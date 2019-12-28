Пермские инсайды

Снегурочка и Дед Мороз? Фото: соцсети

Пермские силовики получили полный карт-бланш на преследование чиновников, но у бюрократов уже есть план ответного удара. А губернатор Решетников готовит почву для отставки надоевшего министра и определился со своим кандидатом в Госдуму. В новом выпуске «Инсайдов» вы также узнаете об опальном мэре, ссоре в семье кунгурского чиновника, проблемах с деньгами на зоопарк. и многом другом

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Главная угроза для краевой власти в 2020-м — самостоятельные силовики

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пермские силовики перед Новым годом демонстрируют городским и краевым властям, что перед законом все равны. В первую очередь усиливают свои позиции представители МВД. Именно они, утверждает инсайдер, 27 декабря провели оперативные мероприятия в правительственной структуре — «Центре спортивной подготовки края», они же в этот день сняли с рейса имиджевый трехсекционный трамвай «Лев» из-за неработающего габарита. Силовики больше не обращают внимание на то, что тот же трамвай за пару дней до этого пиарил мэр Перми Дмитрий Самойлов и губернатор Прикамья Максим Решетников. «Это показало, что больше не существует договоренностей и неких пактов о ненападении. Неприкосновенных нет», — говорит инсайдер.

Губернатору Прикамья нужен экс-вице-премьер Кокшаров

Вице-спикер пермского краевого парламента Алексей Золотарев среди кунгурских элит распускает слух о том, что за экс-вице-премьера Романа Кокшарова поручился лично губернатор Максим Решетников. Инсайдер утверждает, что таким образом Золотарев пытается внушить местным элитам то, что все претензии со стороны силовиков по отношению к Кокшарову уже в ближайшее время исчезнут. «Золотарев утверждает, что губернатор хочет вернуть Кокшарова в правительство и поэтому взялся за решение проблем бывшего заместителя», — говорит инсайдер. При этом он добавляет, что в такую дезинформацию мало кто верит и «все понимают, что Кокшаров если куда и может попасть, то точно не в правительство».

Пермские власти устроили информационную атаку на своего же министра

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Поговаривают, что в администрации губернатора Прикамья и правительстве региона дана установка — «мочить министра». Якобы таким образом глава региона Максим Решетников готовит информационную почву, чтобы уже в начале года с позором выгнать из правительства министра ЖКХ Александра Шицына, который из-за массы скандалов с 2018 года так и не смог избавиться от приставки «исполняющий обязанности». «Подконтрольные правительству Прикамья СМИ попросили распространять как можно больше негативной информации в отношении Шицына, чтобы у людей успело сформироваться мнение о нем. А потом губернатор возьмет и волевым решением выгонит нерадивого чиновника, заработав себе тем самым политические очки», — говорит инсайдер.

Администрация губернатора не станет избавляться от токсичного чиновника

В руководстве краевого правительства не спешат наказывать начальника Инспекции госжилнадзора Александра Евсюкова, пойманного с признаками опьянения за рулем. Этому есть причина, указывает инсайдер. Евсюков находится под защитой вице-премьера Антона Удальева, курирующего сферу ЖКХ. Оба чиновника уже давно работают в плотной связке. До своего прихода в ИГЖН Евсюков имел связи с авторитетным коммунальным королем Перми Александром Морозовым и Удальев уже не раз «прикрывал его темные делишки». Так будет и сейчас, говорит инсайдер.

Правительство Пермского края не сможет вернуть потраченные на зоопарк деньги

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Судебные тяжбы правительство Пермского края с главным строителем пермского зоопарка, компанией «РЖДстрой» ни к чему не приведут, уверен источник. «Дочка» железнодорожного монополиста находится в предбанкротном состоянии. АО «Моспроект-3» (конкурсный кредитор должника) взыскивает в суде с «РЖДстрой» 300 млн рублей. «Эти деньги компания обязана вернуть до конца 2019 года, но с большой долей вероятности сделать это не получится, и тогда „Моспроект-3“ будет добиваться ее банкротства. Это значит, что краевым властям не стоит рассчитывать на то, что они смогут вернуть почти 2 млрд рублей, осевших в карманах „эффективных строителей“ из Москвы», — уверен инсайдер.

Экс-чиновница краевого правительства будет мстить силовикам

Злые языки утверждают, что экс-глава минимущества Прикамья Галина Постаногова отомстит силовикам за уголовное преследование. Оправдательный приговор по делу чиновницы краевого правительства (о незаконной передаче предпринимателям федеральных земель) подтвердил, что дело в отношении нее было сфабриковано, но ФСБ не согласилось с поражением и продолжило судебные тяжбы. Теперь Постаногова будет добиваться привлечения должностных лиц ФСБ к ответственности за заведомо ложный донос и сфабрикованные доказательства. Инсайдер пояснил, что документы в суд будут поданы в январе следующего года.

Депутата Водянова на выборах в Госдуму поддержит губернатор

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Депутат краевого парламента — вице-президент «Опоры России» Роман Водянов заранее заручился поддержкой губернатора Максима Решетникова, планируя занять кресло депутата Госдумы в 2021 году. «Водянов с Решетниковым находятся в тесном контакте. На всех мероприятиях — рядом. Так было, например, и в конце декабря при открытии детского сада во Фролах», — говорит инсайдер. Он утверждает, что Водянов помогает Решетникову в продвижении его бизнес-идей и «доставке» в Пермь федеральных экспертов, а за это Решетников помогает ему избраться в Госдуму. «Водянов будет избираться по округу, который сейчас представляет опальный депутат — медиамагнат Дмитрий Скриванов», — считает собеседник агентства.

Компанию краевых властей ждут новые проблемы

Корпорация развития Пермского края (КРПК), являющаяся куратором важных строек в регионе, вновь наступает на старые грабли. В это раз КРПК решила показать «эффективное освоение» бюджетных средств через строительство жилья для переселенцев из аварийного жилья. Слухачи утверждают, что нуждающиеся в жилье пермяки, скорее всего, останутся у разбитого корыта. КРПК уже проявила себя на примере строительства жилья для переселенцев Березниках, где недобросовестные подрядчики, получив контракты, бросили дома и теперь КРПК погрязло в бесконечных судах, пытаясь выбить с них бюджетные деньги.

В Прикамье не могут найти достойных людей

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Поговаривают, что «Пермское землячество», которое возглавляет олигарх Андрей Кузяев, намеренно увеличило сроки подачи заявок на «Строгановскую премию». «Сроки год от года увеличивались, сначала это был месяц, потом два, два с половиной, сейчас уже три. А все потому, что организаторы выявили одну большую проблему — претендентов найти почти невозможно», — говорит инсайдер. Он утверждает, что всех достойных и значимых уже наградили, а новые, если и соответствуют по формальным критериям, то могут вызвать недовольство широкой общественности и тогда упадет авторитет самой премии. «Да, и тех, кого уже наградили в прошлые годы могут косо посмотреть на организаторов», — говорит инсайдер.

Новый вице-мэр Кунгура меняет денежные потоки…

Вице-мэр Кунгура Олег Лихачев практически сразу после назначения на должность стал пересматривать муниципальные контракты с подрядчиками. «В первую очередь его интересует организация питания, поставки в детские сады, школы и различные социальные учреждения», — говорит инсайдер. Утверждается, что пока Лихачев лишь изучает контракты и считает, сколько можно заработать в перспективе, если передать эти контракты нужным людям и подконтрольным ему фирмам.

…а в его семье — скандал из-за бизнеса

Поговаривают, что в свое время основным спонсором бизнеса братьев Лихачевых (вице-мэра Кунгура Олега и предпринимателя Владимира) выступил кунгурский бизнесмен Василий Кирьянов. «Кирьянов был их главным инвестором. Владимир женился на дочке Кирьянова, за это тесть давал деньги на развитие бизнеса Лихачевых», — говорит инсайдер. Он утверждает, что долгое время Лихачевы были самостоятельны в принятии решений, Кирьянову показывали низкие доходы или убытки компаний, но он не вмешивался. «Сейчас, когда Олег ушел в администрацию, Кирьянов решил изучить бизнес и понял, что его долгие годы обманывали. Конторы должны были приносить огромную прибыль, но деньги до него не доходили», — сообщает инсайдер. В этой связи, говорит он, сейчас начался разлад в семье Лихачевых, а тесть-инвестор думает, что делать с родственниками.

Срыв выборов главы в Кудымкарской думе — демонстрация силы депутата Петрова

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Инсайдеры сообщают, что депутат краевого парламента Алексей Петров решил показать администрации губернатора, кто в территории Коми-округа хозяин. «Срыв голосования по выборам главы города в думе Кудымкара — это лишь маленький звоночек. Администрация губернатора считала, что депутаты ей подконтрольны, но своим голосованием они показали свою преданность Петрову», — говорит инсайдер.

Это важно Петрову, утверждает он, чтобы показать краевой администрации, что с ним нужно договариваться обо всем заранее — впереди голосование по выборам главы Кудымкарского муниципального округа и если не учитывать его желание, то там будет то же самое. «Тем более, что новый состав окружной думы даже не скрывает своей преданности Петрову», — говорит инсайдер.

Отказ от участия в выборах пермского мэра не стал неожиданным

Мэр Кудымкара Иван Мехоношин не стал продолжать борьбу за пост руководителя муниципалитета из-за критики губернатора. Его команда не обеспечила продвижение нацпроекта «Комфортная городская среда» в полном объеме. Как известно, губернатор очень чутко относится к невыполнению планов по нацпроектам. Поэтому в аппарате администрации Решетникова дали Мехоношину понять, что не желают больше с ним работать, пояснил источник.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.