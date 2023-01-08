Кремль приготовил Куйвашеву сложнейший в его карьере экзамен

Перед губернатором — три вызова, от которых зависит будущее Свердловской области

09 января 2023 в 08:53 Размер текста - 17 +

Евгения Куйвашева ждут месяцы напряженной работы — и они определят, как сложится его карьера после сентября-2023 Фото: Анна Майорова © URA.RU Для свердловского губернатора Евгения Куйвашева наступает пора сложнейшего испытания — выборов-2023 в городскую думу Екатеринбурга. Уже сейчас собеседники URA.RU дают понять, что кампания окажется под пристальным вниманием Кремля и станет для Куйвашева экзаменом куда серьезнее, чем переизбрание на третий срок. А получить высокую оценку от Москвы критически важно, поскольку от нее зависит следующее место работы 51-летнего губернатора. Выборы депутатов Екатеринбурга — одно из важнейших политических событий УрФО в 2023 году. Считается, что по итогам кампании мэр Алексей Орлов хочет установить полный контроль над городской властью. Нынешний созыв ориентирован на разные группы влияния — он сформировался задолго до того, как Орлов стал главой. Учитывая, что выборы могут позволить областной власти окончательно укротить столицу региона, к подготовке губернатор и его команда подключат все силы. А это уже само по себе вызов. С января для Евгения Куйвашева начался обратный отсчет до непростой кампании в думу Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU Еще год назад обсуждалось, что самое большое в карьере Куйвашева испытание грянет 11 сентября 2022-го — на губернаторских выборах. Свердловский глава заходил на третий подряд срок, и на старте кампании звучали сомнения в успехе. Доводы были самыми разными: от катастрофически низкого рейтинга Куйвашева до предвзятого отношения к нему в Кремле. Несмотря на эти рассуждения, штаб кандидата демонстрировал уверенность, что победа в кармане. В итоге ни борьбы, ни интриги не случилось. Против Куйвашева вышли четыре согласованных Москвой оппонента, которых тот без сопротивления одолел в первом туре. Фаворит набрал 65,78% голосов, ставшие рекордно высокими в истории выборов Свердловской области. Впоследствии близкие к областной власти спикеры и эксперты публично констатировали, что губернаторская гонка едва ли была конкурентной. В администрации президента РФ, по данным URA.RU, работу команды Куйвашева тоже сочли успешной. Совсем иначе выглядит ситуация с выборами в гордуму. Контуры предстоящей кампании пока окутаны туманом, и даже окружение губернатора признает: легкой прогулки, подобно сентябрю-2022, ждать не стоит. Новость по теме Мэр Екатеринбурга получил инсайд из Кремля о выборах-2023 Главным образом опасения команды Куйвашева связаны с тем, что к голосованию будет приковано высочайшее внимание Москвы. По словам сразу двух статусных собеседников URA.RU во власти, федеральные кураторы уже дали понять — екатеринбургская кампания стоит на особом контроле. «Это будут последние выборы перед президентскими [в марте 2024 года]. И [представители внутриполитического блока Кремля] дадут оценку, как готова область и особенно местная команда», — объясняет влиятельный чиновник. С точки зрения политического спокойствия Екатеринбург и Свердловская область долгие годы считались неблагонадежными. Еще в 2016-м федеральный центр признавал Средней Урал самой нестабильной точкой на политической карте России. Поэтому два года спустя, накануне президентских выборов-2018, Кремль откровенно опасался за результат. Демарша, однако, не произошло: свердловчане отдали Владимиру Путину 74,6% голосов, а регион показал относительно всей страны средние цифры. Грядущий сентябрь особенно важен и для самого Куйвашева, поскольку от итогов кампании зависит его реноме в Кремле. «Очевидно, что для Москвы эти выборы президента станут самыми важными за последние десятилетия, — рассуждает статусный свердловский единоросс. — И за полгода [до дня голосования] губернатор должен показать безупречный результат». Евгению Куйвашеву придется учитывать интересы не только Алексея Орлова при формировании новой думы Фото: Анна Майорова © URA.RU Прямо сейчас гарантий, что все пройдет безупречно, у людей Куйвашева нет. Перед главой региона стоят, по крайней мере, три вызова, которые необходимо решить до дня голосования. Во-первых, губернатору предстоит найти выход из спора, который зреет в его окружении: вместе с мэром Орловым заполучить как можно больше влияния на думу хочет близкий к Куйвашеву бизнесмен, владелец оператора «Мотив» Виталий Кочетков, которому в определенной степени подконтролен нынешний созыв. «Придется изобретать, как угодить Кочеткову и не обидеть Орлова. А губернатор терпеть не может такие конфликты», — пересказывает собеседник, посвященный в детали интриги. Во-вторых, Куйвашеву как секретарю свердловского отделения «Единой России» придется