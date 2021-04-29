Как купить квартиру за 1,4 миллиона рублей без первого взноса

Главная фишка Светлого — локация. Район находится в экологически чистом месте Фото: TEN девелопмент

Из-за действия программы льготной ипотеки спрос на недвижимость в Екатеринбурге все еще достаточно высокий. Для тех, кто хочет приобрести жилье, застройщики приготовили много новых проектов. Сразу семь из них запускает компания «TEN девелопмент».

Семь новых проектов

Как сообщил застройщик, весной были открыты продажи в трех новых домах в микрорайоне Светлый. На старте студии стоили всего 1,22 млн рублей. Самые дешевые квартиры быстро раскупили. Сейчас в продаже остались студии стоимостью от 1,4 млн рублей. Все дома будут сданы в четвертом квартале 2023 года.

Проект «Светлый» начали реализовывать в 2013 году. Его главная фишка — расположение. Район находится в экологически чистом месте, его окружают Нижне-Исетский пруд, пруд отеля Ramada, а также парк им. Лесоводов России. Можно купить квартиру с отделкой как «под ключ», так и под чистовую.

Продажи в Доме на Бардина стартовали в апреле Фото: TEN девелопмент

Также среди новых проектов «TEN девелопмент» — «Дом на Бардина» повышенного класса. Там продажи стартовали в апреле. Квартиры будут сдаваться с отделкой «под чистовую», в них предусмотрены гостевые и приватные зоны, а также ниши под шкафы-купе. Территория дома будет полностью закрыта от посторонних. Буквально в двух минутах ходьбы расположен парк имени Чкалова. Цены на квартиры в «Доме на Бардина» начинаются от 4,2 млн рублей. Дом будет сдан в 4 квартале 2023 года.

В ближайшее время застройщик планирует запустить продажи третьей очереди проекта «Екатерининский парк» (квадрат улиц Свердлова — Азина — Мамина-Сибиряка — Шевченко), в июне будут объявлены продажи в новом проекте «Ботаника Life» (8 Марта — Шварца), а в конце лета — в еще одном ЖК в районе Большакова-Белинского.

Как рассказал коммерческий директор компании «TEN девелопмент» Владимир Щеколдин, в новых проектах будут тщательно продуманы планировки. Они станут максимально практичными: к примеру, в домах не будет раздутых «однушек» площадью 50 квадратных метров с огромными коридорами. В квартирах с двумя и более комнатами обязательно предусмотрят по два санузла, один из которых по желанию может быть переоборудован в гардеробную.

Практически во всех проектах застройщика можно приобрести жилье без первоначального взноса. Также для покупателей доступна рассрочка до завершения строительства и трейд-ин. То есть застройщик зафиксирует цену на выбранную клиентом квартиру, пока будет продаваться старая.

Один из лидеров на рынке жилого строительства

«Екатерининский парк» расположен в историческом центре города Фото: TEN девелопмент

По данным Единого ресурса застройщиков, «TEN девелопмент» входит в ТОП-3 застройщиков Свердловской области по объемам текущего строительства и ввода жилья. Сейчас в процессе строительства находится более 208,5 тысяч квадратных метров недвижимости. Кроме того, компания — в ТОП-5 по Свердловской области и ТОП-20 по РФ в рейтинге по потребительским качествам ЖК.

О застройщике хорошо известно на федеральном уровне. Например, в этом году «TEN девелопмент» со своим проектом «Екатерининский парк» вышел в финал самой масштабной в России премии в области жилищного строительства — ТОП ЖК-2021.

По словам директора компании Юрия Романовича, главное преимущество проектов девелопера — 100% ориентация на потребности клиента. Застройщик проводит большую аналитическую работу, прежде чем приступить к проектированию: изучает отчеты по рынку и конкурентам, а также опрашивает покупателей, каким они хотели бы видеть свое будущее жилье.

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