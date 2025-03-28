Европа готовит геополитический проект у границ России

Она не готова уступить Украину

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Евросоюз не готов уступить Восточную Европу России, поскольку потерпит крах как геополитическая единица, считают политологи
Евросоюз не готов уступить Восточную Европу России, поскольку потерпит крах как геополитическая единица, считают политологи Фото:

Евросоюз после ослабления американского зонтика безопасности в регионе создает свой геополитический проект, в который войдет в том числе Украина. По плану брюссельских чиновников, это помешает России объединить Восточную Европу под своим началом и усилит позиции ЕС в складывающемся многополярном мире. Так эксперты URA.RU объяснили, почему Брюссель отказывается урегулировать украинский конфликт мирным путем по примеру Соединенных Штатов.

Штаты уходят из Европы

Евросоюз планирует сделать из Украины плацдарм для военного давления на Россию, считают политологи
Евросоюз планирует сделать из Украины плацдарм для военного давления на Россию, считают политологи
Фото:

Между Россией и США в последние недели активизировались контакты с целью урегулировать украинский конфликт дипломатическим путем. Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп два раза с начала 2025 года созванивались, чтобы обсудить возможность прекращения огня в зоне боевых действий. Резкий геополитический разворот Вашингтона в украинском вопросе связан со стремлением новой американской администрации перенаправить финансовые и военные ресурсы с восточноевропейского фронта на азиатский, считают политологи. Трамп и его команда видят главную угрозу для гегемонии США в росте могущества Китая, ВВП которого по номиналу достиг 18,4 трлн долларов. Это позволило азиатской стране стать второй экономикой планеты после американской (29,1 трлн долларов).

США сокращают помощь Украине и ослабляют зонтик над Европой, чтобы сконцентрироваться на противостоянии Китаю в АТР
США сокращают помощь Украине и ослабляют зонтик над Европой, чтобы сконцентрироваться на противостоянии Китаю в АТР
Фото:

Вашингтон и Пекин уже развернули борьбу друг с другом в высокотехнологичной промышленности, в сфере искусственного интеллекта и в военном деле. Обе державы пытаются утвердить влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Штаты делают это через союзы с Японией, Кореей, Тайванем и Австралией, а Китай наращивает возможности армии и строит искусственные острова в Южно-Китайском море, которые можно использовать как базы ВМФ в случае глобального конфликта.

Для обуздания такого противника США требуется немало сил и средств, поэтому Трамп желает как можно скорее снизить напряженность в отношениях с Россией, «соскочить» с украинского театра военных действий, заодно навязав Киеву кабальный договор по добыче редкоземельных металлов на сумму 500 млрд долларов.

Полезные ископаемые в таком объеме, как считает глава Белого дома, возместят Вашингтону расходы, которые он понес в результате украинского конфликта. При этом значительных гарантий безопасности Украине США не предоставят, возложив эту функцию на европейских партнеров, о чем Трамп неоднократно говорил. Киев, таким образом, находится в шаге от потери одного из главных союзников, помогавших ему воевать с Россией.

Богатства Украины — не самое главное

Евросоюз считает Украину своим геополитическим проектом, а ее экономика и ресурсы будут лишь бонусом к военному контролю над страной, уверены специалисты
Евросоюз считает Украину своим геополитическим проектом, а ее экономика и ресурсы будут лишь бонусом к военному контролю над страной, уверены специалисты
Фото:

Остается Евросоюз, который не готов утратить контроль над Украиной и не намерен идти на перемирие с Россией на компромиссных условиях. «Для него это не только буферное государство, отделяющее блок от России, но и один из инструментов, созданных и подготовленных, чтобы ослаблять нашу страну. Не зря европейцы вложили миллиарды евро в обучение и снабжение ВСУ оружием, военной техникой. Они хотели бы добиться поражения Москвы и возвращения ситуации, которая существовала в 1990-е годы, когда можно было за бесценок скупать ее ресурсы и полезные ископаемые стран бывшего СССР, сажать на кабальные кредиты МВФ. Ведь, на чем базируется сильная экономика? На наличии у тебя капитала, технологий и ресурсов. Первые два фактора у Евросоюза есть, а вот ресурсов им для дальнейшего развития не хватает, поэтому цель — через украинскую военную кампанию добиться ослабления России и взять ее под контроль», — объяснил член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.

Готова ли Европа воевать без США

Даже в случае мирного соглашения, достигнутого сейчас сторонами конфликта, не исключено, что европейцы спустя годы возобновят военную кампанию, считает он. Для этого у Евросоюза есть военно-промышленная база, которую осталось только масштабировать, уточнил эксперт.