думать, как обеспечить победу партии во всех одномандатных округах. В тусовке уже называют три округа, которые доставят немало головной боли: Чкаловский №16 (территория влияния коммуниста Александра Ивачева), Железнодорожный №4 (здесь избирается депутат-справоросс Александр Колесников) и Кировский №8 (отдан пусть и системному игроку, но представителю ЛДПР Дмитрию Николаеву). По данным URA.RU, ради успеха «Единой России» Куйвашев и Орлов готовы форсировать переход в партию Колесникова и Николаева. Но даже если это удастся, есть и другой риск, связанный с округами — их количество, как сейчас обсуждается, перед выборами могут увеличить сразу на треть. «Проще обеспечить победу 18 одномандатников, чем 25», — замечает собеседник в политкругах. Особые задания по подготовке к выборам уже получил и Олег Чемезов Фото: Анна Майорова © URA.RU В-третьих, возможное увеличение числа округов вынудит Куйвашева вести непростые переговоры с оппозицией. Городские депутаты от парламентских партий являются преимущественно списочниками. Увеличение количества округов приведет к тому, что мест по спискам у оппозиции станет меньше. «Конечно, вопрос будет утрясать администрация президента на встречах с лидерами партий, — полагает источник, близкий к ЕР. — Но и губернатору придется столкнуться с этим». Понимая эти риски, Куйвашев уже перестраивает работу своей команды. Особые поручения по выборам получили три его ключевых соратника — мэр Алексей Орлов, вице-губернатор Олег Чемезов и глава аппарата правительства Валерий Чайников. По свидетельствам ряда источников, Орлову поручено возглавить избирательный штаб и руководить его работой, Чемезову доверено быть на прямой связи с Кремлем, а Чайникову отдан контроль и административная часть подготовки. Сам Куйвашев, по информации URA.RU, с октября в еженедельном режиме бывает в командировках в Москве, где, согласно одной из версий, в закрытом режиме общается с администрацией президента. Символично, что в тусовке вновь заговорили о переходе Евгения Куйвашева на место Дениса Мантурова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В домах власти крепнет уверенность, что исход кампании-2023 во многом предопределит дальнейшую карьеру Куйвашева. Минувшей осенью, сразу после губернаторских выборов, обсуждалось, что свердловский глава может покинуть пост еще до истечения нынешней пятилетки, чтобы перебраться в федеральную власть. В разное время Куйвашеву прочили то кресло в правительстве РФ, то высокую должность в какой-либо политической партии. Совпадение ли, но именно на старте подготовки к выборам в гордуму возобновились слухи, что у губернатора растут шансы устроиться в структуру Минпромторга РФ. В экспертном сообществе прогнозируют, что Куйвашеву удастся нивелировать риски и показать Кремлю навыки администратора. Единственную помеху губернаторская команда может создать себе сама. «Есть угроза низкой легитимности новой думы. Она и так некоторыми воспринимается как орган сомнительного политического толка. А отсутствие вообще какой-либо конкуренции со стороны оппозиции может привести к окончательному падению интереса к работе думы», — иллюстрирует политолог, директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для свердловского губернатора Евгения Куйвашева наступает пора сложнейшего испытания — выборов-2023 в городскую думу Екатеринбурга. Уже сейчас собеседники URA.RU дают понять, что кампания окажется под пристальным вниманием Кремля и станет для Куйвашева экзаменом куда серьезнее, чем переизбрание на третий срок. А получить высокую оценку от Москвы критически важно, поскольку от нее зависит следующее место работы 51-летнего губернатора. Выборы депутатов Екатеринбурга — одно из важнейших политических событий УрФО в 2023 году. Считается, что по итогам кампании мэр Алексей Орлов хочет установить полный контроль над городской властью. Нынешний созыв ориентирован на разные группы влияния — он сформировался задолго до того, как Орлов стал главой. Учитывая, что выборы могут позволить областной власти окончательно укротить столицу региона, к подготовке губернатор и его команда подключат все силы. А это уже само по себе вызов. Еще год назад обсуждалось, что самое большое в карьере Куйвашева испытание грянет 11 сентября 2022-го — на губернаторских выборах. Свердловский глава заходил на третий подряд срок, и на старте кампании звучали сомнения в успехе. Доводы были самыми разными: от катастрофически низкого рейтинга Куйвашева до предвзятого отношения к нему в Кремле. Несмотря на эти рассуждения, штаб кандидата демонстрировал уверенность, что победа в кармане. В итоге ни борьбы, ни интриги не случилось. Против Куйвашева вышли четыре согласованных Москвой оппонента, которых тот без сопротивления одолел в первом туре. Фаворит набрал 65,78% голосов, ставшие рекордно высокими в истории выборов Свердловской области. Впоследствии близкие к областной власти