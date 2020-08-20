Результаты популярного приложения Gradient (делает шуточный прогноз будущего по фото) для губернатора Алексея Текслера Соцсети

В кулуарах челябинских элит выяснили, когда губернатор Алексей Текслер наконец усилит избирательную кампанию «Единой России». На недавнем совещании глава устроил разнос своим подчиненным и дал министрам неожиданное задание. Силовики интересуются всем — и выборами, и правительственными структурами, потому переживают все.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

«ЕР» и Текслер встанут под один флаг осенью

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры сообщают, что так называемая «сшивка» губернатора Алексея Текслера и «Единой России» на выборах в заксобрание региона произойдет 1 сентября. Пока обе кампании идут параллельно друг другу. На плакатах с Текслером нет ни партийной символики, ни упоминания о том, что он возглавил списки «ЕР» на выборах. Все изменится за десять дней до начала голосования. На выборы губернатор и партия пойдут под одним флагом. Дальше, по словам инсайдеров, тянуть нельзя.

Министрам дали неожиданное задание

На одном из совещаний губернатор Алексей Текслер устроил разнос министерствам. Текслер потребовал, чтобы министры усилили работу с главами, особенно в методологическом плане. Мэры на местах жаловались губернатору, что допускают ошибки, так как не успевают следить за изменениями в законах. В итоге, министрам дали указания учить глав. За строительством спортивного объекта должен присматривать не только минстрой, но и минспорта. Иначе главы на местах так и будут проваливать поручения.

Губернатор посоветовал министру заняться делом

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На этом же совещании губернатор Алексей Текслер заявил, что «хватит заниматься симпозиумами». Инсайдеры сообщают, что этот посыл был адресован экономблоку правительства. Точнее, министру промышленности Павлу Рыжему, выступившему с докладом о поддержке региональных производителей. Министру дали понять, что уже давно пора от теории переходить к практике (точнее к реальному сектору экономики) и не дожидаться, когда в решение вопроса Текслер вмешается сам. Тем более, губернатор в эти дни объезжает города и районы, видит что происходит на местах. В территориях есть вполне толковые производители, о которых в министерстве не знают.

Кузнецов сменит Гаврилову

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Особо незамеченным прошло назначение Юрия Кузнецова заместителем главы администрации Тракторозаводского района Челябинска. Между тем, местные чиновники рассказывают, что новый чиновник участвует во вех мероприятиях с участием главы Галины Гавриловой, она вводит его в курс дела. Говорят, что Кузнецов станет новым руководителем муниципалитета. А 63-летняя Гаврилова скоро собирается выйти на пенсию. Это произойдет сразу после выборов в заксобрание, а Кузнецову некоторое время надо будет поработать в статусе врио главы района.

Кузнецов — креатура Котовой

Юрий Кузнецов не слишком знаком челябинской элите. И уж тем более в администрации Тракторозаводского района никто не понимал, чья это креатура. Однако знающие люди говорят, что Кузнецов раньше работал директором операционного офиса АО «Банк Русский Стандарт» в Челябинске. Его представила Гавриловой лично мэр Наталья Котова. Поэтому Кузнецова считают на 100% креатурой главы города.

Шмидт и Тарасов затроллили Корнева

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты гордумы Челябинска рассказывают забавный эпизод с заседания одной из комиссий. Спикеру думы Андрею Шмидту и его заму Дмитрию Тарасову так надоела въедливость справедливоросса Владимира Корнева, что они откровенно начали его троллить с помощью пунктов регламента. Заседание проходило по видеомессенджеру Zoom. И в один момент депутатам стало так смешно, что Тарасов даже на несколько секунд отошел от компьютера, чтобы просмеяться.

Сафиуллин помогает Толкачеву…

В юридических кругах Челябинска говорят, что бывший руководитель курчатовского районного исполкома «Единой России» Ришад Сафиуллин вызвался помочь депутату ЗСО Константину Толкачеву с его уголовными делами о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Якобы у Сафиуллина нашелся родственник в судейских кругах Екатеринбурга, который или проконсультирует их, или еще каким-то образом может помочь избежать ответственности. Между тем, сам Толкачев тоже не сидит без дела. Рассказывают, что он ищет выходы на первого вице-губернатора Ирину Гехт, чтобы и ее попросить о помощи. Чиновница отказывается от встреч, предполагая, какие просьбы будет озвучивать проситель.

