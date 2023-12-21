21 декабря 2023

Где встретят Новый год пермские королевы красоты

Красотки планируют отмечать на даче, в санатории и детском доме

© Служба новостей «URA.RU»
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У каждой девушки есть свои новогодние традиции Фото:

Победительницы конкурсов красоты из Перми строят большие планы на предстоящие новогодние праздники. Одна поедет отдыхать на курорт, вторая — кататься на сноуборде, третья встретит Новый год в деревне в кругу семьи. У каждой из них есть свои праздничные традиции, о которых девушки рассказали URA.RU.

Финалистка «Мисс Россия 2023»

Анастасия Омелина стала одной из немногих пермячек, которые удостоились чести представлять город на конкурсе «Мисс Россия». Она не только прошла в финал, но и вошла в топ-10 самых красивых девушек страны. Так как пермячка учится в Москве, встречать Новый год будет там же вместе с родителями, которые приедут в гости. «Мы всегда с родителями в Новый год много готовим, приглашаем всех родных и друзей», — отмечает девушка.

Финалистка «Мисс Россия» традиционно отметит Новый год в кругу семьи
Финалистка «Мисс Россия» традиционно отметит Новый год в кругу семьи

Также красавица из Перми планирует погулять по новогодней столице, устроить красивую фотосессию, покататься на сноуборде в Сочи и посетить концерт музыки из балета «Щелкунчик» в Московской государственной консерватории. «Новый год — это сказка и для детей и для взрослых. И для себя сказку я тоже запланировала. А дальше сессия и новый високосный год. Для нас он всегда счастливый, потому что у папы 29 февраля день рождения. И дата дата наступает один раз в 4 года», — отмечает Анастасия Омелина.

«Миссис Топ мира России — 2023»

Пермячка Ксения Кин, ставшая победительницей конкурса «Миссис Топ мира России — 2023», встретит Новый 2024 год в санатории Демидково в кругу родных и близких. Прошлый праздник девушка отмечала в Дубае, вспоминает пермячка.

2023 год Ксения Кин встречала в Дубае
2023 год Ксения Кин встречала в Дубае

«Мисс Офис Пермь — 2023»

Раньше финалистка конкурса «Мисс Офис — 2023» Валерия Морозова каждый год ездила в новогодние праздники на родину к родителям. Сейчас она впервые проведет праздники в Перми вместе с родными и близкими. «Уже предвкушаю 31 декабря: елка наряжена, много подарков, а на столе кулинарные изыски. Думаю, что обязательно зажжем бенгальские огни и может даже сходим к главной елке», — рассказала девушка.

«Мисс Офис» в первые будет отмечать Новый год в Перми
«Мисс Офис» в первые будет отмечать Новый год в Перми

«Миссис красавица мира — 2023»

Обладательница титула «Мисс красавица мира — 2023» и travel-блогер Евангелина Верещагина планирует встретить новый год в шумной компании друзей и близких на даче в деревне Гари под Пермью. «Устроим праздник со всеми традиционными атрибутами: на стол обязательно поставим салат Оливье, сходим в баню, а затем нырнем в снег. Развлекать гостей будет пермская шоу-группа», — рассказала Евангелина Верещагина.

Модель Евангелина Верещагина отпразднует Новый год на даче в большой компании
Фото предоставлено Евангелиной Верещагиной

Финалистка «Мисс Каппадокия — 2022»

Елена Зинатулина, представлявшая Россию на турецком конкурсе красоты «Мисс Каппадокия — 2022», несколько лет живет в Москве, но прилетит отмечать праздник в Пермь. Как-то девушка отмечала Новый год в Дубае, но ни ресторан с изысканной кухней, ни потрясающий фейерверк не смогли заменить домашнее застолье в компании близких. «Когда отмечала Новый год в Дубае, в какой-то момент мне стало грустно, что рядом нет моей семьи, и я не могу с ними поделится всем этим. Мне захотелось оказаться рядом с ними в деревне, есть оливье и мандаринки, запускать во дворе салют. Новый год — семейный праздник. Никакая роскошь не заменит тепло и любовь родного очага. Теперь я встречаю этот праздник только с моими родными», — рассказала Елена Зинатулина.

Для Елены Зинатулиной лучший праздник в кругу семьи
Фото предоставлено Еленой Зинатулиной

«Первая вице-миссис Supermodel Russia — 2019»

Наталья Первова стала еще одной пермской красоткой, которая переехала в другой город. За плечами девушки множество корон конкурсов красоты. Последний раз титул королевы она получала в 2019 году на проекте «Missis Supermodel Russia». С тех пор Наталья вместе с четырьмя детьми переехала в Анапу. Отмечать праздник будет на берегу Черного моря в кругу семьи.

Наталья уже несколько лет живет у моря и отмечает праздники там же
Фото со страницы Натальи Первовой в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/natali_pervova

Miss Supermodel Worldwide — 2018

Победительница международного конкурса красоты «Supermodel Worldwide — 2018» Александра Морозова переехала из Перми в Стамбул, и встречать Новый год планирует там же. Но девушка ежегодно соблюдает праздничные ритуалы, полюбившиеся многим россиянам. Под бой курантов модель напишет желание на бумажке и подожжет ее, чтобы сбылось. А в праздники будет пересматривать фильмы про Гарри Поттера и лакомиться мандаринами. «Буду отмечать Новый год тут, в теплой компании друзей, на берегу моря. К сожалению проведу этот праздник без родных, но обязательно созвонюсь с ними по видео-связи и отправлю теплый подарок», — отметила Александра Морозова.

