Слухи ХМАО: мэры разозлили губернатора

О хамстве чиновников, запрете продажи алкоголя и дефиците запасов нефти. Выпуск 1052

08 декабря 2023 в 19:07 Размер текста - 17 +

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова на совещании по строительству не стала сдерживать эмоций и высказала мэрам все, что она думает про задержки при строительстве школ. Депутат Думы Югры Халид Таги-заде собирается выдвинуть предложение о запрете продажи алкоголя в праздничные дни. Югорские нефтяники встревожены реальной оценкой запасов углеводородов в регионе. А в администрации Пыть-Яха при новом главе города появился серый кардинал. И это еще не все, что вы узнаете из свежего выпуска «Слухов». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Губернатор ХМАО дала нагоняй мэрам из-за строительства школ Губернатор ХМАО Наталья Комарова жестко поговорила с мэрами о строительстве школ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Поговаривают, что губернатор ХМАО Наталья Комарова во время совещания по строительству сделала жесткие замечания мэрам за отставания от графика по возведению школ. Персонально она упомянула главу Когалыма Николая Пальчикова и главу Нягани Ивана Ямашева. Из-за промедления в работе градоначальники еще не успели освоить деньги, пришедшие в качестве софинансирования из федерального бюджета. А это значит, что Югра рискует их потерять и доплачивать придется из средств региональной казны. «Чиновники пообещали главе региона, что до конца декабря ситуация будет исправлена. Но Комарова на совещании напомнила, что именно мэры являются главными ответственными за то, чтобы строительство школ шло в соответствии с графиком», — рассказал инсайдер. Депутат собирается увлечь губернатора идеей об ограничении продажи алкоголя в праздники Ходят слухи, что депутат Думы ХМАО Халид Таги-заде собирается выйти к губернатору Югры Наталье Комаровой с предложением об ограничении продажи алкоголя в праздничные дни. Этой идеей он делился с другими окружными парламентариями, но пока не нашел среди них поддержки. «Таги-заде решил, что если этой темой заинтересуется глава региона, то затем проталкивать ее реализацию будет проще», — обсуждают слухачи. Югорских мэров обязали купить машины для бойцов СВО Ходят слухи, что югорских мэров обязали до Нового года решить вопрос с покупкой автомобиля для участников СВО, которые затем будут отправлены «за ленточку». Такое задание им прилетело от окружного правительства. Теперь главы городов и районов усиленно думают, как его выполнить. «За бюджетный счет автомобили для бойцов СВО не купишь — нецелевое расходование средств. Остается решать вопрос со спонсорской помощью. Если в крупных городах типа Сургута или Нижневартовска — это вполне реально, то вот у глав районов, особенно на западе и севере Югры ситуация сложнее. Там желающих спонсировать мэрии кратно меньше», — поделился мнением слухач. К главе службы судебных приставов ХМАО появились вопросы из-за скандалов с подчиненными В службе судебных приставов ХМАО уже месяц длится скандал Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ходят слухи, что глава службы судебных приставов Елена Лавандо может потерять позиции из-за серии скандалов с подчиненными в Нижневартовске. Сначала они прославились историей о снятии пенсии у инвалидов, а затем силовики возбудили несколько уголовных дел из-за провала работы по взысканию алиментов. «Пока общая сумма недоимки измеряется в 500 миллионов рублей. Но возможно, что в ходе следствия она станет больше. При этом сама Лавандо в течение нескольких лет не назначала руководителя отдела в Нижневартовске и очевидно, что дисциплина в одном из самых больших подразделения УФСПП в Югре хромала. Все эти управленческие просчеты могут аукнуться и на самой Лавандо», — сообщил инсайдер. В Ханты-Мансийске депутаты решили последить за раздачей земли для