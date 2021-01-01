Как заработать на покупке акций

Инвестируют в ценные бумаги 10% экономически активного населения страны Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Экономический кризис 2020

Упрощение доступа к фондовому рынку и экономическая политика Банка России вызвали всплеск интереса к ценным бумагам в 2020 году, констатируют экономисты и финансовые аналитики. В то же время они предупреждают — россияне зачастую решаются инвестировать без оценки потенциальных рисков, а потому могут и вовсе потерять все свои накопления. URA.RU собрало ответы на самые актуальные вопросы об инвестициях и составило гайд для тех, кто решил зарабатывать на биржах.

По данным Центробанка РФ, количество инвесторов на фондовом рынке приблизилось к 10% экономически активного населения страны. С январь по ноябрь число клиентов Московской биржи выросло более чем в два раза — с 6,5 млн до 13,4 млн человек (почти 4 млн — частные инвесторы, которые совершили 43% всех сделок). Также стало больше клиентов и на Санкт-Петербургской бирже (СПБ), которая специализируется на иностранных акциях: в начале года на ней торговали 3,2 млн, а к ноябрю — 6,35 млн инвесторов.

Почему россияне забыли про депозиты и покупают акции?

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Всплеск активности на рынке ценных бумаг объясняется тем, что он стал доступнее для россиян, объяснил URA.RU управляющий директор дирекции инвестиционного бизнеса МКБ Максим Малетин. «Изначально все предполагали, что люди в первую очередь будут смотреть на рынок облигаций, но мы видим, что активность на рынке акций гораздо выше. Это связано с тем, что рынок акций внешне выглядит гораздо проще и интереснее: на рынке облигаций огромное число выпусков, надо в них разбираться, учитывать сроки погашения и периодичность купонов. А на рынке акций большинство основных эмитентов широко известны, все наглядно видят динамику бумаг, отраслевых и страновых индексов, а совершение сделки стало доступно как никогда», — уверен эксперт.

Еще одна причина, по которой россияне заинтересовались ценными бумагами, — установленная Центробанком рекордно низкая ключевая ставка в 4,25%, уверен заместитель директора института «Центр развития» ВШЭ Валерий Миронов. «Из-за этого хранить накопления в депозитах стало невыгодно даже в рублях, где ставка была традиционно выше: она даже не покрывает инфляцию (к декабрю она превысила прогноз правительства на весь год и, по данным Росстата, составила 4,05% — прим. ред.) — банки не предлагают вкладов выше 3,3%. К концу года показатели и нашего, и зарубежного фондового рынка уже достигли предкризисных уровней несмотря на то, что мы из кризиса еще не вышли», — уточнил он в беседе с агентством.

Какие плюсы и минусы инвестирования в акции?

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Прежде чем приступить к сделкам на бирже, экономисты и финансовые аналитики советуют учесть следующие плюсы и минусы инвестирования в ценные бумаги:

Плюсы:

Небольшой размер стартового капитала . «Покупать акции можно постепенно, привязки к конкретной пороговой сумме у них нет. Это развязывает руки тем, кто решил войти в фондовый рынок, но пока что не имеет существенных накоплений», — считает финансовый аналитик Антон Круглов;

. «Покупать акции можно постепенно, привязки к конкретной пороговой сумме у них нет. Это развязывает руки тем, кто решил войти в фондовый рынок, но пока что не имеет существенных накоплений», — считает финансовый аналитик Антон Круглов; Высокая ликвидность . «Вы в любой день можете продать любое количество акций находящиеся у вас на счете. Если сравнивать с недвижимостью, то тут ликвидность одна из самых низких в мире инвестиций», — уточняет председатель правления АНО «Школа Экономики» Айдар Зиятдинов;

. «Вы в любой день можете продать любое количество акций находящиеся у вас на счете. Если сравнивать с недвижимостью, то тут ликвидность одна из самых низких в мире инвестиций», — уточняет председатель правления АНО «Школа Экономики» Айдар Зиятдинов; Потенциал доходности . «Несмотря на то, что акции — один из самых рисковых инструментов, они все равно показывают наибольший рост в долгосрочной перспективе. К примеру, те, кто в начале года вложился в ту же Tesla, которая за 2020 год показала небывалый взлет, заработал почти что в два раза больше, чем вложил», — продолжает Валерий Миронов;

. «Несмотря на то, что акции — один из самых рисковых инструментов, они все равно показывают наибольший рост в долгосрочной перспективе. К примеру, те, кто в начале года вложился в ту же Tesla, которая за 2020 год показала небывалый взлет, заработал почти что в два раза больше, чем вложил», — продолжает Валерий Миронов; Простота приобретения. «Люди потянулись в сторону [инвестирования с помощью мобильных платформ — „Тинькофф инвестиции“ и „Сбербанк инвестор“], несмотря на одни из самых высоких комиссий в России. Доступный и интуитивно понятный интерфейс брокерских приложений позволил миллионам новичков становиться инвесторами», — поясняет Айдар Зиятдинов.