Самая красивая девушка в мире будет встречать Новый год в Турции
Фото предоставлено Александрой Морозовой

«Краса России Пермь — 2015»

Необычной традицией поделилась победительница конкурса «Краса России Пермь — 2015» Мария Кивокурцева. Девушка является координатором фонда «Дедморозим». Каждый год она ездит в детский дом в образе Снегурочки и дарит его воспитанникам подарки. «В этом году новогодняя акция от „Дедморозим“ пройдет 23 декабря. Мы уже вовсю готовим праздник», — отметила Мария. Также она добавила, что сам Новый год встретит дома в кругу семьи.

Пермская «Краса России» каждый год дарит подарки ребятам из детских домов
Фото предоставлено Марией Кивокурцевой
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Победительницы конкурсов красоты из Перми строят большие планы на предстоящие новогодние праздники. Одна поедет отдыхать на курорт, вторая — кататься на сноуборде, третья встретит Новый год в деревне в кругу семьи. У каждой из них есть свои праздничные традиции, о которых девушки рассказали URA.RU. Анастасия Омелина стала одной из немногих пермячек, которые удостоились чести представлять город на конкурсе «Мисс Россия». Она не только прошла в финал, но и вошла в топ-10 самых красивых девушек страны. Так как пермячка учится в Москве, встречать Новый год будет там же вместе с родителями, которые приедут в гости. «Мы всегда с родителями в Новый год много готовим, приглашаем всех родных и друзей», — отмечает девушка. Также красавица из Перми планирует погулять по новогодней столице, устроить красивую фотосессию, покататься на сноуборде в Сочи и посетить концерт музыки из балета «Щелкунчик» в Московской государственной консерватории. «Новый год — это сказка и для детей и для взрослых. И для себя сказку я тоже запланировала. А дальше сессия и новый високосный год. Для нас он всегда счастливый, потому что у папы 29 февраля день рождения. И дата дата наступает один раз в 4 года», — отмечает Анастасия Омелина. Пермячка Ксения Кин, ставшая победительницей конкурса «Миссис Топ мира России — 2023», встретит Новый 2024 год в санатории Демидково в кругу родных и близких. Прошлый праздник девушка отмечала в Дубае, вспоминает пермячка. Раньше финалистка конкурса «Мисс Офис — 2023» Валерия Морозова каждый год ездила в новогодние праздники на родину к родителям. Сейчас она впервые проведет праздники в Перми вместе с родными и близкими. «Уже предвкушаю 31 декабря: елка наряжена, много подарков, а на столе кулинарные изыски. Думаю, что обязательно зажжем бенгальские огни и может даже сходим к главной елке», — рассказала девушка. Обладательница титула «Мисс красавица мира — 2023» и travel-блогер Евангелина Верещагина планирует встретить новый год в шумной компании друзей и близких на даче в деревне Гари под Пермью. «Устроим праздник со всеми традиционными атрибутами: на стол обязательно поставим салат Оливье, сходим в баню, а затем нырнем в снег. Развлекать гостей будет пермская шоу-группа», — рассказала Евангелина Верещагина. Елена Зинатулина, представлявшая Россию на турецком конкурсе красоты «Мисс Каппадокия — 2022», несколько лет живет в Москве, но прилетит отмечать праздник в Пермь. Как-то девушка отмечала Новый год в Дубае, но ни ресторан с изысканной кухней, ни потрясающий фейерверк не смогли заменить домашнее застолье в компании близких. «Когда отмечала Новый год в Дубае, в какой-то момент мне стало грустно, что рядом нет моей семьи, и я не могу с ними поделится всем этим. Мне захотелось оказаться рядом с ними в деревне, есть оливье и мандаринки, запускать во дворе салют. Новый год — семейный праздник. Никакая роскошь не заменит тепло и любовь родного очага. Теперь я встречаю этот праздник только с моими родными», — рассказала Елена Зинатулина. Наталья Первова стала еще одной пермской красоткой, которая переехала в другой город. За плечами девушки множество корон конкурсов красоты. Последний раз титул королевы она получала в 2019 году на проекте «Missis Supermodel Russia». С тех пор Наталья вместе с четырьмя детьми переехала в Анапу. Отмечать праздник будет на берегу Черного моря в кругу семьи. Победительница международного конкурса красоты «Supermodel Worldwide — 2018» Александра Морозова переехала из Перми в Стамбул, и встречать Новый год планирует там же. Но девушка ежегодно соблюдает праздничные ритуалы, полюбившиеся многим россиянам. Под бой курантов модель напишет желание на бумажке и подожжет ее, чтобы сбылось. А в праздники будет пересматривать фильмы про Гарри Поттера и лакомиться мандаринами. «Буду отмечать Новый год тут, в теплой компании друзей, на берегу моря. К сожалению проведу этот праздник без родных, но обязательно созвонюсь с ними по видео-связи и отправлю теплый подарок», — отметила Александра Морозова. Необычной традицией поделилась победительница конкурса «Краса России Пермь — 2015» Мария Кивокурцева. Девушка является координатором фонда «Дедморозим». Каждый год она ездит в детский дом в образе Снегурочки и дарит его воспитанникам подарки. «В этом году новогодняя акция от „Дедморозим“ пройдет 23 декабря. Мы уже вовсю готовим праздник», — отметила Мария. Также она добавила, что сам Новый год встретит дома в кругу семьи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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