Источник: губернатор Куйвашев попал под давление бизнесмена

Хотя участник интриги уверяет — все из-за слитой записи

24 февраля 2022 в 22:27 Размер текста - 17 +

Говорят, когда Евгений Куйвашев или кто-то из его окружения поинтересовался, что происходит, последовало объяснение: все дело в конфликте его подчиненной с медиаменеджером Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Бизнесмен из окружения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева принуждает его к диалогу. На это указывают источники URA.RU, объясняя природу негативных публикаций про Куйвашева на сайте «Уралинформбюро», который считается подконтрольным совладельцу сотового оператора «Мотив» Виталию Кочеткову. Предпосылки появились якобы еще в начале 2021-го, говорит собеседник, знакомый с содержанием одного кулуарного разговора в кабинете главы региона. О том, что в отношении Куйвашева развернута новая медиа-атака, в политтусовке заговорили после Нового года, когда на сайте «Уралминформбюро» впервые за долгое время начали выходить критические заметки: «Куйвашев не только не может, но, судя по всему, и не всегда желает защищать от сноса исторические здания Екатеринбурга» (про демонтаж аэровокзала «Уктус»), «Куйвашев ввел жителей региона в заблуждение» (про поставки детской вакцины от COVID-19), «Свердловчане, похоже, в очередной раз не поняли посыл губернатора и его „рецепт“ решения проблемы» (про отлов бродячих собак). Новую волну негативных публикаций про Евгения Куйвашева запустили в январе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Почти в одно время с этим — 6 января — был создан telegram-канал «Негубернатор Куйвашев». Ранее источники URA.RU утверждали, что его якобы администрирует главред «Уралинформбюро» Вадим Дынин (сам он говорит, что это неправда). Почти все посты в канале — обличительного свойства. Во многих ставится под сомнение переизбрание Куйвашева на новый пятилетний срок (выборы намечены на сентябрь 2022-го). По данным URA.RU, Кочеткова, который имеет с главой региона постоянное общение, просили объяснить, с чем связаны выпады. «Он сказал, что у Дынина конфликт с [директором областного департамента информполитики Юлией] Хусаиновой», — поделился свидетель интриги. Вадим Дынин объясняет появление критики в его СМИ конфликтом с подчиненной Куйвашева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дынин подтвердил URA.RU, что позиция его издания скорректировалась, и транслировал ту же версию. В декабре 2021-го Хусаинова якобы записала разговор с Дыниным, который проходил в ее кабинете, и без его ведома куда-то запись передала. «Она повела себя по отношению ко мне неуважительно. Мое личное отношение к администрации губернатора после этого изменилось. Если ранее я закрывал глаза на некоторые ошибки губернатора и его администрации, то в данной ситуации я закрывать глаза не собираюсь», — сказал медиаменеджер. Оперативно дозвониться до Хусаиновой не удалось. «Виталий Васильевич [Кочетков] никакого отношения к этому [критическим публикациям] не имеет. Он в курсе этой ситуации, я о ней ему рассказал», — добавил Дынин. Однако собеседники агентства склонны думать, что подоплека сложнее. В частности, активность Дынина связывают со снижением влияния Кочеткова на мэрию Екатеринбурга. Статья по теме Мэр Екатеринбурга победил в споре, который грозил расколом думы В 2018-м он по заданию Куйвашева координировал усилия крупных бизнесменов и промышленников, помогавших избраться в гордуму большому прогубернаторскому пулу депутатов. Они впоследствии избрали главой города Александра Высокинского и помогли областным властям зачистить горадминистрацию от команды экс-вице-губернатора Владимира Тунгусова. В 2019 году группа депутатов, избравшаяся при непосредственной поддержке Кочеткова, вступила в конфликт с Высокинским, закончившийся его отставкой в декабре 2020-го. Согласно распространенной версии, противоречия были вызваны в том числе нежеланием Высокинского расставаться с самым финансовоемким активом городских властей — ЕМУП «Водоканал». Когда