участников СВО Говорят, что депутаты Ханты-Мансийска вместе с ОНФ пристально следят за развитием истории вокруг застройки микрорайона «Зеленая роща». Предполагается, что земельные участки там будут распределяться под строительство жилья для участников СВО. «Есть опасения, что кто-то хочет „прихватизировать“ хорошие земельные участки, где есть все коммуникации, и продавать их потом как горячие пирожки. Так что общественный контроль в этой истории необходим», — рассказал инсайдер. Чиновников Сургута обвинили в хамстве во время общения с жителями Поговаривают, что жители Сургута после прошедших публичных слушаний собираются пожаловаться губернатору Югры Наталье Комаровой на чиновников администрации. Горожанам не понравилось высокомерное отношение сотрудников мэрии. «Перебивают, слово сказать не дают. Ведут себя просто, как помещики с холопами. Может быть после жалоб губернатору, они пересмотрят свое отношение к людям», — судачат сплетники. В уголовном деле бывшего скандального вице-мэра новый поворот Суд изменил меру пресечения для Муслима Асадуллаева Фото: Илья Московец © URA.RU Поговаривают в уголовном деле скандального о экс-вице-мэра Сургутского района Муслима Асадуллаева, который был уволен с должности из-за коррупционного скандала новый поворот. Часть обвинений в его адрес может быть несостоятельна. «Асадуллаеву вменяют выдачу незаконных займов коммерческим фирмам в бытность его работы директором МУП „УТВиВ №1“. Но в этом качестве он выполнял распоряжения мэрии. А значит, искать виноватых нужно среди чиновников районной администрации. Интересно, кто в таком случае может оказаться крайним?» — смеется сплетник. А пока одни ищут виновных в деле Асадуллаева, другие считают зарплату экс-чиновника Поговаривают, что после того, как Асадулаева на время суда выпустили из СИЗО под домашний арест, некоторые чиновники мэрии Сургутского начали шептаться о возможном оправдательном приговоре. А это в свою очередь может означать, что его увольнение с должности вице-мэра по ЖКХ было незаконным. «Еще ничего не известно, а злые языки уже начали прикидывать, насколько мэрии придется раскошелиться ради выплаты компенсации Асадуллаеву за время следствия и суда. Сумма за год получается весьма внушительная», — обсуждают злые языки. Глава Барсово разогнал всю команду администрации прежнего главы Поговаривают, что новый глава Барсово Виталий Волкогон разогнал практически всю команду своего предшественника Вячеслава Позднякова. Якобы сотрудники не прошли проверку на профпригодность. «Волкогон просто начал выгонять всех сотрудников. Уволенные не смогли толком объяснить ему свои должностные обязанности. Он решил, что пользы от таких работников нет и выставил их на улицу. Однако найти им замену пока не удается. Неизвестно как вообще мэрия функционирует», — смеется сплетник. Спикер думы Пыть-Яха начал играть роль серого кардинала при новом мэре Ходят слухи, что спикер думы Пыть-Яха Дмитрий Уреки начал играть роль серого кардинала после назначения нового главы города Дмитрия Горбунова. Депутат хвастается близостью с мэром, поскольку оба учились на одном потоке в окружной программе подготовке управленческих кадров «Лидеры изменений Югры». «В итоге, городские элиты сначала идут к Уреки, чтобы он замолвил за них словечко перед мэром. Но вот реальное влияние спикера гордумы пока остается под вопросом», — шепчутся слухачи. Запасы нефти в ХМАО сильно преувеличены Югорские нефтяники опасаются, что нефти может хватить лишь на 20 лет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В профессиональных кругах югорских нефтяников ходят разговоры о том, что объемы запасов нефти в ХМАО сильно завышены. «Официально утверждается, что углеводородов хватит еще на сто лет, по расчетам ученых — на 36, но и эта цифра сильно завышена. Разведанные запасы — это только потенциал недр округа, а в действительности