спикеры и эксперты публично констатировали, что губернаторская гонка едва ли была конкурентной. В администрации президента РФ, по данным URA.RU, работу команды Куйвашева тоже сочли успешной. Главным образом опасения команды Куйвашева связаны с тем, что к голосованию будет приковано высочайшее внимание Москвы. По словам сразу двух статусных собеседников URA.RU во власти, федеральные кураторы уже дали понять — екатеринбургская кампания стоит на особом контроле. «Это будут последние выборы перед президентскими [в марте 2024 года]. И [представители внутриполитического блока Кремля] дадут оценку, как готова область и особенно местная команда», — объясняет влиятельный чиновник. С точки зрения политического спокойствия Екатеринбург и Свердловская область долгие годы считались неблагонадежными. Еще в 2016-м федеральный центр признавал Средней Урал самой нестабильной точкой на политической карте России. Поэтому два года спустя, накануне президентских выборов-2018, Кремль откровенно опасался за результат. Демарша, однако, не произошло: свердловчане отдали Владимиру Путину 74,6% голосов, а регион показал относительно всей страны средние цифры. Грядущий сентябрь особенно важен и для самого Куйвашева, поскольку от итогов кампании зависит его реноме в Кремле. «Очевидно, что для Москвы эти выборы президента станут самыми важными за последние десятилетия, — рассуждает статусный свердловский единоросс. — И за полгода [до дня голосования] губернатор должен показать безупречный результат». Прямо сейчас гарантий, что все пройдет безупречно, у людей Куйвашева нет. Перед главой региона стоят, по крайней мере, три вызова, которые необходимо решить до дня голосования. Во-первых, губернатору предстоит найти выход из спора, который зреет в его окружении: вместе с мэром Орловым заполучить как можно больше влияния на думу хочет близкий к Куйвашеву бизнесмен, владелец оператора «Мотив» Виталий Кочетков, которому в определенной степени подконтролен нынешний созыв. «Придется изобретать, как угодить Кочеткову и не обидеть Орлова. А губернатор терпеть не может такие конфликты», — пересказывает собеседник, посвященный в детали интриги. Во-вторых, Куйвашеву как секретарю свердловского отделения «Единой России» придется думать, как обеспечить победу партии во всех одномандатных округах. По данным URA.RU, ради успеха «Единой России» Куйвашев и Орлов готовы форсировать переход в партию Колесникова и Николаева. Но даже если это удастся, есть и другой риск, связанный с округами — их количество, как сейчас обсуждается, перед выборами могут увеличить сразу на треть. «Проще обеспечить победу 18 одномандатников, чем 25», — замечает собеседник в политкругах. В-третьих, возможное увеличение числа округов вынудит Куйвашева вести непростые переговоры с оппозицией. Городские депутаты от парламентских партий являются преимущественно списочниками. Увеличение количества округов приведет к тому, что мест по спискам у оппозиции станет меньше. «Конечно, вопрос будет утрясать администрация президента на встречах с лидерами партий, — полагает источник, близкий к ЕР. — Но и губернатору придется столкнуться с этим». Понимая эти риски, Куйвашев уже перестраивает работу своей команды. Особые поручения по выборам получили три его ключевых соратника — мэр Алексей Орлов, вице-губернатор Олег Чемезов и глава аппарата правительства Валерий Чайников. По свидетельствам ряда источников, Орлову поручено возглавить избирательный штаб и руководить его работой, Чемезову доверено быть на прямой связи с Кремлем, а Чайникову отдан контроль и административная часть подготовки. Сам Куйвашев, по информации URA.RU, с октября в еженедельном режиме бывает в командировках в Москве, где, согласно одной из версий, в закрытом режиме общается с администрацией президента. В домах власти крепнет уверенность, что исход кампании-2023 во многом предопределит дальнейшую карьеру Куйвашева. Минувшей осенью, сразу после губернаторских выборов, обсуждалось, что свердловский глава может покинуть пост еще до истечения нынешней пятилетки, чтобы перебраться в федеральную власть. В разное время Куйвашеву прочили то кресло в правительстве РФ, то высокую должность в какой-либо политической партии. Совпадение ли, но именно на старте подготовки к выборам в гордуму возобновились слухи, что у губернатора растут шансы устроиться в структуру Минпромторга РФ. В экспертном сообществе прогнозируют, что Куйвашеву удастся нивелировать риски и показать Кремлю навыки администратора. Единственную помеху губернаторская команда может создать себе сама. «Есть угроза низкой легитимности новой думы. Она и так некоторыми воспринимается как орган сомнительного политического толка. А отсутствие вообще какой-либо конкуренции со стороны оппозиции может привести к окончательному падению интереса к работе думы», — иллюстрирует политолог, директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.