мэром стал Алексей Орлов, все были уверены, что передача «Водоканала» под контроль Кочеткова неизбежна. Но, по последней информации, такой договоренности не было. Говорят, во время одного из разговоров Куйвашев при Кочеткове якобы дал понять только-только ставшему градоначальником Орлову, что «с „Водоканалом“ нужно что-то делать». И Орлов якобы ответил так же, как в свое время Высокинский: «По закону?» «Конечно, по закону», — якобы сказал Куйвашев. Неопределенность будущего «Водоканала» может быть одной из причин напряженности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Под законной процедурой в данном случае понимается концессия. Она, во-первых, не предполагает перехода имущества, в которое определенный период вкладывается инвестор, в его собственность, а во-вторых, проходит по открытому конкурсу. В то время как первоначальный план Кочеткова, если верить неофициальным данным, якобы содержал пункт о продаже МУПа. Летом 2021-го гордума Екатеринбурга приняла положение, позволяющее передавать объекты «Водоканала» в концессию. После этого Кочетков, по слухам, встречался с вице-мэром по экономике Дмитрием Ноженко. Говорят, тот разговор бизнесмена не удовлетворил. В начале 2022-го в коридорах власти начали обсуждать, что Кочетков якобы направил в свердловское минЖКХ заявку на концессию, однако сделку решено притормозить — до губернаторских выборов. Эта информация, впрочем, пока не находит официального подтверждения. Источник в окружении Кочеткова уверяет: «С Куйвашевым у них абсолютно ровный контакт» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU А в феврале Орлов в очередной раз показал, что принимает решения в городе сам, без гордумы (Кочетков как раз выступает за расширение ее влияния). Более того, все активнее обсуждают, что Орлов не хочет видеть спикера думы Игоря Володина и некоторых других депутатов, близких к Кочеткову, в следующем созыве (выборы пройдут в 2023-м). «Видя, как сокращается его влияние на мэрию через гордуму, как власти медлят с решением по „Водоканалу“, Кочетков принуждает губернатора к диалогу, инициируя негатив о нем в СМИ. Времени становится все меньше: до губернаторских выборов всего полгода. Когда Евгений Владимирович подтвердит свои полномочия, зачем ему Кочетков?» — объяснил логику один из источников в резиденции губернатора. Спросить у самого Кочеткова, как на самом деле, к моменту публикации не удалось. В его приемной корреспонденту сказали, что не могут ни соединить, ни передать запрос. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Бизнесмен из окружения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева принуждает его к диалогу. На это указывают источники URA.RU, объясняя природу негативных публикаций про Куйвашева на сайте «Уралинформбюро», который считается подконтрольным совладельцу сотового оператора «Мотив» Виталию Кочеткову. Предпосылки появились якобы еще в начале 2021-го, говорит собеседник, знакомый с содержанием одного кулуарного разговора в кабинете главы региона. О том, что в отношении Куйвашева развернута новая медиа-атака, в политтусовке заговорили после Нового года, когда на сайте «Уралминформбюро» впервые за долгое время начали выходить критические заметки: «Куйвашев не только не может, но, судя по всему, и не всегда желает защищать от сноса исторические здания Екатеринбурга» (про демонтаж аэровокзала «Уктус»), «Куйвашев ввел жителей региона в заблуждение» (про поставки детской вакцины от COVID-19), «Свердловчане, похоже, в очередной раз не поняли посыл губернатора и его „рецепт“ решения проблемы» (про отлов бродячих собак). Почти в одно время с этим — 6 января — был создан telegram-канал «Негубернатор Куйвашев». Ранее источники URA.RU утверждали, что его якобы администрирует главред «Уралинформбюро» Вадим Дынин (сам он говорит, что это неправда). Почти все посты в канале — обличительного свойства. Во многих ставится под сомнение переизбрание Куйвашева на новый пятилетний срок (выборы намечены на сентябрь 2022-го). По данным URA.RU, Кочеткова, который