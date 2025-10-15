Прокуратура Екатеринбурга помогла инвалиду получить редкое лекарство

Юноша будет бесплатно получать лекарство
Юноша будет бесплатно получать лекарство Фото:

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга добилась в суде обеспечения инвалида первой группы жизненно необходимым лекарством. Молодой парень 2006 года рождения имеет мышечную дистрофию Дюшенна, при которой нужно редкое лекарство, недоступное в России. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.

«Согласно заключению врачебной комиссии, инвалиду показан препарат, незарегистрированный на территории Российской Федерации. При этом комиссией сделан вывод об отсутствии альтернативных средств для лечения данного заболевания», — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура обратилась в Ленинский райсуд Екатеринбурга с иском о необходимости поставок лекарств для молодого человека. Судья удовлетворил иск, обязав минздрав обеспечить инвалида бесплатным лечением до конца жизни. 

