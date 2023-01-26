Путин нашел способ ослабить влияние США на Израиль

Первый контрудар президент нанес прямо в Кремле

26 января 2023 в 21:16 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин попытался пресечь попытки США настроить народ Израиля против России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин нашел способ ослабить влияние США и Великобритании на Израиль. Попытки настроить еврейское общество против РФ Путин пресек на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром и лидером федерации еврейских общин Александром Бородой 26 января, говорят опрошенные URA.RU эксперты. По их словам, память о жертвах Холокоста объединяет два народа. Россия едва ли не единственная страна, которая хранит ее, а Запад подпитывает нацистский режим и поддерживает геноцид в Донбассе. Встреча президента Путина с Лазаром и Бородой состоялась накануне Дня памяти жертв Холокоста, учрежденного ООН в годовщину освобождения гитлеровского концентрационного лагеря «Освенцим» (27 января 1945 года). Этот лагерь смерти стал одним из ключевых символов Холокоста, когда от рук нацистов погибло около 6 млн человек. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия не забыла о трагедии еврейского народа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Приветствуя гостей, Путин обратился к ним со словами «дорогие друзья». Без долгих предисловий он сказал, что «из всех уничтоженных нацистами евреев «большинство были гражданами Советского Союза». «И это наша общая боль», — подчеркнул президент РФ. По словам Путина, позиция России остается неизменной все послевоенные годы. «Мы категорически против предания забвению преступлений подобного рода, которые не имеют срока давности. И мы проводим такую политику для того, чтобы ничего подобного в истории человечества больше никогда не повторилось», — заявил Путин. На Западе предпочитают не вспоминать о геноциде евреев в годы Второй мировой войны, дал понять президент РФ Владимир Путин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россия, сказал президент, ценит позицию еврейской общины и в целом Израиля относительно «роли Красной армии в победе над нацизмом». Для народа РФ это имеет «особое значение». Путин напомнил, что в настоящее время российские следователи ведут сбор информации о преступлениях в отношении жителей бывшего СССР, независимо от того, какой они нации. «Эта работа является существенным вкладом в то, чтобы раскрыть преступления нацизма и в отношении самих евреев. Еврейские организации во всем мире поддерживают такую работу с нашей стороны. Мы делаем все для того, чтобы и на международном уровне это было поддержано. К сожалению, многие страны уклоняются от солидарной работы. Но вне зависимости от текущей политической конъюнктуры мы будем продолжать это делать», — заверил президент. Главный раввин России Берл Лазар (справа) приветствовал политику РФ в отношении сохранения памяти о жертвах Холокоста Фото: Владимир Андреев © URA.RU Берл Лазар назвал Холокост и вообще события Второй мировой войны трагическими для всего еврейского народа. Он поделился семейной историей — его родители чудом остались живы. «Страдания, которые были во время Холокоста, страшны и сегодня. Каждый год, когда мы вспоминаем эти события, мы говорим: „Больше никогда“. Огромное вам спасибо за все, что вы делаете. Сегодня в России евреи чувствуют себя действительно комфортно», — сказал Лазар. Не говоря прямо о ситуации в Донбассе, раввин подчеркнул, что и еврейская община готова «делать все, чтобы нашлись какие-то мирные решения». «Мы понимаем, что мы все дети единого Бога. Может быть, наш народ больше всех понимает, что такое страдание, поэтому мы готовы делать все, чтобы действительно в мире были только покой, мир, и люди жили хорошей жизнью», — заверил Берл Лазар. Запад во главе с США пытаются настроить Израиль и его общество против России, пояснили политологи Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ситуации прокси-войны, которую Запад развязал против России, Холокост становится неким политическим символом, считает политолог, профессор Дмитрий Нечаев. Путин показывает, что Россия (правопреемница СССР) не забыла о зверствах фашизма в отношении евреев в годы Великой Отечественной войны и пытается сохранить память об этой трагедии. «Это важно донести, потому что при предыдущем премьер-министре Яире Лапиде, который проводил проамериканскую, пробандеровскую политику, были сняты все табу в отношении этой темы. Казалось, люди забыли о своей истории, о том, как бандеровцы массово убивали в Бабьем Яру на Украине евреев. Многие в Израиле поддержали действующий киевский бандеровский режим. Историческое забытье, нарушение моральных этических принципов исторической памяти сыграло с евреями Израиля злую шутку», — считает Нечаев. Донесение до еврейских диаспор позиции России по таким эмоциональным вопросам, как память о Холокосте, важна, считают политологи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По мнению политолога Максима Жарова, через лидеров еврейской диаспоры Путин пытается донести позицию России. «Лазар и Борода вполне могут продвигать позицию России