имеет с главой региона постоянное общение, просили объяснить, с чем связаны выпады. «Он сказал, что у Дынина конфликт с [директором областного департамента информполитики Юлией] Хусаиновой», — поделился свидетель интриги. Дынин подтвердил URA.RU, что позиция его издания скорректировалась, и транслировал ту же версию. В декабре 2021-го Хусаинова якобы записала разговор с Дыниным, который проходил в ее кабинете, и без его ведома куда-то запись передала. «Она повела себя по отношению ко мне неуважительно. Мое личное отношение к администрации губернатора после этого изменилось. Если ранее я закрывал глаза на некоторые ошибки губернатора и его администрации, то в данной ситуации я закрывать глаза не собираюсь», — сказал медиаменеджер. Оперативно дозвониться до Хусаиновой не удалось. «Виталий Васильевич [Кочетков] никакого отношения к этому [критическим публикациям] не имеет. Он в курсе этой ситуации, я о ней ему рассказал», — добавил Дынин. Однако собеседники агентства склонны думать, что подоплека сложнее. В частности, активность Дынина связывают со снижением влияния Кочеткова на мэрию Екатеринбурга. В 2018-м он по заданию Куйвашева координировал усилия крупных бизнесменов и промышленников, помогавших избраться в гордуму большому прогубернаторскому пулу депутатов. Они впоследствии избрали главой города Александра Высокинского и помогли областным властям зачистить горадминистрацию от команды экс-вице-губернатора Владимира Тунгусова. В 2019 году группа депутатов, избравшаяся при непосредственной поддержке Кочеткова, вступила в конфликт с Высокинским, закончившийся его отставкой в декабре 2020-го. Согласно распространенной версии, противоречия были вызваны в том числе нежеланием Высокинского расставаться с самым финансовоемким активом городских властей — ЕМУП «Водоканал». Когда мэром стал Алексей Орлов, все были уверены, что передача «Водоканала» под контроль Кочеткова неизбежна. Но, по последней информации, такой договоренности не было. Говорят, во время одного из разговоров Куйвашев при Кочеткове якобы дал понять только-только ставшему градоначальником Орлову, что «с „Водоканалом“ нужно что-то делать». И Орлов якобы ответил так же, как в свое время Высокинский: «По закону?» «Конечно, по закону», — якобы сказал Куйвашев. Под законной процедурой в данном случае понимается концессия. Она, во-первых, не предполагает перехода имущества, в которое определенный период вкладывается инвестор, в его собственность, а во-вторых, проходит по открытому конкурсу. В то время как первоначальный план Кочеткова, если верить неофициальным данным, якобы содержал пункт о продаже МУПа. Летом 2021-го гордума Екатеринбурга приняла положение, позволяющее передавать объекты «Водоканала» в концессию. После этого Кочетков, по слухам, встречался с вице-мэром по экономике Дмитрием Ноженко. Говорят, тот разговор бизнесмена не удовлетворил. В начале 2022-го в коридорах власти начали обсуждать, что Кочетков якобы направил в свердловское минЖКХ заявку на концессию, однако сделку решено притормозить — до губернаторских выборов. Эта информация, впрочем, пока не находит официального подтверждения. А в феврале Орлов в очередной раз показал, что принимает решения в городе сам, без гордумы (Кочетков как раз выступает за расширение ее влияния). Более того, все активнее обсуждают, что Орлов не хочет видеть спикера думы Игоря Володина и некоторых других депутатов, близких к Кочеткову, в следующем созыве (выборы пройдут в 2023-м). «Видя, как сокращается его влияние на мэрию через гордуму, как власти медлят с решением по „Водоканалу“, Кочетков принуждает губернатора к диалогу, инициируя негатив о нем в СМИ. Времени становится все меньше: до губернаторских выборов всего полгода. Когда Евгений Владимирович подтвердит свои полномочия, зачем ему Кочетков?» — объяснил логику один из источников в резиденции губернатора. Спросить у самого Кочеткова, как на самом деле, к моменту публикации не удалось. В его приемной корреспонденту сказали, что не могут ни соединить, ни передать запрос.