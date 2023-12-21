Где встретят Новый год пермские королевы красоты

Красотки планируют отмечать на даче, в санатории и детском доме

22 декабря 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

У каждой девушки есть свои новогодние традиции Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Победительницы конкурсов красоты из Перми строят большие планы на предстоящие новогодние праздники. Одна поедет отдыхать на курорт, вторая — кататься на сноуборде, третья встретит Новый год в деревне в кругу семьи. У каждой из них есть свои праздничные традиции, о которых девушки рассказали URA.RU. Финалистка «Мисс Россия 2023» Анастасия Омелина стала одной из немногих пермячек, которые удостоились чести представлять город на конкурсе «Мисс Россия». Она не только прошла в финал, но и вошла в топ-10 самых красивых девушек страны. Так как пермячка учится в Москве, встречать Новый год будет там же вместе с родителями, которые приедут в гости. «Мы всегда с родителями в Новый год много готовим, приглашаем всех родных и друзей», — отмечает девушка. Финалистка «Мисс Россия» традиционно отметит Новый год в кругу семьи Фото из социальных сетей Анастасии Омелиной Также красавица из Перми планирует погулять по новогодней столице, устроить красивую фотосессию, покататься на сноуборде в Сочи и посетить концерт музыки из балета «Щелкунчик» в Московской государственной консерватории. «Новый год — это сказка и для детей и для взрослых. И для себя сказку я тоже запланировала. А дальше сессия и новый високосный год. Для нас он всегда счастливый, потому что у папы 29 февраля день рождения. И дата дата наступает один раз в 4 года», — отмечает Анастасия Омелина. «Миссис Топ мира России — 2023» Пермячка Ксения Кин, ставшая победительницей конкурса «Миссис Топ мира России — 2023», встретит Новый 2024 год в санатории Демидково в кругу родных и близких. Прошлый праздник девушка отмечала в Дубае, вспоминает пермячка. 2023 год Ксения Кин встречала в Дубае Фото предоставлено Ксенией Кин «Мисс Офис Пермь — 2023» Раньше финалистка конкурса «Мисс Офис — 2023» Валерия Морозова каждый год ездила в новогодние праздники на родину к родителям. Сейчас она впервые проведет праздники в Перми вместе с родными и близкими. «Уже предвкушаю 31 декабря: елка наряжена, много подарков, а на столе кулинарные изыски. Думаю, что обязательно зажжем бенгальские огни и может даже сходим к главной елке», — рассказала девушка. «Мисс Офис» в первые будет отмечать Новый год в Перми Фото предоставлено Валерией Морозовой «Миссис красавица мира — 2023» Обладательница титула «Мисс красавица мира — 2023» и travel-блогер Евангелина Верещагина планирует встретить новый год в шумной компании друзей и близких на даче в деревне Гари под Пермью. «Устроим праздник со всеми традиционными атрибутами: на стол обязательно поставим салат Оливье, сходим в баню, а затем нырнем в снег. Развлекать гостей будет пермская шоу-группа», — рассказала Евангелина Верещагина. Модель Евангелина Верещагина отпразднует Новый год на даче в большой компании Фото предоставлено Евангелиной Верещагиной Финалистка «Мисс Каппадокия — 2022» Елена Зинатулина, представлявшая Россию на турецком конкурсе красоты «Мисс Каппадокия — 2022», несколько лет живет в Москве, но прилетит отмечать праздник в Пермь. Как-то девушка отмечала Новый год в Дубае, но ни ресторан с изысканной кухней, ни потрясающий фейерверк не смогли заменить домашнее застолье в компании близких. «Когда отмечала Новый год в Дубае, в какой-то момент мне стало грустно, что рядом нет моей семьи, и я не могу с ними поделится всем этим. Мне захотелось оказаться рядом с ними в деревне, есть оливье и мандаринки, запускать во дворе салют. Новый год — семейный праздник. Никакая роскошь не заменит тепло и любовь родного очага. Теперь я встречаю этот праздник только с моими родными», — рассказала Елена Зинатулина. Для Елены Зинатулиной лучший праздник в кругу семьи Фото предоставлено Еленой Зинатулиной «Первая вице-миссис Supermodel Russia — 2019» Наталья Первова стала еще одной пермской красоткой, которая переехала в другой город. За плечами девушки множество корон конкурсов красоты. Последний раз титул королевы она получала в 2019 году на проекте «Missis Supermodel Russia». С тех пор Наталья вместе с четырьмя детьми переехала в Анапу. Отмечать праздник будет на берегу Черного моря в кругу семьи. Наталья уже несколько лет живет у моря и отмечает праздники там же Фото со страницы Натальи Первовой в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/natali_pervova Miss Supermodel Worldwide — 2018 Победительница международного конкурса красоты «Supermodel Worldwide — 2018» Александра Морозова переехала из Перми в Стамбул, и встречать Новый год планирует там же. Но девушка ежегодно соблюдает праздничные ритуалы, полюбившиеся многим россиянам. Под бой курантов модель напишет желание на бумажке и подожжет ее, чтобы сбылось. А в праздники будет пересматривать фильмы про Гарри Поттера и лакомиться мандаринами. «Буду отмечать Новый год тут, в теплой компании друзей, на берегу моря. К сожалению проведу этот праздник без родных, но обязательно созвонюсь с ними по видео-связи