… и надеется на свидетелей

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В деле депутата ЗСО Константина Толкачева есть два ключевых свидетеля, от которых во многом зависит ход судебного разбирательства. Первым называют бывшего главного бухгалтера ООО «Пирамида» Елену Витошневу, переехавшую в Сочи. Она знает все о делах холдинга в то время, когда, по версии следствия, Толкачев совершал правонарушения. Сторона защиты хочет, чтобы она помогла бывшему шефу. Силовики, напротив, ждут от нее показаний. В таком же положении оказался директор «Пирамиды» Александр Волков. Он и рад бы дать нужные своему учредителю показания. Но понимает, что если начнет обманывать силовиков, то сам окажется на скамье подсудимых. Следователи обещают очень внимательно за этим проследить.

Силовики займутся двумя партиями

Инсайдеры сообщают, что челябинские силовики всерьез заинтересовались подписными листами партий «Яблоко» и «Возрождение России». Эти документы отказались принимать для участия в выборах в ЗСО из-за большого брака в подписях. По слухам, уже тогда представители правоохранительных органов собирались начать доследственную проверку на предмет подделки документов. Но потом жалобу партий разбирали в ЦИК, затем делом занимался суд, и пришлось дождаться окончания формальностей. После судебного отказа в восстановлении регистрации силовики заберут бумаги, пока в рамках доследственной проверки, но может дойти до уголовного дела. Так уже было в 2015 году со списками «Коммунистов России», в которых тоже обнаружили много недостоверных данных. Правда, отвечала не партия, а нанятые подписчики.

ФСБ проверила фонд имущества

Говорят, что не все просто с областным фондом имущества, в котором сейчас завершается процесс ликвидации. Ее начали в сентябре прошлого года, а так как структура сложная, то дело затянулось. В том числе, по словам инсайдеров, еще и потому, что процессом интересовалась ФСБ. Через фонд проходили большие суммы, кроме того, через него выставлялись на торги государственные активы. По слухам, самое пристальное внимание ФСБ уделила периоду с апреля 2014 года по осень 2019 года. В это время фондом руководила Полина Морозова, соратница экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева. По слухам, чекисты нашли много чего интересного, и история может получить неожиданное продолжение.

Сандаков возвращается в политику…

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры рассказывают, что бывший вице-губернатор Николай Сандаков, отсидевший срок за коррупцию и вернувшийся в Челябинск после освобождения по УДО, все-таки решил заниматься политикой. Пока как общественник. По слухам, он реанимирует группы в соцсетях вокруг созданного им протестного движения «Челябинск, дыши!» Эти группы разругались между собой в то время, как их лидер отбывал наказание. Сам Сандаков уверяет, что уже давно передал управление аккаунтами другому человеку.

…бывшему вице-губернатору прочат место в РМК

А еще в челябинских кулуарах обсуждают, где может работать Николай Сандаков, после того, как отдохнет после заключения. Кто-то утверждает, что бывший вице-губернатор создаст свой бизнес, связанным с политическим консультированием. Другие считают, что речь пойдет о благотворительном фонде. Третьи говорят, что он поступит на работу в одну их крупных корпораций и станет отвечать за имидживые проекты. Одной из таких корпораций, по словам инсайдеров, может стать Русская медная компания.

VIP сдают тесты на антитела

У челябинских VIP появилась мода: представители элит стали давать тесты на антитела на COVID-19. Кое-кто с удивлением антитела у себя обнаружил, хотя коронавирусом, по его мнению, не болел. Да и тест на COVID-19 показывает отрицательный результат. Считается, что коронавирус все-таки был, но организм сумел его победить, хотя болезнь никак себя не проявила. Говорят, что пример оказался заразительным. Бизнесмены и политики отправились в частные клиники.

Курьятов поругался с Ачкасовым

Руководитель муниципальной спортшколы по футболу «Метар», депутат Калининского райсовета от «Единой России» и «молодогвардеец» Ян Курьятов поругался с новым директором МБУ СК «Метар-спорт» Александром Ачкасовым. Якобы народный избранник отказался выполнять какое-то требование нового начальника. И прикрылся тем, что он участвует в выборах в ЗСО, а в случае чего у самого Ачкасова будут проблемы. В спортшколе говорят, что это уже не первый «молодогвардеец», заигравшийся в политику. За это Курьятов получил условную «черную метку».

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