Президент Франции Эммануэль Макрон не зря заявляет о готовности отправить на Украину войска. Этот план вписывается в общую стратегию по созданию военного плацдарма против России, добавил Лосев.

Украина географически расположена очень удобно, с помощью нее Евросоюз рассчитывает «сдерживать» Россию, поскольку в Брюсселе боятся усиления Москвы, сказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, чисто экономического смысла владеть Украиной у них нет. Местное зерно — не какой-то дефицитный продукт, его и так можно было покупать за приемлемую цену. Западу, конечно, интересен украинский титан, столь необходимый Airbus в авиастроении. В республике, по разным оценкам, находится до 20% мировых запасов ценного металла, и для Запада он мог бы стать заменой российскому титану, особенно в период острой фазы конфликта с Москвой, когда поставки могут прекратиться в любой момент. Но этот ресурс есть и в Австралии, вступать в конфликт с Россией только из-за него было бы нецелесообразно — слишком уж большие издержки, отмечают эксперты. То есть, залежи полезных ископаемых, зерно и человеческий капитал Украины — это лишь бонус к самой главной причине, по которой европейцы хотят удержать страну в своей орбите.

«Для Брюсселя Украина — это в первую очередь геополитический проект. Россия, которая может объединить под своим началом Восточную Европу, пусть даже и не оформляя это законодательными актами, означает для них конец западноевропейского блока. То есть, Евросоюз как геополитическая единица в нынешних реалиях, где есть гиганты вроде США, Китая, Индии и России, может выжить и не быть поглощенным ими, только если не позволит Москве создать свое военное и экономическое объединение в Восточной Европе», — полагает Брутер.

Сколько у них оружия

Франция пошла по пути наращивания ВПК и удвоила производство тяжелых гаубиц Caesar на фоне украинского конфликта
Фото: Wikipedia\United States Army\Public domain

Экономических возможностей ЕС хватит, чтобы нарастить армии и ВПК, считает он. ВВП стран союза превысил 19 трлн долларов, часть этих мощностей может быть перенастроена на военный лад. Насколько европейские оружейники готовы на сегодняшний день к конфликту с Россией — вопрос сложный. Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что Франция и Германия разгонят производство техники и снаряжения только к 2030 году, они ищут способы сделать это еще и с выгодой. Так, глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявлял, что для развертывания заводов в полную силу нужны крупные заказы, а для их выполнения должны появиться большие концерны с годовым оборотом в 40 млрд долларов.

Сейчас темпы выпуска военной продукции в ЕС только берут разгон. Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в прошлом году заявлял, что фирма Nexter увеличила производство самоходных гаубиц Caesar с двух до шести штук в месяц. В планах — делать 12 таких установок. Выпуск снарядов европейские оружейники довели до миллиона в год, что нельзя сравнить с возможностями России. Не зря в ноябре прошлого года тогдашний представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявлял, что страны континента производят в год столько боеприпасов, сколько Россия может сделать всего за месяц. Но сегодня для удовлетворения собственных потребностей и запросов ВСУ Евросоюзу не обязательно обладать мощным ВПК. Оружие можно частично произвести, частично закупить у США, которые уже зарабатывают на военных контрактах с европейскими правительствами миллиарды долларов. «Мы видим, что у украинской армии пока нет проблем с боеприпасами, европейцы их поставляют в немалых количествах, иначе Киев уже потерпел бы поражение», — заметил Брутер.

Об этом говорит и предложение главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас на саммите лидеров стран ЕС 20 марта передать Киеву два миллиона снарядов в ближайшее время. «Запасы оружия у них есть, поэтому России нужно всерьез воспринимать эту угрозу», — резюмировал Дандыкин.

