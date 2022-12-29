В Финляндии массового увольняют людей с российским гражданством

Работников финской компании Kela уволили из-за наличия у них российского паспорта. Об этом заявил журналист Кости Хейсканен.
«Увольнение сотрудников финской Kela — организации социального страхования — активно обсуждают в сети. Специалисты потеряли работу из-за наличия российского паспорта», — рассказал Хейсканен в разговоре с «Пятым каналом».
Собеседник подчеркнул, что это не первый случай, когда граждане РФ лишаются своих рабочих мест. Ранее такой же инцидент произошел в университетской больнице в городе Тампере и на конкурсе в музыкальном шоу. На нем в участии отказали девушке с двойным гражданством.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали отказывать в трудоустройстве специалистам из России. Депутат Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев сравнил ненависть Запада к русским с Холокостом.
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Работников финской компании Kela уволили из-за наличия у них российского паспорта. Об этом заявил журналист Кости Хейсканен. «Увольнение сотрудников финской Kela — организации социального страхования — активно обсуждают в сети. Специалисты потеряли работу из-за наличия российского паспорта», — рассказал Хейсканен в разговоре с «Пятым каналом». Собеседник подчеркнул, что это не первый случай, когда граждане РФ лишаются своих рабочих мест. Ранее такой же инцидент произошел в университетской больнице в городе Тампере и на конкурсе в музыкальном шоу. На нем в участии отказали девушке с двойным гражданством. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали отказывать в трудоустройстве специалистам из России. Депутат Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев сравнил ненависть Запада к русским с Холокостом.