нефти, которую можно извлечь, для добычи которой есть технологии и ресурсы, составляет лишь 10% от общего объема и ее хватит в лучшем случае лет на 20», — поделился размышлениями инсайдер. Те компании, которые понимают это, считает собеседник агентства, расширяют сферу своей деятельности. Они строят инфраструктуру для переработки попутного газа, который не успели выкачать и сжечь в факелах, выходят за пределы округа на другие перспективные участки, ведут сопутствующий или параллельный бизнес. Артисты шоу «Однажды в России» проведут закрытый корпоратив для випов «Сургутнефтегаза» Злые языки шепчутся, что комедийное шоу «Однажды в России», которое выступит для сургутян 10 декабря, проведет еще один закрытый показ для руководства «Сургутнефтегаза» 12 декабря. «Зал во дворце искусств „Нефтяник“ уже зарезервирован на два дня. При этом выступление 12 декабря нигде не анонсируется. Говорят, что среди топ-менеджеров нефтяной компании нашлись поклонники творчества создателей этого комедийного проекта», — рассказывают инсайдеры. Дочка «Роснефти» в ХМАО из-за морозов урезает нефтяникам зарплату Ходят слухи, что в одной из дочек «Роснефти» в ХМАО, нефтяникам урезают зарплату из-за морозов. «Зимой часто случаются простои из-за холодов: в сильный мороз нельзя работать на улице по технике безопасности. В такие дни компания платит 2/3 от ставки, поэтому зарплата зимой выходит меньше, хотя в простоях виновата не бригада, а погода», — сообщил URA.RU инсайдер из компании. В морозные зимы работа затягивается, техника часто ломается, поэтому, по словам нефтяника, приходится экономить — премию за выработку плана зачастую получить тоже не удается. В ХМАО у нефтяников разгорелся конфликт из-за покупки офиса Говорят, что у одной из нефтяных компаний ХМАО разгорелся конфликт с предпринимателями из Нягани из-за покупки здания под офис. Нефтяники перед тем как приобрести недвижимость выставили ряд требований к помещению, которые были выполнены. Но когда здание перешло в собственность, то руководство компании осталось недовольно. «Сейчас тянутся бесконечные суды, по результатам которых уже не нефтяники должны заплатить за купленную недвижимость. А бывшие владельцы здания должны отдать вдвое больше стоимости офиса и его ремонта», — судачат сплетники. РЖД в ХМАО охотится за пенсионерами из-за нехватки кадров РЖД испытывает острую нехватку персонала в Югре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Поговаривают, что РЖД испытывает острый дефицит персонала в ХМАО. Решение проблемы руководство железной дороги видит в привлечении ветеранов отрасли. «Молодежь не хочет работать за 40-50 тысяч рублей в месяц. Кадровый отдел обзванивает пенсионеров и, чуть не плача, просит выйти на работу: вот думаем с бывшими коллегами соглашаться или нет», — поделился один из собеседников агентства. В больнице Нижневартовска врачей привлекают высокими зарплатами Поговаривают, что из-за текучки среди врачей-терапевтов в Нижневартовской окружной больнице, новым сотрудникам предлагают зарплату в 100 тысяч рублей. «Сейчас в ОКБ довольно напряженная обстановка с терапевтами, так как не все выдерживают работу с постоянным наплывом пациентов. Поэтому, конечно, пытаются привлечь кадры с помощью повышения зарплаты. В вакансиях больницы, размещенных на онлайн-платформах, соискателям предлагают до 90 тысяч рублей в месяц. Однако сама лично знаю терапевта, который зарабатывает больше 100 тысяч», — рассказал агентству инсайдер. Таксисты Нижневартовска придумали лайфхак, чтобы не стоять в очередях за бензином Поговаривают, что водители Нижневартовска придумали, как не стоять в очередях за бензином. Из-за сильных морозов на заправках возник ажиотаж среди автомобилистов. «Один из таксистов подсказал, мол прежде чем ехать заправляться, смотреть ситуацию по городским онлайн-камерам. На некоторых хорошо видно заправки