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Евросоюз после ослабления американского зонтика безопасности в регионе создает свой геополитический проект, в который войдет в том числе Украина. По плану брюссельских чиновников, это помешает России объединить Восточную Европу под своим началом и усилит позиции ЕС в складывающемся многополярном мире. Так эксперты URA.RU объяснили, почему Брюссель отказывается урегулировать украинский конфликт мирным путем по примеру Соединенных Штатов. Штаты уходят из Европы Между Россией и США в последние недели активизировались контакты с целью урегулировать украинский конфликт дипломатическим путем. Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп два раза с начала 2025 года созванивались, чтобы обсудить возможность прекращения огня в зоне боевых действий. Резкий геополитический разворот Вашингтона в украинском вопросе связан со стремлением новой американской администрации перенаправить финансовые и военные ресурсы с восточноевропейского фронта на азиатский, считают политологи. Трамп и его команда видят главную угрозу для гегемонии США в росте могущества Китая, ВВП которого по номиналу достиг 18,4 трлн долларов. Это позволило азиатской стране стать второй экономикой планеты после американской (29,1 трлн долларов). Вашингтон и Пекин уже развернули борьбу друг с другом в высокотехнологичной промышленности, в сфере искусственного интеллекта и в военном деле. Обе державы пытаются утвердить влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Штаты делают это через союзы с Японией, Кореей, Тайванем и Австралией, а Китай наращивает возможности армии и строит искусственные острова в Южно-Китайском море, которые можно использовать как базы ВМФ в случае глобального конфликта. Для обуздания такого противника США требуется немало сил и средств, поэтому Трамп желает как можно скорее снизить напряженность в отношениях с Россией, «соскочить» с украинского театра военных действий, заодно навязав Киеву кабальный договор по добыче редкоземельных металлов на сумму 500 млрд долларов. Богатства Украины — не самое главное Остается Евросоюз, который не готов утратить контроль над Украиной и не намерен идти на перемирие с Россией на компромиссных условиях. «Для него это не только буферное государство, отделяющее блок от России, но и один из инструментов, созданных и подготовленных, чтобы ослаблять нашу страну. Не зря европейцы вложили миллиарды евро в обучение и снабжение ВСУ оружием, военной техникой. Они хотели бы добиться поражения Москвы и возвращения ситуации, которая существовала в 1990-е годы, когда можно было за бесценок скупать ее ресурсы и полезные ископаемые стран бывшего СССР, сажать на кабальные кредиты МВФ. Ведь, на чем базируется сильная экономика? На наличии у тебя капитала, технологий и ресурсов. Первые два фактора у Евросоюза есть, а вот ресурсов им для дальнейшего развития не хватает, поэтому цель — через украинскую военную кампанию добиться ослабления России и взять ее под контроль», — объяснил член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. Готова ли Европа воевать без США Президент Франции Эммануэль Макрон не зря заявляет о готовности отправить на Украину войска. Этот план вписывается в общую стратегию по созданию военного плацдарма против России, добавил Лосев. Украина географически расположена очень удобно, с помощью нее Евросоюз рассчитывает «сдерживать» Россию, поскольку в Брюсселе боятся усиления Москвы, сказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, чисто экономического смысла владеть Украиной у них нет. Местное зерно — не какой-то дефицитный продукт, его и так можно было покупать за приемлемую цену. Западу, конечно, интересен украинский титан, столь необходимый Airbus в авиастроении. В республике, по разным оценкам, находится до 20% мировых запасов ценного металла, и для Запада он мог бы стать заменой российскому титану, особенно в период острой фазы конфликта с Москвой, когда поставки могут прекратиться в любой момент. Но этот ресурс есть и в Австралии, вступать в конфликт с Россией только из-за него было бы нецелесообразно — слишком уж большие издержки, отмечают эксперты. То есть, залежи полезных ископаемых, зерно и человеческий капитал Украины — это лишь бонус к самой главной причине, по которой европейцы хотят удержать страну в своей орбите. Сколько у них оружия Экономических возможностей ЕС хватит, чтобы нарастить армии и ВПК, считает он. ВВП стран союза превысил 19 трлн долларов, часть этих мощностей может быть перенастроена на военный лад. Насколько европейские оружейники готовы на сегодняшний день к конфликту с Россией — вопрос сложный. Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что Франция и Германия разгонят производство техники и снаряжения только к 2030 году, они ищут способы сделать это еще и с выгодой. Так, глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявлял, что для развертывания заводов в полную силу нужны крупные заказы, а для их выполнения должны появиться большие концерны с годовым оборотом в 40 млрд долларов. Сейчас темпы выпуска военной продукции в ЕС только берут разгон. Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в прошлом году заявлял, что фирма Nexter увеличила производство самоходных гаубиц Caesar с двух до шести штук в месяц. В планах — делать 12 таких установок. Выпуск снарядов европейские оружейники довели до миллиона в год, что нельзя сравнить с возможностями России. Не зря в ноябре прошлого года тогдашний представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявлял, что страны континента производят в год столько боеприпасов, сколько Россия может сделать всего за месяц. Но сегодня для удовлетворения собственных потребностей и запросов ВСУ Евросоюзу не обязательно обладать мощным ВПК. Оружие можно частично произвести, частично закупить у США, которые уже зарабатывают на военных контрактах с европейскими правительствами миллиарды долларов. «Мы видим, что у украинской армии пока нет проблем с боеприпасами, европейцы их поставляют в немалых количествах, иначе Киев уже потерпел бы поражение», — заметил Брутер. Об этом говорит и предложение главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас на саммите лидеров стран ЕС 20 марта передать Киеву два миллиона снарядов в ближайшее время. «Запасы оружия у них есть, поэтому России нужно всерьез воспринимать эту угрозу», — резюмировал Дандыкин.
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