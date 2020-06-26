Инсайды ХМАО: нефтяники подставили мэра

Голосование по Конституции — везде Коллаж: URA.RU

В политическую жизнь ХМАО может вернуться фигурант уголовного дела и бывший вице-губернатор Дмитрий Шаповал. А градоначальники думают, как не растерять своих подчиненных, иначе работать будет просто некому. Тем временем бизнесмены пытаются урвать лекарство от коронавируса, главы получили мотивацию для накачивания явки, а мстительные нефтяники активизировались.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Опальный вице-губернатор может вернуться в политику ХМАО

В кулуарах югорского Белого дома поговаривают, что бывший заместитель губернатора ХМАО Натальи Комаровой по строительству Дмитрий Шаповал рассчитывает вернуться в региональную политику после закрытия уголовного дела.

«Комарова после сентябрьского назначения может начать менять команду, пусть и не сильно, и там может найтись место для бывшего ее заместителя Шаповала, уголовное дело в отношении которого вот-вот закроют. Со строительством в ХМАО есть проблемы: дольщики, уголовные дела в отношении застройщиков — работы много и опыт Шаповала пригодился бы», — говорит источник в окружном правительстве.

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Мэры ХМАО пытаются усидеть на двух стульях и рискуют подчиненными

Слухачи говорят, что некоторые югорские мэры так и не смогли придумать, как распределить обязанности между подчиненными, чтобы успевать отрабатывать и голосование по Конституции, и коронавирусную тему. «В целом задача такая: сосредоточиться на всем, что связано с голосованием (повышать явку, контролировать безопасность на избирательных участках) и работать в рамках ранее полученных вводных по противодействию COVID-19. Да вот только в сутках всего 24 часа и людей больше не стало. Из-за этого в администрациях отдельных городов сотрудники уже „ломаются“, уходят на больничные, у них очевидно падает эффективность. Кто-то, вполне вероятно, такого рабочего графика не выдержит и уволится», — говорит слухач, добавляя, что коронавирус и Конституция уже показали, у кого сильнее команда, а в правительстве ХМАО выводы делают быстро.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Югорские мэры получат премии за хорошую явку на выборах

Ходят слухи, что югорские мэры, которые обеспечат хорошие показатели по явке на голосовании по обновлению Конституции, могут рассчитывать на годовые премии. В прошлом году Югра в конце декабря получила дополнительный транш из федерального бюджета, и часть денег была потрачена на бонусы для государственных и муниципальных чиновников.

«У глав муниципалитетов есть KPI, который ведется в окружном правительстве. И лидеры рейтинга в конце года могут рассчитывать на премии, причем не только для себя, но и всей своей управленческой команды. Понятно, что результаты голосования по Конституции будут иметь большое значение», — говорят в кулуарах окружного правительства.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ХМАО активизировались оппоненты Комаровой

Инсайдеры в политической тусовке региона обратили внимание на вброс одного из телеграм-каналов. Там анонимные оппоненты Комаровой заявили, что делегация московских врачей приехала в регион не только помогать с лечением больных, но и контролировать местный депздрав, а заодно проверять работу всего правительства во время эпидемии.

«Пишут, мол в Москве недовольны тем, как отработала команда Комаровой и потому направили в регион своих эмиссаров от медицины. По факту же это махровый фейк. На самом деле эта бригада врачей прилетела по личной просьбе Комаровой и странно было бы предполагать, что она сама себе придумала проверку. В такую глупость может поверить только далекий от понимания всей картины человек», — описывает свое видение ситуации инсайдер, рассказывая, что эта же бригада врачей работала во всех коронавирусных «горячих точках» и нигде они не выступали в качестве «секретных ревизоров».

Лидерство Сургутского района в рейтинге инвестклимата ХМАО вызвало много вопросов

В политическом истеблишменте ХМАО возникли вопросы к лидерству Сургутского района в окружном рейтинге инвестиционного климата по итогам 2019 года, который составили в югорском правительстве. Муниципалитет запомнился скандалами с регистрацией фиктивных фирм ради красивой отчетности по поддержке малого и среднего бизнеса, конфликтом с инвестором, готовым строить на территории района индустриальный парк, отказом от реализации распиаренного проекта по строительству завода по производству топлива для судов.

«Не смотря на все это, муниципалитет вновь оказался на первом месте. Теперь понятно, как всем остальным городам и районам строить свою инвестполитику — регистрировать несуществующие фирмы и включать в отчеты производства, которые существуют только на бумаге. Спасибо главе Сургутского району Андрею Трубецкому за лучшие муниципальные практики», — усмехается один из югорских мэров.

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Нефтяники отомстили главе Сургутского района

Инсайдеры говорят, что с ключевым предприятием Сургутского района — компанией «Сургутнефтегаз» отношения у мэрии продолжают ухудшаться. Нефтяники запретили своим работникам принимать участие в голосовании по обновлению Конституции в качестве членов избирательной комиссии. Формально, это связано с тем, что руководство компании не хочет допустить роста заболеваемости COVID-19 среди своих сотрудников. «Однако в других территориях своего присутствия „Сургутнефтегаз“ не отозвал работников от работ в УИКах. Возможно, это ответочка главе Сургутского района Андрею Трубецкому за его жалобы губернатору на действия нефтяников в период эпидемии коронавируса», — шепчутся злопыхатели.

Бизнес ищет возможности купить лекарство от COVID

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры в бизнес-сообществе региона посмеиваются, наблюдая за тем, как представители отрасли, после новостей о том, что в России начали делать лекарство от коронавируса, ищут возможности его купить. «Прежде всего для себя, по примеру того, как богатые соотечественники закупались в пик эпидемии аппаратами ИВЛ, чтобы поставить на своих дачах. Им невдомек, что лекарство поступит в больницы централизованно, хотя, конечно, может что-то и удастся урвать. Не попались бы на какую-нибудь подделку», — смеется инсайдер, добавляя, что один известный в Нижневартовске бизнесмен из девяностых, якобы пообещал премию своим подчиненным, если они найдут ему лекарство раньше, чем оно окажется в больницах.

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