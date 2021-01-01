Как заработать на покупке акций

Упрощение доступа к фондовому рынку и экономическая политика Банка России вызвали всплеск интереса к ценным бумагам в 2020 году, констатируют экономисты и финансовые аналитики. В то же время они предупреждают — россияне зачастую решаются инвестировать без оценки потенциальных рисков, а потому могут и вовсе потерять все свои накопления. URA.RU собрало ответы на самые актуальные вопросы об инвестициях и составило гайд для тех, кто решил зарабатывать на биржах.
По данным Центробанка РФ, количество инвесторов на фондовом рынке приблизилось к 10% экономически активного населения страны. С январь по ноябрь число клиентов Московской биржи выросло более чем в два раза — с 6,5 млн до 13,4 млн человек (почти 4 млн — частные инвесторы, которые совершили 43% всех сделок). Также стало больше клиентов и на Санкт-Петербургской бирже (СПБ), которая специализируется на иностранных акциях: в начале года на ней торговали 3,2 млн, а к ноябрю — 6,35 млн инвесторов.
Почему россияне забыли про депозиты и покупают акции?
Всплеск активности на рынке ценных бумаг объясняется тем, что он стал доступнее для россиян, объяснил URA.RU управляющий директор дирекции инвестиционного бизнеса МКБ Максим Малетин. «Изначально все предполагали, что люди в первую очередь будут смотреть на рынок облигаций, но мы видим, что активность на рынке акций гораздо выше. Это связано с тем, что рынок акций внешне выглядит гораздо проще и интереснее: на рынке облигаций огромное число выпусков, надо в них разбираться, учитывать сроки погашения и периодичность купонов. А на рынке акций большинство основных эмитентов широко известны, все наглядно видят динамику бумаг, отраслевых и страновых индексов, а совершение сделки стало доступно как никогда», — уверен эксперт.
Еще одна причина, по которой россияне заинтересовались ценными бумагами, — установленная Центробанком рекордно низкая ключевая ставка в 4,25%, уверен заместитель директора института «Центр развития» ВШЭ Валерий Миронов. «Из-за этого хранить накопления в депозитах стало невыгодно даже в рублях, где ставка была традиционно выше: она даже не покрывает инфляцию (к декабрю она превысила прогноз правительства на весь год и, по данным Росстата, составила 4,05% — прим. ред.) — банки не предлагают вкладов выше 3,3%. К концу года показатели и нашего, и зарубежного фондового рынка уже достигли предкризисных уровней несмотря на то, что мы из кризиса еще не вышли», — уточнил он в беседе с агентством.
Какие плюсы и минусы инвестирования в акции?
Прежде чем приступить к сделкам на бирже, экономисты и финансовые аналитики советуют учесть следующие плюсы и минусы инвестирования в ценные бумаги:
Плюсы:
- Небольшой размер стартового капитала. «Покупать акции можно постепенно, привязки к конкретной пороговой сумме у них нет. Это развязывает руки тем, кто решил войти в фондовый рынок, но пока что не имеет существенных накоплений», — считает финансовый аналитик Антон Круглов;
- Высокая ликвидность. «Вы в любой день можете продать любое количество акций находящиеся у вас на счете. Если сравнивать с недвижимостью, то тут ликвидность одна из самых низких в мире инвестиций», — уточняет председатель правления АНО «Школа Экономики» Айдар Зиятдинов;
- Потенциал доходности. «Несмотря на то, что акции — один из самых рисковых инструментов, они все равно показывают наибольший рост в долгосрочной перспективе. К примеру, те, кто в начале года вложился в ту же Tesla, которая за 2020 год показала небывалый взлет, заработал почти что в два раза больше, чем вложил», — продолжает Валерий Миронов;
- Простота приобретения. «Люди потянулись в сторону [инвестирования с помощью мобильных платформ — „Тинькофф инвестиции“ и „Сбербанк инвестор“], несмотря на одни из самых высоких комиссий в России. Доступный и интуитивно понятный интерфейс брокерских приложений позволил миллионам новичков становиться инвесторами», — поясняет Айдар Зиятдинов.
Минусы:
- Порог входа. «Большинство новичков, как правило, являются неквалифицированными инвесторами. И для них есть ряд ограничений, которые были введены для защиты от колоссальных убытков. Поэтому нашим гражданам сейчас доступны акции в основном голубых фишек (самые ликвидные акции — прим. ред.), облигации, ПИФ (паевой инвестиционный фонд), иностранные акции некоторых компаний и ETF-фонды», — говорит финансовый советник Юрий Азаргаев;
- Сильная зависимость от мировых событий. «Каждый брокер всегда в курсе всех последних новостей, ведь любое событие вполне способно перевернуть расклад на рынке. К примеру, сейчас он замер в страхе нового штамма коронавируса, и под вопросом оказался рост компаний, разрабатывающих антиковидные вакцины», — объясняет Валерий Миронов;
- Волатильность. «Акции считаются рисковым вложением, поскольку они больше остальных подвержены волатильности. Они могут враз подешеветь и на 10%, и на 30% от своей стоимости, но могут и резко подорожать. Терпения на такие резкие скачки у многих может не хватить», — продолжает Антон Круглов.
Что делать, если вы решили инвестировать?
- Изучите матчасть
«Прежде всего нужно понять, как работает фондовый рынок и брокеры, какие инструменты существуют и какие нужны вам, в чем их преимущества и недостатки лично для вас. Сверхъестественных знаний не нужно, но подходить к инвестированию все равно надо подготовленным, чтобы не остаться без денег», — констатирует Антон Круглов;
- Определите стратегию
«Россиянам, которые не занимаются инвестициями профессионально, доступно не так много вариантов финансовых инструментов: недвижимость, фондовый рынок, инвестиционное страхование. Разберитесь, что и зачем вам надо: чтобы заработать, сохранить или же поэкспериментировать, что вы хотите получить в дальнейшем итоге и за какой срок. Исходя из этого уже будет выстраиваться ваша дальнейшая стратегия торговли», — уточняет генеральный директор FinHelp Павел Вешаев.
- Попробуйте демо-режим
«На многих платформах доступна демонстрационная торговля с виртуальными деньгами. Это отличный вариант для того, чтобы посмотреть, как они работают, следить за рынком, продумывать портфель и прогнозировать возможные выигрыши или потери», — объясняет Валерий Миронов.
- Соберите инвестиционный портфель
«После того, как вы освоитесь с азами, начните собирать простой „пассивный“ инвестиционный портфель. Желательно, чтобы в него вошли 3-4 биржевых индексных фонда ETF. Желательно включить кроме стандартных ETF на акции еще и ETF на золото, так как оно растет во время кризиса, в то время как обычные акции падают в цене», — говорит Айдар Зиятдинов.
С ним согласен аналитик инвестиционной компании «Солид» Дмитрий Донецкий. «Всегда будьте готовы к кризису, который, как известно, приходит неожиданно. Важно иметь сбалансированный портфель, в котором будут акции, облигации, валютные активы и свободные деньги, на которые вы можете докупить подешевевшие бумаги. Сбалансированный по активам, компаниям, странам инвестиционный портфель сбережет ваши деньги и нервы», — констатирует собеседник агентства.
- Не забывайте о своих активах
Еще один немаловажный пункт — регулярная ребалансировка портфеля, продолжает Донецкий. «Одно из самых больших заблуждений, которые есть даже у инвесторов с опытом, — купить и держать активы без дела. То есть инвестирование, по их мнению, — это купил один раз и много лет держишь бумагу в портфеле. Но если вы видите ухудшение дел у компании, если прогнозируете изменения в отрасли (как было с Kodak, например), тогда продавайте бумаги», — советует специалист.
- Будьте бдительны
«Главное, что нельзя делать начинающему инвестору, — становиться трейдером, особенно после пары обучающих трейдерству курсов. Тем более нельзя отдавать свои сбережения каким-либо трейдерским компаниям, обещающим стабильный доход, потому что клиенты 99% таких компаний через какое-то время теряют свои сбережения», — заключает Зиятдинов.
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