и сколько там народу. Из-за морозов там сейчас днем не протолкнуться, а так какой-никакой ориентир, когда и куда лучше ехать», — шепчет один из автомобилистов. Маркетплейсы не выдержали напора югорчан… Слухачи на пунктах выдачи шепчут о коллапсе с доставкой товаров на маркетплейсах в Югру. Якобы клиенты столкнулись с длительными задержками. «В последние пару дней нередко переносят доставки на три дня и больше. Клиенты вроде как об этом говорят, да и сами видим, что машины задерживаются. Можем только предполагать, но перед праздниками всегда куча заказов. Видимо, и сроки переносят из-за перегруженности», — делится один из сотрудников в Югре. …, а владельцы ПВЗ решили предотвратить саботаж Слухачи докладывают, что югорские предприниматели, которые владеют пунктами выдачи маркетплейсов, решили умаслить работников премией. Якобы так они хотят избежать саботажа перед праздниками. «Декабрь — самый напряженный из всех месяцев с крупными праздниками. Часто приходится задерживаться, чтобы разгрести завалы товаров. И в прошлом году некоторые умники, чтобы не перерабатывать просто уходили на больничные. Пункты перегружались и были похожи на один из кругов ада. Сейчас решили, что называется, все решить на берегу. Заранее скинули премию и чуть побольше, чем обычно. Ну, и договорились о бонусе после праздников», — рассказывает слухмейкер. Нижневартовцы «оккупировали» загородные дома в Сургуте Жители Нижневартовска массово собираются приехать на Новый год в Сургут Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ходят слухи, что жители Нижневартовска «оккупировали» загородные дома в Сургуте. Якобы вартовчане решили ринуться в крупнейший город ХМАО, чтобы отметить новогодние праздники. «Наверное, где-то половина броней на каникулы от нижневартовцев. Не помню, чтобы раньше такое было, так что сильно удивились. Говорят, мол, в Нижневартовске очень мало „загородки“ с красивыми домами. А им видите ли новогоднюю сказку подавай. А вот сургутяне не сильно охотно заранее бронируют на праздники», — рассказывает слухач из сфера югорской недвижимости. Нижневартовцы озолотили продавцов элитных елок Слухачи из бизнес-тусовки шепчут, что югорчане раньше времени раскупили дорогие новогодние ели и пихты. «Каждый год примерно одинаковое количество деревьев заказываем. Самые дорогие всегда брали по минимуму — не каждый захочет тратить 15-20 тысяч на елку. А в этом году еще даже привезти не успели, но уже почти все ушло заранее, так скажем, на предзаказы. Теперь можно до конца года не работать», — смеется один из предпринимателей. В ресторанах Сургута начали появляться комнаты для молитв персонала Поговаривают, что руководители некоторых сургутских ресторанов позаботились о сотрудниках, которые исповедуют ислам, и сделали для них молитвенную комнату. «Для персонала появились дополнительные удобства, среди которых — комната для молитв. Это сделано специально для мусульман», — рассказала собеседница. В общежитиях ЮГУ студенты жалуются на охранников, напоминающих «тюремных надзирателей» В курилках общежитий Югорского госуниверситета обсуждают вызывающее поведение местных охранников, которых прозвали «тюремными надзирателями». Жильцы недовольны выходками охранников, а при попытке разговора — в студентов летят оскорбления в духе уголовного жаргона. «Интересно, откуда понабрали охранников-зеков, чтобы они охраняли общаги от студентов? Недавно на вахте опять сменились охранники и начал происходить какой-то сюр. То турникеты закроют и никого не впускают без пропускной карты, то дубинкой угрожают, то полуголые в алкогольном опьянении носятся и на всех орут. Всегда грубо разговаривают, будто только с зоны вышли», — судачат сплетники. В ХМАО мужчины опасаются агрессивных нападок из-за маникюра Ходят слухи, что в ХМАО любители мужского маникюра боятся осуждений и агрессивных нападок в обществе. Поэтому в общественных местах они стараются скрыть ухоженные ногти. «Порой в общественных местах приходится прятать свой маникюр. Когда с тобой рядом стоят неадекватные мужики, будучи пьяными, нужно быть аккуратнее ради своей же безопасности. Ведь им не объяснишь, что тебе просто нравится следить за собой. Во всяком случае, в ХМАО к таким проявлениям еще не все готовы», — негодует собеседник. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова на совещании по строительству не стала сдерживать эмоций и высказала мэрам все, что она думает про задержки при строительстве школ. Депутат Думы Югры Халид Таги-заде собирается выдвинуть предложение о запрете продажи алкоголя в праздничные дни. Югорские нефтяники встревожены реальной оценкой запасов углеводородов в регионе. А в администрации Пыть-Яха при новом главе города появился серый кардинал. И это еще не все, что вы узнаете из свежего выпуска «Слухов». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Губернатор ХМАО дала нагоняй мэрам из-за строительства школ Поговаривают, что губернатор ХМАО Наталья Комарова во время совещания по строительству сделала жесткие замечания мэрам за отставания от графика по возведению школ. Персонально она упомянула главу Когалыма Николая Пальчикова и главу Нягани Ивана Ямашева. Из-за промедления в работе градоначальники еще не успели освоить деньги, пришедшие в качестве софинансирования из федерального бюджета. А это значит, что Югра рискует их потерять и доплачивать придется из средств региональной казны. «Чиновники пообещали главе региона, что до конца декабря ситуация будет исправлена. Но Комарова на совещании напомнила, что именно мэры являются главными ответственными за то, чтобы строительство школ шло в соответствии с графиком», — рассказал инсайдер. Депутат собирается увлечь губернатора идеей об ограничении продажи алкоголя в праздники Ходят слухи, что депутат Думы ХМАО Халид Таги-заде собирается выйти к губернатору Югры Наталье Комаровой с предложением об ограничении продажи алкоголя в праздничные дни. Этой идеей он делился с другими окружными парламентариями, но пока не нашел среди них поддержки. «Таги-заде решил, что если этой темой заинтересуется глава региона, то затем проталкивать ее реализацию будет проще», — обсуждают слухачи. Югорских мэров обязали купить машины для бойцов СВО Ходят слухи, что югорских мэров обязали до Нового года решить вопрос с покупкой автомобиля для участников СВО, которые затем будут отправлены «за ленточку». Такое задание им прилетело от окружного правительства. Теперь главы городов и районов усиленно думают, как его выполнить. «За бюджетный счет автомобили для бойцов СВО не купишь — нецелевое расходование средств. Остается решать вопрос со спонсорской помощью. Если в крупных городах типа Сургута или Нижневартовска — это вполне реально, то вот у глав районов, особенно на западе и севере Югры ситуация сложнее. Там желающих спонсировать мэрии кратно меньше», — поделился мнением слухач. К главе службы судебных приставов ХМАО появились вопросы из-за скандалов с подчиненными Ходят слухи, что глава службы судебных приставов Елена Лавандо может потерять позиции из-за серии скандалов с подчиненными в Нижневартовске. Сначала они прославились историей о снятии пенсии у инвалидов, а затем силовики возбудили несколько уголовных дел из-за провала работы по взысканию алиментов. «Пока общая сумма недоимки измеряется в 500 миллионов рублей. Но возможно, что в ходе следствия она станет больше. При этом сама Лавандо в течение нескольких лет не назначала руководителя отдела в Нижневартовске и очевидно, что дисциплина в одном из самых больших подразделения УФСПП в Югре хромала. Все эти управленческие просчеты могут аукнуться и на самой Лавандо», — сообщил инсайдер. В Ханты-Мансийске депутаты решили последить за раздачей земли для участников СВО Говорят, что