и отправлю теплый подарок», — отметила Александра Морозова. Самая красивая девушка в мире будет встречать Новый год в Турции Фото предоставлено Александрой Морозовой «Краса России Пермь — 2015» Необычной традицией поделилась победительница конкурса «Краса России Пермь — 2015» Мария Кивокурцева. Девушка является координатором фонда «Дедморозим». Каждый год она ездит в детский дом в образе Снегурочки и дарит его воспитанникам подарки. «В этом году новогодняя акция от „Дедморозим“ пройдет 23 декабря. Мы уже вовсю готовим праздник», — отметила Мария. Также она добавила, что сам Новый год встретит дома в кругу семьи. Пермская «Краса России» каждый год дарит подарки ребятам из детских домов Фото предоставлено Марией Кивокурцевой Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Победительницы конкурсов красоты из Перми строят большие планы на предстоящие новогодние праздники. Одна поедет отдыхать на курорт, вторая — кататься на сноуборде, третья встретит Новый год в деревне в кругу семьи. У каждой из них есть свои праздничные традиции, о которых девушки рассказали URA.RU. Анастасия Омелина стала одной из немногих пермячек, которые удостоились чести представлять город на конкурсе «Мисс Россия». Она не только прошла в финал, но и вошла в топ-10 самых красивых девушек страны. Так как пермячка учится в Москве, встречать Новый год будет там же вместе с родителями, которые приедут в гости. «Мы всегда с родителями в Новый год много готовим, приглашаем всех родных и друзей», — отмечает девушка. Также красавица из Перми планирует погулять по новогодней столице, устроить красивую фотосессию, покататься на сноуборде в Сочи и посетить концерт музыки из балета «Щелкунчик» в Московской государственной консерватории. «Новый год — это сказка и для детей и для взрослых. И для себя сказку я тоже запланировала. А дальше сессия и новый високосный год. Для нас он всегда счастливый, потому что у папы 29 февраля день рождения. И дата дата наступает один раз в 4 года», — отмечает Анастасия Омелина. Пермячка Ксения Кин, ставшая победительницей конкурса «Миссис Топ мира России — 2023», встретит Новый 2024 год в санатории Демидково в кругу родных и близких. Прошлый праздник девушка отмечала в Дубае, вспоминает пермячка. Раньше финалистка конкурса «Мисс Офис — 2023» Валерия Морозова каждый год ездила в новогодние праздники на родину к родителям. Сейчас она впервые проведет праздники в Перми вместе с родными и близкими. «Уже предвкушаю 31 декабря: елка наряжена, много подарков, а на столе кулинарные изыски. Думаю, что обязательно зажжем бенгальские огни и может даже сходим к главной елке», — рассказала девушка. Обладательница титула «Мисс красавица мира — 2023» и travel-блогер Евангелина Верещагина планирует встретить новый год в шумной компании друзей и близких на даче в деревне Гари под Пермью. «Устроим праздник со всеми традиционными атрибутами: на стол обязательно поставим салат Оливье, сходим в баню, а затем нырнем в снег. Развлекать гостей будет пермская шоу-группа», — рассказала Евангелина Верещагина. Елена Зинатулина, представлявшая Россию на турецком конкурсе красоты «Мисс Каппадокия — 2022», несколько лет живет в Москве, но прилетит отмечать праздник в Пермь. Как-то девушка отмечала Новый год в Дубае, но ни ресторан с изысканной кухней, ни потрясающий фейерверк не смогли заменить домашнее застолье в компании близких. «Когда отмечала Новый год в Дубае, в какой-то момент мне стало грустно, что рядом нет моей семьи, и я не могу с ними поделится всем этим. Мне захотелось оказаться рядом с ними в деревне, есть оливье и мандаринки, запускать во дворе салют. Новый год — семейный праздник. Никакая роскошь не заменит тепло и любовь родного очага. Теперь я встречаю этот праздник только с моими родными», — рассказала Елена Зинатулина. Наталья Первова стала еще одной пермской красоткой, которая переехала в другой город. За плечами девушки множество корон конкурсов красоты. Последний раз титул королевы она получала в 2019 году на проекте «Missis Supermodel Russia». С тех пор Наталья вместе с четырьмя детьми переехала в Анапу. Отмечать праздник будет на берегу Черного моря в кругу семьи. Победительница международного конкурса красоты «Supermodel Worldwide — 2018» Александра Морозова переехала из Перми в Стамбул, и встречать Новый год планирует там же. Но девушка ежегодно соблюдает праздничные ритуалы, полюбившиеся многим россиянам. Под бой курантов модель напишет желание на бумажке и подожжет ее, чтобы сбылось. А в праздники будет пересматривать фильмы про Гарри Поттера и лакомиться мандаринами. «Буду отмечать Новый год тут, в теплой компании друзей, на берегу моря. К сожалению проведу этот праздник без родных, но обязательно созвонюсь с ними по видео-связи и отправлю теплый подарок», — отметила Александра Морозова. Необычной традицией поделилась победительница конкурса «Краса России Пермь — 2015» Мария Кивокурцева. Девушка является координатором фонда «Дедморозим». Каждый год она ездит в детский дом в образе Снегурочки и дарит его воспитанникам подарки. «В этом году новогодняя акция от „Дедморозим“ пройдет 23 декабря. Мы уже вовсю готовим праздник», — отметила Мария. Также она добавила, что сам Новый год встретит дома в кругу семьи.