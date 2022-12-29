В Финляндии массового увольняют людей с российским гражданством

Компания Kela в Финляндии уволила российских специалистов из-за паспорта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День сдачи ЕГЭ родителями. Курган, учитель, паспорт, егэ, класс, экзамен, школьный класс, школа, единый государственный экзамен, огэ
Из-за российского паспорта в Финляндии уволили работников, заявил Кости Хейсканен Фото:

Работников финской компании Kela уволили из-за наличия у них российского паспорта. Об этом заявил журналист Кости Хейсканен.

«Увольнение сотрудников финской Kela — организации социального страхования — активно обсуждают в сети. Специалисты потеряли работу из-за наличия российского паспорта», — рассказал Хейсканен в разговоре с «Пятым каналом».

Собеседник подчеркнул, что это не первый случай, когда граждане РФ лишаются своих рабочих мест. Ранее такой же инцидент произошел в университетской больнице в городе Тампере и на конкурсе в музыкальном шоу. На нем в участии отказали девушке с двойным гражданством.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали отказывать в трудоустройстве специалистам из России. Депутат Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев сравнил ненависть Запада к русским с Холокостом.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Работников финской компании Kela уволили из-за наличия у них российского паспорта. Об этом заявил журналист Кости Хейсканен. «Увольнение сотрудников финской Kela — организации социального страхования — активно обсуждают в сети. Специалисты потеряли работу из-за наличия российского паспорта», — рассказал Хейсканен в разговоре с «Пятым каналом». Собеседник подчеркнул, что это не первый случай, когда граждане РФ лишаются своих рабочих мест. Ранее такой же инцидент произошел в университетской больнице в городе Тампере и на конкурсе в музыкальном шоу. На нем в участии отказали девушке с двойным гражданством. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали отказывать в трудоустройстве специалистам из России. Депутат Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев сравнил ненависть Запада к русским с Холокостом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...