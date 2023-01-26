Путин заявил, что Россия стремится не допустить повторения холокоста

Уничтожение евреев нацистской Германией во время холокоста — боль России. Страна делает все, чтобы не допустить подобных преступлений. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на встрече с главным раввином РФ Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой
«Из всех уничтоженных нацистами евреев большинство как раз были гражданами Советского Союза, и это наша общая боль», — сказал Владимир Путин в ходе встречи. Его слова приводятся на официальном сайте президента РФ. Путин отметил, что Россия категорически против подобных преступлений, и вся ее политика направлена на то, чтобы не допустить их повторения. «Проводим такую политику для того, чтобы ничего подобного в истории человечества больше никогда не повторилось», — добавил президент.
Путин встретился с представителями еврейских общин накануне дня памяти жертв холокоста 27 января. День памяти был установлен Генассамблеей ООН в 2005 году, а одним из главных инициаторов принятия соответствующего документа была Россия.
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Уничтожение евреев нацистской Германией во время холокоста — боль России. Страна делает все, чтобы не допустить подобных преступлений. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на встрече с главным раввином РФ Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой «Из всех уничтоженных нацистами евреев большинство как раз были гражданами Советского Союза, и это наша общая боль», — сказал Владимир Путин в ходе встречи. Его слова приводятся на официальном сайте президента РФ. Путин отметил, что Россия категорически против подобных преступлений, и вся ее политика направлена на то, чтобы не допустить их повторения. «Проводим такую политику для того, чтобы ничего подобного в истории человечества больше никогда не повторилось», — добавил президент. Путин встретился с представителями еврейских общин накануне дня памяти жертв холокоста 27 января. День памяти был установлен Генассамблеей ООН в 2005 году, а одним из главных инициаторов принятия соответствующего документа была Россия.