в еврейском сообществе в том числе на внешнеполитическом поприще, работать с русской еврейской эмиграцией в Израиле. Возможности у них такие есть, поэтому Путин и встречается с ними. Это важный элемент работы с диаспорой, потому что Запад во главе с Вашингтоном и Лондон делает ставку на раскол диаспор русских евреев, используют их», — пояснил Жаров. Новость по теме Путин заявил, что Россия стремится не допустить повторения холокоста Россия понимает, насколько сильно это давление Запада на Израиль. И президент Путин подчеркивает общность трагической истории Холокоста для двух стран. Сегодня же Россия снова столкнулась с геноцидом, но уже в Донбассе, отметил замдиректора Института истории и политики Московского государственного педуниверситета Владимир Шаповалов. Президент РФ ясно дал понять, что Россия — не враг Израилю и его народу, и это важно было услышать руководителями еврейских общин, полагает исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин нашел способ ослабить влияние США и Великобритании на Израиль. Попытки настроить еврейское общество против РФ Путин пресек на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром и лидером федерации еврейских общин Александром Бородой 26 января, говорят опрошенные URA.RU эксперты. По их словам, память о жертвах Холокоста объединяет два народа. Россия едва ли не единственная страна, которая хранит ее, а Запад подпитывает нацистский режим и поддерживает геноцид в Донбассе. Встреча президента Путина с Лазаром и Бородой состоялась накануне Дня памяти жертв Холокоста, учрежденного ООН в годовщину освобождения гитлеровского концентрационного лагеря «Освенцим» (27 января 1945 года). Этот лагерь смерти стал одним из ключевых символов Холокоста, когда от рук нацистов погибло около 6 млн человек. Приветствуя гостей, Путин обратился к ним со словами «дорогие друзья». Без долгих предисловий он сказал, что «из всех уничтоженных нацистами евреев «большинство были гражданами Советского Союза». «И это наша общая боль», — подчеркнул президент РФ. По словам Путина, позиция России остается неизменной все послевоенные годы. «Мы категорически против предания забвению преступлений подобного рода, которые не имеют срока давности. И мы проводим такую политику для того, чтобы ничего подобного в истории человечества больше никогда не повторилось», — заявил Путин. Россия, сказал президент, ценит позицию еврейской общины и в целом Израиля относительно «роли Красной армии в победе над нацизмом». Для народа РФ это имеет «особое значение». Путин напомнил, что в настоящее время российские следователи ведут сбор информации о преступлениях в отношении жителей бывшего СССР, независимо от того, какой они нации. «Эта работа является существенным вкладом в то, чтобы раскрыть преступления нацизма и в отношении самих евреев. Еврейские организации во всем мире поддерживают такую работу с нашей стороны. Мы делаем все для того, чтобы и на международном уровне это было поддержано. Берл Лазар назвал Холокост и вообще события Второй мировой войны трагическими для всего еврейского народа. Он поделился семейной историей — его родители чудом остались живы. «Страдания, которые были во время Холокоста, страшны и сегодня. Каждый год, когда мы вспоминаем эти события, мы говорим: „Больше никогда“. Огромное вам спасибо за все, что вы делаете. Сегодня в России евреи чувствуют себя действительно комфортно», — сказал Лазар. Не говоря прямо о ситуации в Донбассе, раввин подчеркнул, что и еврейская община готова «делать все, чтобы нашлись какие-то мирные решения». «Мы понимаем, что мы все дети единого Бога. Может быть, наш народ больше всех понимает, что такое страдание, поэтому мы готовы делать все, чтобы действительно в мире были только покой, мир, и люди жили хорошей жизнью», — заверил Берл Лазар. В ситуации прокси-войны, которую Запад развязал против России, Холокост становится неким политическим символом, считает политолог, профессор Дмитрий Нечаев. Путин показывает, что Россия (правопреемница СССР) не забыла о зверствах фашизма в отношении евреев в годы Великой Отечественной войны и пытается сохранить память об этой трагедии. «Это важно донести, потому что при предыдущем премьер-министре Яире Лапиде, который проводил проамериканскую, пробандеровскую политику, были сняты все табу в отношении этой темы. По мнению политолога Максима Жарова, через лидеров еврейской диаспоры Путин пытается донести позицию России. «Лазар и Борода вполне могут продвигать позицию России в еврейском сообществе в том числе на внешнеполитическом поприще, работать с русской еврейской эмиграцией в Израиле. Возможности у них такие есть, поэтому Путин и встречается с ними. Россия понимает, насколько сильно это давление Запада на Израиль. И президент Путин подчеркивает общность трагической истории Холокоста для двух стран. Сегодня же Россия снова столкнулась с геноцидом, но уже в Донбассе, отметил замдиректора Института истории и политики Московского государственного педуниверситета Владимир Шаповалов. Президент РФ ясно дал понять, что Россия — не враг Израилю и его народу, и это важно было услышать руководителями еврейских общин, полагает исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов.