Студентов пермского вуза научат готовить деликатесы для коров

Идея появилась благодаря местному заводу

28 декабря 2022 в 15:30 Размер текста - 17 +

Студенты ПГАТУ впервые смогут познакомиться с уникальной пермской технологией заготовки кормов для животных Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Студентам Пермского государственного аграрно-технологического университета имени Д. И. Прянишникова (ПГАТУ) начнут преподавать новый учебный курс. Он предназначен для будущих агрономов, механизаторов и зоотехников, которые впервые смогут познакомиться с инновационным подходом к заготовке кормов. Речь о пермской технологии заготовки сенажа в линию, разработанной и внедренной Краснокамским ремонтно-механическим заводом (КРМЗ). В программе аграрного вуза дополнительный курс появится в 2023 году. «Когда мы развиваем технологии, мы порой сталкиваемся с непониманием специалистов, как агрономов, так и зоотехников, с тем, что наши упаковки, это совершенно другой тип корма, и какие у него плюсы имеются от его применения. Приходится очень много именно заниматься разъяснительной работой. У нас много различных НИИ, которые делают фундаментальные открытия, но потом их не могут донести до конечного потребителя. И вот хотелось бы чтобы вот эти научные данные, хотя бы на своей территории как-то начали проникать в умы и сердца, сначала студентов, потом специалистов на рабочих местах», — рассказала URA.RU преподаватель курса, агротехнолог и директор центра содействия развитию мясного и молочного животноводства Анна Шумилова. Корм, заготовленный по пермской технологии, сохраняет все необходимые питательные свойства Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Пермская технология заключается в последовательном скашивании травы, ее вспушивании и сгребании в валок. После этого трава прессуется в рулоны, которые оборачиваются многослойной пленкой и укладываютcя в линию. В этом помогает оборудование бренда KRMZ Innovation, которое производит Краснокамский РМЗ. В комплект техники входят в том числе пресс-подборщик, скоростной упаковщик и резчик рулонов. Среди преимуществ применения технологии — гарантированная заготовка кормов даже при плохой погоде, высокая скорость консервирования и сохранение полезных питательных веществ, необходимых животным. «Мы не ставим целью ввести для студентов именно курсы обучения технологии сенажа в упаковке, хотя это тоже возможно. Речь пока идет о том, чтобы у университета появилось какое-то количество часов, и эти часы можно было бы наполнять открытиями местных НИИ. Если мы говорим про агрономию, то есть, например, отдельно растениеводство, отдельно есть предмет, есть отдельно агрохимия, есть отдельно физиология растений. И студент это все воспринимает как нечто абстрактное, это порой тяжело воспринимается, потому что нет бытовых точек привязки, он никак это на себя примерить не может. А здесь пример конкретной пермской технологии, плюс этот курс может быть межпредметным», — пояснила URA.RU Анна Шумилова. Новую учебную дисциплину студентам ПГАТУ начнут преподавать в 2023 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU Преподаватели центра совместно с ПГАТУ также прилагают усилия для того, чтобы материалы курса о пермской технологии включили в государственную программу обучения сельхозвузов. Нужно, чтобы курс вошел в федеральный госстандарт высшего образования и по нему была разработана методическая основа. С этим предложением ПГАТУ планирует выступить на совете Федерального учебно-методического объединения (УМО). Если решение будет положительным, то новое учебное направление включат в программы всех аграрных вузов России. Центр содействия развитию мясного и молочного животноводства является научно-экспертным объединением Пермского края. На сегодня эксперты центра уже смогли помочь повысить качество заготовки кормов сотням хозяйств со всей страны, в том числе организовав технологическое сопровождение перехода на сенаж в пленке. Краснокамский РМЗ — основной партнер центра, поставляющий свою продукцию во многие российские регионы, а также заграничным сельхозпредприятиям. Создание доступной системы высшего профессионального образования — одна из целей правительства России. Сбалансированная система «воспитания» новых исследователей и разработчиков и повышение квалификации управленцев в сфере науки и