Фото: Илья Московец © URA.RU

Минусы:

Порог входа . «Большинство новичков, как правило, являются неквалифицированными инвесторами. И для них есть ряд ограничений, которые были введены для защиты от колоссальных убытков. Поэтому нашим гражданам сейчас доступны акции в основном голубых фишек (самые ликвидные акции — прим. ред.), облигации, ПИФ (паевой инвестиционный фонд), иностранные акции некоторых компаний и ETF-фонды», — говорит финансовый советник Юрий Азаргаев;

. «Большинство новичков, как правило, являются неквалифицированными инвесторами. И для них есть ряд ограничений, которые были введены для защиты от колоссальных убытков. Поэтому нашим гражданам сейчас доступны акции в основном голубых фишек (самые ликвидные акции — прим. ред.), облигации, ПИФ (паевой инвестиционный фонд), иностранные акции некоторых компаний и ETF-фонды», — говорит финансовый советник Юрий Азаргаев; Сильная зависимость от мировых событий . «Каждый брокер всегда в курсе всех последних новостей, ведь любое событие вполне способно перевернуть расклад на рынке. К примеру, сейчас он замер в страхе нового штамма коронавируса, и под вопросом оказался рост компаний, разрабатывающих антиковидные вакцины», — объясняет Валерий Миронов;

. «Каждый брокер всегда в курсе всех последних новостей, ведь любое событие вполне способно перевернуть расклад на рынке. К примеру, сейчас он замер в страхе нового штамма коронавируса, и под вопросом оказался рост компаний, разрабатывающих антиковидные вакцины», — объясняет Валерий Миронов; Волатильность. «Акции считаются рисковым вложением, поскольку они больше остальных подвержены волатильности. Они могут враз подешеветь и на 10%, и на 30% от своей стоимости, но могут и резко подорожать. Терпения на такие резкие скачки у многих может не хватить», — продолжает Антон Круглов.

Что делать, если вы решили инвестировать?

Изучите матчасть

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Прежде всего нужно понять, как работает фондовый рынок и брокеры, какие инструменты существуют и какие нужны вам, в чем их преимущества и недостатки лично для вас. Сверхъестественных знаний не нужно, но подходить к инвестированию все равно надо подготовленным, чтобы не остаться без денег», — констатирует Антон Круглов;

Определите стратегию

«Россиянам, которые не занимаются инвестициями профессионально, доступно не так много вариантов финансовых инструментов: недвижимость, фондовый рынок, инвестиционное страхование. Разберитесь, что и зачем вам надо: чтобы заработать, сохранить или же поэкспериментировать, что вы хотите получить в дальнейшем итоге и за какой срок. Исходя из этого уже будет выстраиваться ваша дальнейшая стратегия торговли», — уточняет генеральный директор FinHelp Павел Вешаев.

Попробуйте демо-режим

«На многих платформах доступна демонстрационная торговля с виртуальными деньгами. Это отличный вариант для того, чтобы посмотреть, как они работают, следить за рынком, продумывать портфель и прогнозировать возможные выигрыши или потери», — объясняет Валерий Миронов.

Соберите инвестиционный портфель

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«После того, как вы освоитесь с азами, начните собирать простой „пассивный“ инвестиционный портфель. Желательно, чтобы в него вошли 3-4 биржевых индексных фонда ETF. Желательно включить кроме стандартных ETF на акции еще и ETF на золото, так как оно растет во время кризиса, в то время как обычные акции падают в цене», — говорит Айдар Зиятдинов.

С ним согласен аналитик инвестиционной компании «Солид» Дмитрий Донецкий. «Всегда будьте готовы к кризису, который, как известно, приходит неожиданно. Важно иметь сбалансированный портфель, в котором будут акции, облигации, валютные активы и свободные деньги, на которые вы можете докупить подешевевшие бумаги. Сбалансированный по активам, компаниям, странам инвестиционный портфель сбережет ваши деньги и нервы», — констатирует собеседник агентства.

Не забывайте о своих активах

Еще один немаловажный пункт — регулярная ребалансировка портфеля, продолжает Донецкий. «Одно из самых больших заблуждений, которые есть даже у инвесторов с опытом, — купить и держать активы без дела. То есть инвестирование, по их мнению, — это купил один раз и много лет держишь бумагу в портфеле. Но если вы видите ухудшение дел у компании, если прогнозируете изменения в отрасли (как было с Kodak, например), тогда продавайте бумаги», — советует специалист.

Будьте бдительны

«Главное, что нельзя делать начинающему инвестору, — становиться трейдером, особенно после пары обучающих трейдерству курсов. Тем более нельзя отдавать свои сбережения каким-либо трейдерским компаниям, обещающим стабильный доход, потому что клиенты 99% таких компаний через какое-то время теряют свои сбережения», — заключает Зиятдинов.