депутаты Ханты-Мансийска вместе с ОНФ пристально следят за развитием истории вокруг застройки микрорайона «Зеленая роща». Предполагается, что земельные участки там будут распределяться под строительство жилья для участников СВО. «Есть опасения, что кто-то хочет „прихватизировать“ хорошие земельные участки, где есть все коммуникации, и продавать их потом как горячие пирожки. Так что общественный контроль в этой истории необходим», — рассказал инсайдер. Чиновников Сургута обвинили в хамстве во время общения с жителями Поговаривают, что жители Сургута после прошедших публичных слушаний собираются пожаловаться губернатору Югры Наталье Комаровой на чиновников администрации. Горожанам не понравилось высокомерное отношение сотрудников мэрии. «Перебивают, слово сказать не дают. Ведут себя просто, как помещики с холопами. Может быть после жалоб губернатору, они пересмотрят свое отношение к людям», — судачат сплетники. В уголовном деле бывшего скандального вице-мэра новый поворот Поговаривают в уголовном деле скандального о экс-вице-мэра Сургутского района Муслима Асадуллаева, который был уволен с должности из-за коррупционного скандала новый поворот. Часть обвинений в его адрес может быть несостоятельна. «Асадуллаеву вменяют выдачу незаконных займов коммерческим фирмам в бытность его работы директором МУП „УТВиВ №1“. Но в этом качестве он выполнял распоряжения мэрии. А значит, искать виноватых нужно среди чиновников районной администрации. Интересно, кто в таком случае может оказаться крайним?» — смеется сплетник. А пока одни ищут виновных в деле Асадуллаева, другие считают зарплату экс-чиновника Поговаривают, что после того, как Асадулаева на время суда выпустили из СИЗО под домашний арест, некоторые чиновники мэрии Сургутского начали шептаться о возможном оправдательном приговоре. А это в свою очередь может означать, что его увольнение с должности вице-мэра по ЖКХ было незаконным. «Еще ничего не известно, а злые языки уже начали прикидывать, насколько мэрии придется раскошелиться ради выплаты компенсации Асадуллаеву за время следствия и суда. Сумма за год получается весьма внушительная», — обсуждают злые языки. Глава Барсово разогнал всю команду администрации прежнего главы Поговаривают, что новый глава Барсово Виталий Волкогон разогнал практически всю команду своего предшественника Вячеслава Позднякова. Якобы сотрудники не прошли проверку на профпригодность. «Волкогон просто начал выгонять всех сотрудников. Уволенные не смогли толком объяснить ему свои должностные обязанности. Он решил, что пользы от таких работников нет и выставил их на улицу. Однако найти им замену пока не удается. Неизвестно как вообще мэрия функционирует», — смеется сплетник. Спикер думы Пыть-Яха начал играть роль серого кардинала при новом мэре Ходят слухи, что спикер думы Пыть-Яха Дмитрий Уреки начал играть роль серого кардинала после назначения нового главы города Дмитрия Горбунова. Депутат хвастается близостью с мэром, поскольку оба учились на одном потоке в окружной программе подготовке управленческих кадров «Лидеры изменений Югры». «В итоге, городские элиты сначала идут к Уреки, чтобы он замолвил за них словечко перед мэром. Но вот реальное влияние спикера гордумы пока остается под вопросом», — шепчутся слухачи. Запасы нефти в ХМАО сильно преувеличены В профессиональных кругах югорских нефтяников ходят разговоры о том, что объемы запасов нефти в ХМАО сильно завышены. «Официально утверждается, что углеводородов хватит еще на сто лет, по расчетам ученых — на 36, но и эта цифра сильно завышена. Разведанные запасы — это только потенциал недр округа, а в действительности нефти, которую можно извлечь, для добычи которой есть технологии и ресурсы, составляет лишь 10% от общего объема и ее хватит в лучшем случае лет на 20», — поделился размышлениями инсайдер. Те компании, которые понимают