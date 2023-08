В Екатеринбурге спортсменам закатили международную вечеринку

Как организаторы эрзац-Универсиады учли ошибки церемонии открытия

31 августа 2023 в 23:36 Размер текста - 17 +

The Hatters разогрели зал так, что их русским песням подпевали даже иностранцы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге Команда Международного фестиваля университетского спорта (МФУС) сделала выводы из церемонии открытия спортивного мероприятия, и на прощании организаторы сократили официальную программу до минимума. Вместо долгих торжественных речей политиков спортсменам из 36 стран устроили масштабную вечеринку с DJ и выступлением группы The Hatters, передает корреспондент URA.RU. Если вернуться в 20 августа, когда дали старт альтернативной Универсиаде, то стоит вспомнить, что тогда на открытии из всех областных и городских чиновников, депутатов и представителей крупного бизнеса досидели до конца только два министра — Андрей Злоказов (соцсфера) и Василий Старков (транспорт). От чиновников, бегущих от театрализованного представления, за которое отвечал режиссер, известный фигурист Илья Авербух, на окончании МФУС решили отказаться. Вместо постановки «Почувствуй ритм» от Уральского молодежного симфонического оркестра, группы «Чувство ритма» и хип-хоп студии «Форсаж» спортсменам и первым лицам предложили краткие речи полпреда президента в УрФО Владимира Якушева, свердловского губернатора Евгения Куйвашева и первого заместителя министра спорта РФ Азата Кадырова. Следом — исполнение гимна России профессиональным хором, награждение лучших спортсменов и реклама грядущих Всемирных игр дружбы. На последнем, кстати, многие представители власти все же ушли, предчувствуя, что здесь им делать больше нечего. После этого, некоторые зрители тоже двинулись к выходу, но вдруг на весь зал раздались звуки скрипки, аккордеона, бас-гитары и барабанов. На сцену вышла группа The Hatters, которую проект «Собака.ru» называл «самым модным проектом в Санкт-Петербурге». Сами себя музыканты называют «русским цыганским уличным алко-хардкором». Публика не ожидала такого поворота событий, потому быстро начала возвращаться в зал. На пресс-конференции, которая состоялась перед стартом закрытия фестиваля, директор эрзац-Универсиады Александр Чернов, проговорился, что организаторы на прощальной церемонии планируют «не работать, а отдыхать». И слова его подтвердились — официальную часть сократили до 45 минут, а следом устроили масштабный концерт и танцы. Спортсмены такой подход оценили — они сразу же бросились к сцене, начали плясать, устраивать «паровозики» и даже слэмиться (формат танцев, когда зрители прыгают по кругу, а затем сталкиваются друг с другом в центре — прим. URA.RU). Несмотря на то, что большую часть песен питерская группа исполняла на русском языке, иностранные гости даже умудрялись подпевать. Особенно The Hatters пришлись по душе гостям из Ближнего Востока и Китая. Со стороны казалось, что это не закрытие фестиваля, на настоящий рок-концерт, на смену которому пришла вечеринка с DJ-сетами. После разгоряченный зал решили порадовать выступлением кавер-группы «Каникулы». Судя по счастливым лицам спортсменов и волонтеров, такой формат прощальной церемонии им пришелся по душе больше, чем монотонные речи первых лиц. В этот раз, в отличие от концерта тик-токера Хабиба, зал был полон поющих и пляшущих спортсменов, но вновь без людей в галстуках, которые усвоили еще с открытия — эта тусовка исключительно для юных и мешать наслаждаться молодостью им не стоит. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

