Сечин заручился поддержкой Путина в противостоянии с Минфином

Игорь Сечин отчитался перед президентом о результатах Роснефти за 2020 год Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Роснефти Игорь Сечин заручился поддержкой президента Владимира Путина в аппаратном противостоянии с Минфином РФ, считают собеседники URA.RU в политтусовке. Это произошло после того, как глава государства похвалил Сечина после отчета об успехах компании в 2020 году. Теперь Минфину будет сложнее отказать топ-менеджеру в предоставлении новых льгот, говорят собеседники агентства. В том числе речь идет о неоднозначном проекте «Восток Ойл», в перспективах которого сомневаются эксперты.

На первой в 2021 году встрече с Сечиным, которая прошла 15 февраля, президент попросил топ-менеджера рассказать об итогах 2020 года. Глава Роснефти сначала поделился планами вакцинировать от коронавируса 300 тысяч сотрудников, а затем похвастался: «Роснефть — пока единственная из мировых „мейджеров“ — показала прибыль по итогам года». Чистая прибыль Роснефти составила 147 млрд рублей, в то время как ExxonMobil, Chevron, Shell, Total закончили год с убытками.

В 2020 году Владимир Путин пять раз публично встретился с Игорем Сечиным Фото: Kremlin.ru

На фоне действующей сделки «Опек+» по сокращению объемов добычи нефти, к которой привел кризис на энергорынке, президент с недоверием отнесся к словам топ-менеджера: «Уж так и единственная?» «На сегодняшний день да, — ответил Сечин. — Мы смогли найти решения, снизить операционные затраты, издержки, несмотря на сокращение капитальных затрат, тем не менее выйти в прибыль».

Кроме того, Сечин рассказал Путину об открытии трех «самых крупных в мире» месторождений в Карском море и на севере Таймыра, средней зарплате сотрудников в 80 тысяч рублей и «очень низкой» текучке кадров. А потом отчитался о притоке инвесторов в акции компании, который вызвал «Восток Ойл». Это крупнейший проект по освоению нефтяных месторождений в Красноярском крае, который предполагает строительство нефтепровода, порта на Таймыре и развитие Севморпути. Стоимость проекта оценивается в 5 — 8,5 трлн рублей. «С начала 2020 года, когда на рынке появилась первая информация о проекте, акции демонстрируют опережающую динамику котировок в противоход даже общему падению на рынке», — сказал Сечин. В конце беседы Путин похвалил топ-менеджера: «Отлично, хорошо».

На развитие «Восток Ойл» потребуется 5 — 8,5 трлн рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков полагает, что публичная беседа Путина и Сечина — это важный сигнал для Минфина РФ. Экономист объяснил, что Роснефть находится в непрерывном споре с ведомством из-за льгот на развитие «Восток Ойл». «Да, льготы не требуют затрат, но Минфин смотрит на них с точки зрения того, что если ты что-то недополучил, значит — это убытки, — сказал Юшков. — Подобные решения в итоге принимаются на уровне президента, а правительство исполняет его решение. Думаю, что сегодняшняя встреча полезна для Роснефти. Она должна продемонстрировать, что государство дальше поддерживает компанию, и „Восток Ойл“ — это основной проект».

Сообщения об аппаратной борьбе Сечина и министра финансов РФ Антона Силуанова ранее не раз появлялись в СМИ. К примеру, Forbes писал о том, что в 2019 году Роснефти удалось добиться льгот в 460 млрд рублей для Приобского месторождения в ХМАО, хотя ранее Минфин отстаивал идею вообще отменить льготы для нефтяных компаний из-за того что послаблений и так слишком много. Тогда еще первый вице-президент Роснефти Павел Федоров сообщал, что итоговое решение принимал Путин. В том же 2019 году Сечин попросил налоговые льготы для «Восток Ойл» в размере 2,6 трлн рублей. Сходу такую сумму ему не одобрили. Но в сентябре 2020-го стало известно, что правительство внесет поправки в Налоговый кодекс, чтобы поддержать проект. А в ноябре telegram-канал Baza писал, что Сечин отправил в правительство письмо с просьбой о создании механизма льготного целевого финансирования «Восток Ойл».

Роснефть планирует реализовать крупнейший проект по добыче нефти в Арктике Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Споры и дискуссии о дальнейших льготах или иных формах поддержки для „Восток Ойл“ возникают чуть ли не каждый месяц. Еще один вариант — включение проекта в региональные программы развития. Так он станет частью государственной линии. В этом случае даже если минфиновские чиновники не захотят его поддерживать, то будут обязаны это делать, — сказал URA.RU ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финуниверситета при правительстве РФ Станислав Митрахович. — Сечину нужно доказать, что его позиция более правильная. А льготы ему нужны, чтобы привлечь инвесторов в „Восток Ойл“. Без них реализовывать проект придется за счет государства».

Между тем, Силуанову есть чем ответить Сечину, так как «Восток Ойл» по-прежнему воспринимается игроками рынка как «очень рискованный проект», и «очереди из инвесторов к нему пока не видно», отметил Юшков. Он объяснил, что скепсис вызывает перспектива ресурсозатратного строительства нефтепровода в арктической зоне, транспортировка нефти через льды по Севморпути, которая может обернуться поломками танкеров. Михаил Крутихин в разговоре с URA.RU добавил, что участники рынка относятся с недоверием и к объявленным запасам нефти на месторождениях (Роснефть оценивает подтвержденную ресурсную базу «Восток Ойл» в шесть млрд тонн нефти). «Там много данных, вызывающих сомнения, и если нефть и будет добываться, то по цене „Шанель №5“», — заключил Крутихин.