высшего образования являются залогом стабильного будущего страны. Для этого в стране строятся университетские кампусы, открываются научные центры и лаборатории, оказывается всесторонняя поддержка ученым, а также ежегодно увеличивается число бюджетных мест в вузах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Студентам Пермского государственного аграрно-технологического университета имени Д. И. Прянишникова (ПГАТУ) начнут преподавать новый учебный курс. Он предназначен для будущих агрономов, механизаторов и зоотехников, которые впервые смогут познакомиться с инновационным подходом к заготовке кормов. Речь о пермской технологии заготовки сенажа в линию, разработанной и внедренной Краснокамским ремонтно-механическим заводом (КРМЗ). В программе аграрного вуза дополнительный курс появится в 2023 году. «Когда мы развиваем технологии, мы порой сталкиваемся с непониманием специалистов, как агрономов, так и зоотехников, с тем, что наши упаковки, это совершенно другой тип корма, и какие у него плюсы имеются от его применения. Приходится очень много именно заниматься разъяснительной работой. У нас много различных НИИ, которые делают фундаментальные открытия, но потом их не могут донести до конечного потребителя. И вот хотелось бы чтобы вот эти научные данные, хотя бы на своей территории как-то начали проникать в умы и сердца, сначала студентов, потом специалистов на рабочих местах», — рассказала URA.RU преподаватель курса, агротехнолог и директор центра содействия развитию мясного и молочного животноводства Анна Шумилова. Пермская технология заключается в последовательном скашивании травы, ее вспушивании и сгребании в валок. После этого трава прессуется в рулоны, которые оборачиваются многослойной пленкой и укладываютcя в линию. В этом помогает оборудование бренда KRMZ Innovation, которое производит Краснокамский РМЗ. В комплект техники входят в том числе пресс-подборщик, скоростной упаковщик и резчик рулонов. Среди преимуществ применения технологии — гарантированная заготовка кормов даже при плохой погоде, высокая скорость консервирования и сохранение полезных питательных веществ, необходимых животным. «Мы не ставим целью ввести для студентов именно курсы обучения технологии сенажа в упаковке, хотя это тоже возможно. Речь пока идет о том, чтобы у университета появилось какое-то количество часов, и эти часы можно было бы наполнять открытиями местных НИИ. Если мы говорим про агрономию, то есть, например, отдельно растениеводство, отдельно есть предмет, есть отдельно агрохимия, есть отдельно физиология растений. И студент это все воспринимает как нечто абстрактное, это порой тяжело воспринимается, потому что нет бытовых точек привязки, он никак это на себя примерить не может. А здесь пример конкретной пермской технологии, плюс этот курс может быть межпредметным», — пояснила URA.RU Анна Шумилова. Преподаватели центра совместно с ПГАТУ также прилагают усилия для того, чтобы материалы курса о пермской технологии включили в государственную программу обучения сельхозвузов. Нужно, чтобы курс вошел в федеральный госстандарт высшего образования и по нему была разработана методическая основа. С этим предложением ПГАТУ планирует выступить на совете Федерального учебно-методического объединения (УМО). Если решение будет положительным, то новое учебное направление включат в программы всех аграрных вузов России. Центр содействия развитию мясного и молочного животноводства является научно-экспертным объединением Пермского края. На сегодня эксперты центра уже смогли помочь повысить качество заготовки кормов сотням хозяйств со всей страны, в том числе организовав технологическое сопровождение перехода на сенаж в пленке. Краснокамский РМЗ — основной партнер центра, поставляющий свою продукцию во многие российские регионы, а также заграничным сельхозпредприятиям. Создание доступной системы высшего профессионального образования — одна из целей правительства России. Сбалансированная система «воспитания» новых исследователей и разработчиков и повышение квалификации управленцев в сфере науки и высшего образования являются залогом стабильного будущего страны. Для этого в стране строятся университетские кампусы, открываются научные центры и лаборатории, оказывается всесторонняя поддержка ученым, а также ежегодно увеличивается число бюджетных мест в вузах.