Прокуратура Екатеринбурга помогла инвалиду получить редкое лекарство

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга добилась в суде обеспечения инвалида первой группы жизненно необходимым лекарством. Молодой парень 2006 года рождения имеет мышечную дистрофию Дюшенна, при которой нужно редкое лекарство, недоступное в России. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.
«Согласно заключению врачебной комиссии, инвалиду показан препарат, незарегистрированный на территории Российской Федерации. При этом комиссией сделан вывод об отсутствии альтернативных средств для лечения данного заболевания», — говорится в сообщении ведомства.
Прокуратура обратилась в Ленинский райсуд Екатеринбурга с иском о необходимости поставок лекарств для молодого человека. Судья удовлетворил иск, обязав минздрав обеспечить инвалида бесплатным лечением до конца жизни.
