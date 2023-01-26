Путин нашел способ ослабить влияние США на Израиль

Президент РФ Владимир Путин нашел способ ослабить влияние США и Великобритании на Израиль. Попытки настроить еврейское общество против РФ Путин пресек на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром и лидером федерации еврейских общин Александром Бородой 26 января, говорят опрошенные URA.RU эксперты. По их словам, память о жертвах Холокоста объединяет два народа. Россия едва ли не единственная страна, которая хранит ее, а Запад подпитывает нацистский режим и поддерживает геноцид в Донбассе.
Встреча президента Путина с Лазаром и Бородой состоялась накануне Дня памяти жертв Холокоста, учрежденного ООН в годовщину освобождения гитлеровского концентрационного лагеря «Освенцим» (27 января 1945 года). Этот лагерь смерти стал одним из ключевых символов Холокоста, когда от рук нацистов погибло около 6 млн человек.
Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия не забыла о трагедии еврейского народа
Приветствуя гостей, Путин обратился к ним со словами «дорогие друзья». Без долгих предисловий он сказал, что «из всех уничтоженных нацистами евреев «большинство были гражданами Советского Союза». «И это наша общая боль», — подчеркнул президент РФ.
По словам Путина, позиция России остается неизменной все послевоенные годы. «Мы категорически против предания забвению преступлений подобного рода, которые не имеют срока давности. И мы проводим такую политику для того, чтобы ничего подобного в истории человечества больше никогда не повторилось», — заявил Путин.
На Западе предпочитают не вспоминать о геноциде евреев в годы Второй мировой войны, дал понять президент РФ Владимир Путин
Россия, сказал президент, ценит позицию еврейской общины и в целом Израиля относительно «роли Красной армии в победе над нацизмом». Для народа РФ это имеет «особое значение».
Путин напомнил, что в настоящее время российские следователи ведут сбор информации о преступлениях в отношении жителей бывшего СССР, независимо от того, какой они нации. «Эта работа является существенным вкладом в то, чтобы раскрыть преступления нацизма и в отношении самих евреев. Еврейские организации во всем мире поддерживают такую работу с нашей стороны. Мы делаем все для того, чтобы и на международном уровне это было поддержано.
К сожалению, многие страны уклоняются от солидарной работы. Но вне зависимости от текущей политической конъюнктуры мы будем продолжать это делать», — заверил президент.
Главный раввин России Берл Лазар (справа) приветствовал политику РФ в отношении сохранения памяти о жертвах Холокоста
Берл Лазар назвал Холокост и вообще события Второй мировой войны трагическими для всего еврейского народа. Он поделился семейной историей — его родители чудом остались живы. «Страдания, которые были во время Холокоста, страшны и сегодня. Каждый год, когда мы вспоминаем эти события, мы говорим: „Больше никогда“. Огромное вам спасибо за все, что вы делаете. Сегодня в России евреи чувствуют себя действительно комфортно», — сказал Лазар.
Не говоря прямо о ситуации в Донбассе, раввин подчеркнул, что и еврейская община готова «делать все, чтобы нашлись какие-то мирные решения». «Мы понимаем, что мы все дети единого Бога. Может быть, наш народ больше всех понимает, что такое страдание, поэтому мы готовы делать все, чтобы действительно в мире были только покой, мир, и люди жили хорошей жизнью», — заверил Берл Лазар.
Запад во главе с США пытаются настроить Израиль и его общество против России, пояснили политологи
В ситуации прокси-войны, которую Запад развязал против России, Холокост становится неким политическим символом, считает политолог, профессор Дмитрий Нечаев. Путин показывает, что Россия (правопреемница СССР) не забыла о зверствах фашизма в отношении евреев в годы Великой Отечественной войны и пытается сохранить память об этой трагедии. «Это важно донести, потому что при предыдущем премьер-министре Яире Лапиде, который проводил проамериканскую, пробандеровскую политику, были сняты все табу в отношении этой темы.
Казалось, люди забыли о своей истории, о том, как бандеровцы массово убивали в Бабьем Яру на Украине евреев. Многие в Израиле поддержали действующий киевский бандеровский режим. Историческое забытье, нарушение моральных этических принципов исторической памяти сыграло с евреями Израиля злую шутку», — считает Нечаев.
Донесение до еврейских диаспор позиции России по таким эмоциональным вопросам, как память о Холокосте, важна, считают политологи
По мнению политолога Максима Жарова, через лидеров еврейской диаспоры Путин пытается донести позицию России. «Лазар и Борода вполне могут продвигать позицию России в еврейском сообществе в том числе на внешнеполитическом поприще, работать с русской еврейской эмиграцией в Израиле. Возможности у них такие есть, поэтому Путин и встречается с ними.