это, считает собеседник агентства, расширяют сферу своей деятельности. Они строят инфраструктуру для переработки попутного газа, который не успели выкачать и сжечь в факелах, выходят за пределы округа на другие перспективные участки, ведут сопутствующий или параллельный бизнес. Артисты шоу «Однажды в России» проведут закрытый корпоратив для випов «Сургутнефтегаза» Злые языки шепчутся, что комедийное шоу «Однажды в России», которое выступит для сургутян 10 декабря, проведет еще один закрытый показ для руководства «Сургутнефтегаза» 12 декабря. «Зал во дворце искусств „Нефтяник“ уже зарезервирован на два дня. При этом выступление 12 декабря нигде не анонсируется. Говорят, что среди топ-менеджеров нефтяной компании нашлись поклонники творчества создателей этого комедийного проекта», — рассказывают инсайдеры. Дочка «Роснефти» в ХМАО из-за морозов урезает нефтяникам зарплату Ходят слухи, что в одной из дочек «Роснефти» в ХМАО, нефтяникам урезают зарплату из-за морозов. «Зимой часто случаются простои из-за холодов: в сильный мороз нельзя работать на улице по технике безопасности. В такие дни компания платит 2/3 от ставки, поэтому зарплата зимой выходит меньше, хотя в простоях виновата не бригада, а погода», — сообщил URA.RU инсайдер из компании. В морозные зимы работа затягивается, техника часто ломается, поэтому, по словам нефтяника, приходится экономить — премию за выработку плана зачастую получить тоже не удается. В ХМАО у нефтяников разгорелся конфликт из-за покупки офиса Говорят, что у одной из нефтяных компаний ХМАО разгорелся конфликт с предпринимателями из Нягани из-за покупки здания под офис. Нефтяники перед тем как приобрести недвижимость выставили ряд требований к помещению, которые были выполнены. Но когда здание перешло в собственность, то руководство компании осталось недовольно. «Сейчас тянутся бесконечные суды, по результатам которых уже не нефтяники должны заплатить за купленную недвижимость. А бывшие владельцы здания должны отдать вдвое больше стоимости офиса и его ремонта», — судачат сплетники. РЖД в ХМАО охотится за пенсионерами из-за нехватки кадров Поговаривают, что РЖД испытывает острый дефицит персонала в ХМАО. Решение проблемы руководство железной дороги видит в привлечении ветеранов отрасли. «Молодежь не хочет работать за 40-50 тысяч рублей в месяц. Кадровый отдел обзванивает пенсионеров и, чуть не плача, просит выйти на работу: вот думаем с бывшими коллегами соглашаться или нет», — поделился один из собеседников агентства. В больнице Нижневартовска врачей привлекают высокими зарплатами Поговаривают, что из-за текучки среди врачей-терапевтов в Нижневартовской окружной больнице, новым сотрудникам предлагают зарплату в 100 тысяч рублей. «Сейчас в ОКБ довольно напряженная обстановка с терапевтами, так как не все выдерживают работу с постоянным наплывом пациентов. Поэтому, конечно, пытаются привлечь кадры с помощью повышения зарплаты. В вакансиях больницы, размещенных на онлайн-платформах, соискателям предлагают до 90 тысяч рублей в месяц. Однако сама лично знаю терапевта, который зарабатывает больше 100 тысяч», — рассказал агентству инсайдер. Таксисты Нижневартовска придумали лайфхак, чтобы не стоять в очередях за бензином Поговаривают, что водители Нижневартовска придумали, как не стоять в очередях за бензином. Из-за сильных морозов на заправках возник ажиотаж среди автомобилистов. «Один из таксистов подсказал, мол прежде чем ехать заправляться, смотреть ситуацию по городским онлайн-камерам. На некоторых хорошо видно заправки и сколько там народу. Из-за морозов там сейчас днем не протолкнуться, а так какой-никакой ориентир, когда и куда лучше ехать», — шепчет один из автомобилистов. Маркетплейсы не выдержали напора югорчан… Слухачи на пунктах выдачи шепчут о коллапсе с доставкой товаров на маркетплейсах в Югру. Якобы клиенты столкнулись с