным людям и подконтрольным ему фирмам.
…а в его семье — скандал из-за бизнеса
Поговаривают, что в свое время основным спонсором бизнеса братьев Лихачевых (вице-мэра Кунгура Олега и предпринимателя Владимира) выступил кунгурский бизнесмен Василий Кирьянов. «Кирьянов был их главным инвестором. Владимир женился на дочке Кирьянова, за это тесть давал деньги на развитие бизнеса Лихачевых», — говорит инсайдер. Он утверждает, что долгое время Лихачевы были самостоятельны в принятии решений, Кирьянову показывали низкие доходы или убытки компаний, но он не вмешивался. «Сейчас, когда Олег ушел в администрацию, Кирьянов решил изучить бизнес и понял, что его долгие годы обманывали. Конторы должны были приносить огромную прибыль, но деньги до него не доходили», — сообщает инсайдер. В этой связи, говорит он, сейчас начался разлад в семье Лихачевых, а тесть-инвестор думает, что делать с родственниками.
Срыв выборов главы в Кудымкарской думе — демонстрация силы депутата Петрова
Инсайдеры сообщают, что депутат краевого парламента Алексей Петров решил показать администрации губернатора, кто в территории Коми-округа хозяин. «Срыв голосования по выборам главы города в думе Кудымкара — это лишь маленький звоночек. Администрация губернатора считала, что депутаты ей подконтрольны, но своим голосованием они показали свою преданность Петрову», — говорит инсайдер.
Это важно Петрову, утверждает он, чтобы показать краевой администрации, что с ним нужно договариваться обо всем заранее — впереди голосование по выборам главы Кудымкарского муниципального округа и если не учитывать его желание, то там будет то же самое. «Тем более, что новый состав окружной думы даже не скрывает своей преданности Петрову», — говорит инсайдер.
Отказ от участия в выборах пермского мэра не стал неожиданным
Мэр Кудымкара Иван Мехоношин не стал продолжать борьбу за пост руководителя муниципалитета из-за критики губернатора. Его команда не обеспечила продвижение нацпроекта «Комфортная городская среда» в полном объеме. Как известно, губернатор очень чутко относится к невыполнению планов по нацпроектам. Поэтому в аппарате администрации Решетникова дали Мехоношину понять, что не желают больше с ним работать, пояснил источник.
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