Это важный элемент работы с диаспорой, потому что Запад во главе с Вашингтоном и Лондон делает ставку на раскол диаспор русских евреев, используют их», — пояснил Жаров.
Россия понимает, насколько сильно это давление Запада на Израиль. И президент Путин подчеркивает общность трагической истории Холокоста для двух стран. Сегодня же Россия снова столкнулась с геноцидом, но уже в Донбассе, отметил замдиректора Института истории и политики Московского государственного педуниверситета Владимир Шаповалов. Президент РФ ясно дал понять, что Россия — не враг Израилю и его народу, и это важно было услышать руководителями еврейских общин, полагает исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Сотни тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Президент РФ Владимир Путин нашел способ ослабить влияние США и Великобритании на Израиль. Попытки настроить еврейское общество против РФ Путин пресек на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром и лидером федерации еврейских общин Александром Бородой 26 января, говорят опрошенные URA.RU эксперты. По их словам, память о жертвах Холокоста объединяет два народа. Россия едва ли не единственная страна, которая хранит ее, а Запад подпитывает нацистский режим и поддерживает геноцид в Донбассе. Встреча президента Путина с Лазаром и Бородой состоялась накануне Дня памяти жертв Холокоста, учрежденного ООН в годовщину освобождения гитлеровского концентрационного лагеря «Освенцим» (27 января 1945 года). Этот лагерь смерти стал одним из ключевых символов Холокоста, когда от рук нацистов погибло около 6 млн человек. Приветствуя гостей, Путин обратился к ним со словами «дорогие друзья». Без долгих предисловий он сказал, что «из всех уничтоженных нацистами евреев «большинство были гражданами Советского Союза». «И это наша общая боль», — подчеркнул президент РФ. По словам Путина, позиция России остается неизменной все послевоенные годы. «Мы категорически против предания забвению преступлений подобного рода, которые не имеют срока давности. И мы проводим такую политику для того, чтобы ничего подобного в истории человечества больше никогда не повторилось», — заявил Путин. Россия, сказал президент, ценит позицию еврейской общины и в целом Израиля относительно «роли Красной армии в победе над нацизмом». Для народа РФ это имеет «особое значение». Путин напомнил, что в настоящее время российские следователи ведут сбор информации о преступлениях в отношении жителей бывшего СССР, независимо от того, какой они нации. «Эта работа является существенным вкладом в то, чтобы раскрыть преступления нацизма и в отношении самих евреев. Еврейские организации во всем мире поддерживают такую работу с нашей стороны. Мы делаем все для того, чтобы и на международном уровне это было поддержано. Берл Лазар назвал Холокост и вообще события Второй мировой войны трагическими для всего еврейского народа. Он поделился семейной историей — его родители чудом остались живы. «Страдания, которые были во время Холокоста, страшны и сегодня. Каждый год, когда мы вспоминаем эти события, мы говорим: „Больше никогда“. Огромное вам спасибо за все, что вы делаете. Сегодня в России евреи чувствуют себя действительно комфортно», — сказал Лазар. Не говоря прямо о ситуации в Донбассе, раввин подчеркнул, что и еврейская община готова «делать все, чтобы нашлись какие-то мирные решения». «Мы понимаем, что мы все дети единого Бога. Может быть, наш народ больше всех понимает, что такое страдание, поэтому мы готовы делать все, чтобы действительно в мире были только покой, мир, и люди жили хорошей жизнью», — заверил Берл Лазар. В ситуации прокси-войны, которую Запад развязал против России, Холокост становится неким политическим символом, считает политолог, профессор Дмитрий Нечаев. Путин показывает, что Россия (правопреемница СССР) не забыла о зверствах фашизма в отношении евреев в годы Великой Отечественной войны и пытается сохранить память об этой трагедии. «Это важно донести, потому что при предыдущем премьер-министре Яире Лапиде, который проводил проамериканскую, пробандеровскую политику, были сняты все табу в отношении этой темы. По мнению политолога Максима Жарова, через лидеров еврейской диаспоры Путин пытается донести позицию России. «Лазар и Борода вполне могут продвигать позицию России в еврейском сообществе в том числе на внешнеполитическом поприще, работать с русской еврейской эмиграцией в Израиле. Возможности у них такие есть, поэтому Путин и встречается с ними. Россия понимает, насколько сильно это давление Запада на Израиль. И президент Путин подчеркивает общность трагической истории Холокоста для двух стран. Сегодня же Россия снова столкнулась с геноцидом, но уже в Донбассе, отметил замдиректора Института истории и политики Московского государственного педуниверситета Владимир Шаповалов. Президент РФ ясно дал понять, что Россия — не враг Израилю и его народу, и это важно было услышать руководителями еврейских общин, полагает исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов.