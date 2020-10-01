Власти нашли для россиян надежный способ заработать

ОФЗ помогут россиянам сформировать подушку безопасности на случай повторного локдауна, полагают экономисты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Экономический кризис 2020

Российское правительство всерьез заинтересовалось повышением финансовой грамотности россиян. По всей стране открываются центры финансовой грамотности, уроки проводятся и для взрослых, и для школьников. Это должно помочь гражданам научиться эффективнее распоряжаться деньгами в кризисные времена, а так же поспособствует и привлечению денег от населения в бюджет РФ — покупку облигаций эксперты называют одним из наименее рискованных способов сохранить и приумножить деньги.

Сейчас в России действует 24 центра финансовой грамотности, открытых при поддержке Минфина РФ. Эксперты этих центров охватывают 84 региона. За неполный 2020 год они провели больше 9 тысяч мероприятий (недель грамотности, марафонов, вебинаров), то есть почти треть за четыре последних года (31,5 тысячи). Выросло и число квалифицированных финансовых консультантов, работающих на базе центров финграмотности: если к концу 2019 года их насчитывалось 8,5 тысячи, то теперь — 9,5 тысячи человек.

Минфин в этом году разместит рекордный объем облигаций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Задуматься о финансовой грамотности населения государство заставили в том числе пандемия коронавируса и наступивший вслед за ней финансовый кризис. Но дело не только в том, что власти заботятся о доходах населения, но и в том, что таким образом люди узнают про такой инструмент, как облигации федерального займа (ОФЗ). А облигации — это несложный для государства способ привлечь в бюджет деньги граждан, обращает внимание эксперт Института современного развития Никита Масленников. «Это перспективное направление, которое развивается в последние два года. Но тогда объем ОФЗ и их лимит выпуска были небольшими, а сейчас заметен их рост: Минфин проводит рекордно успешные аукционы по продаже ОФЗ даже при таких внушительных объемах», — говорит он.

В IV квартале 2020 года Минфин намерен разместить облигаций на два триллиона рублей — на ту же сумму, что и по итогам всего прошлого года, говорится в графике аукционов на сайте ведомства. За первые три квартала было привлечено 2,8 трлн рублей, основной рост (1,27 трлн) пришелся на последние три месяца. За весь год Министерство финансов рассчитывает достичь уровня внутренних заимствований в 5-5,5 трлн рублей.

Чтобы россияне вкладывались в ОФЗ, нужно постоянно повышать их финансовую грамотность, констатирует главный экономист Центра развития ВШЭ Валерий Миронов. «Особенно логично повышать грамотность граждан в условиях кризиса, когда активизируются мошенники и всяческие финансовые пирамиды. Вложение в государственные ценные бумаги поможет обеим сторонам — низы получат возможность зарабатывать больше, чем на депозитах, потерявших прибыльность из-за низкой ключевой ставки, а верхи добьются вливания денег в экономику, что подстегнет ее развитие», — считает собеседник URA.RU.

Особо популярны курсы по финансовой грамотности стали в пандемию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«В апреле начался связанный с экономическими последствиями пандемии всплеск интереса граждан, который длится до сих пор. Люди хотят знать, как им сохранить деньги и как грамотно инвестировать, чтобы защитить свои доходы. От депозитов россияне тоже уходят: они менее прибыльные, чем те же ОФЗ или более рисковые акции», — пояснил агентству заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров.

Деньги, вырученные от продажи ОФЗ, пойдут на развитие ключевых отраслей экономики для ее ускорения, продолжает Масленников. «Стоит ожидать увеличения доли облигаций прежде всего в сфере недвижимости и инфраструктуры, которые должны перезапустить экономику в долгосрочной перспективе», — уверен экономист.

Минфин 1 октября уже объявил о расширении возможностей инвестировать в ипотечные бумаги, чтобы поддерживать доступные жилищные кредиты. Согласно планам ведомства, в ОФЗ такого плана разрешат вкладывать остатки средств на едином счете федерального бюджета и пенсионные накопления.

«Инициативу Минфина можно воспринимать как сигнал о надежности такого актива, адресованный обычным гражданам, которым и так было можно приобретать такие бумаги. То есть теперь государство еще больше гарантирует их защиту», — считает Валерий Миронов.

Также правительство популяризует ОФЗ, чтобы люди в трудные времена не остались без денег и активов, говорит Масленников. «Без денег населения длинных ресурсов в экономике не создать, поэтому ему придется давать доступ к государственным бумагам и объяснять, чем гарантирована безопасность и выгода. Но это ни в коем случае не плохо, а хорошо: финансовая грамотность — многосложный инструмент для стимулирования активности, который параллельно поможет людям сформировать личный портфель и подушку безопасности на случаи подобных кризисов», — заключил он в разговоре с URA.RU.