длительными задержками. «В последние пару дней нередко переносят доставки на три дня и больше. Клиенты вроде как об этом говорят, да и сами видим, что машины задерживаются. Можем только предполагать, но перед праздниками всегда куча заказов. Видимо, и сроки переносят из-за перегруженности», — делится один из сотрудников в Югре. …, а владельцы ПВЗ решили предотвратить саботаж Слухачи докладывают, что югорские предприниматели, которые владеют пунктами выдачи маркетплейсов, решили умаслить работников премией. Якобы так они хотят избежать саботажа перед праздниками. «Декабрь — самый напряженный из всех месяцев с крупными праздниками. Часто приходится задерживаться, чтобы разгрести завалы товаров. И в прошлом году некоторые умники, чтобы не перерабатывать просто уходили на больничные. Пункты перегружались и были похожи на один из кругов ада. Сейчас решили, что называется, все решить на берегу. Заранее скинули премию и чуть побольше, чем обычно. Ну, и договорились о бонусе после праздников», — рассказывает слухмейкер. Нижневартовцы «оккупировали» загородные дома в Сургуте Ходят слухи, что жители Нижневартовска «оккупировали» загородные дома в Сургуте. Якобы вартовчане решили ринуться в крупнейший город ХМАО, чтобы отметить новогодние праздники. «Наверное, где-то половина броней на каникулы от нижневартовцев. Не помню, чтобы раньше такое было, так что сильно удивились. Говорят, мол, в Нижневартовске очень мало „загородки“ с красивыми домами. А им видите ли новогоднюю сказку подавай. А вот сургутяне не сильно охотно заранее бронируют на праздники», — рассказывает слухач из сфера югорской недвижимости. Нижневартовцы озолотили продавцов элитных елок Слухачи из бизнес-тусовки шепчут, что югорчане раньше времени раскупили дорогие новогодние ели и пихты. «Каждый год примерно одинаковое количество деревьев заказываем. Самые дорогие всегда брали по минимуму — не каждый захочет тратить 15-20 тысяч на елку. А в этом году еще даже привезти не успели, но уже почти все ушло заранее, так скажем, на предзаказы. Теперь можно до конца года не работать», — смеется один из предпринимателей. В ресторанах Сургута начали появляться комнаты для молитв персонала Поговаривают, что руководители некоторых сургутских ресторанов позаботились о сотрудниках, которые исповедуют ислам, и сделали для них молитвенную комнату. «Для персонала появились дополнительные удобства, среди которых — комната для молитв. Это сделано специально для мусульман», — рассказала собеседница. В общежитиях ЮГУ студенты жалуются на охранников, напоминающих «тюремных надзирателей» В курилках общежитий Югорского госуниверситета обсуждают вызывающее поведение местных охранников, которых прозвали «тюремными надзирателями». Жильцы недовольны выходками охранников, а при попытке разговора — в студентов летят оскорбления в духе уголовного жаргона. «Интересно, откуда понабрали охранников-зеков, чтобы они охраняли общаги от студентов? Недавно на вахте опять сменились охранники и начал происходить какой-то сюр. То турникеты закроют и никого не впускают без пропускной карты, то дубинкой угрожают, то полуголые в алкогольном опьянении носятся и на всех орут. Всегда грубо разговаривают, будто только с зоны вышли», — судачат сплетники. В ХМАО мужчины опасаются агрессивных нападок из-за маникюра Ходят слухи, что в ХМАО любители мужского маникюра боятся осуждений и агрессивных нападок в обществе. Поэтому в общественных местах они стараются скрыть ухоженные ногти. «Порой в общественных местах приходится прятать свой маникюр. Когда с тобой рядом стоят неадекватные мужики, будучи пьяными, нужно быть аккуратнее ради своей же безопасности. Ведь им не объяснишь, что тебе просто нравится следить за собой. Во всяком случае, в ХМАО к таким проявлениям еще не все готовы», — негодует собеседник. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.