Европа готовит геополитический проект у границ России

Евросоюз после ослабления американского зонтика безопасности в регионе создает свой геополитический проект, в который войдет в том числе Украина. По плану брюссельских чиновников, это помешает России объединить Восточную Европу под своим началом и усилит позиции ЕС в складывающемся многополярном мире. Так эксперты URA.RU объяснили, почему Брюссель отказывается урегулировать украинский конфликт мирным путем по примеру Соединенных Штатов.
Штаты уходят из Европы
Между Россией и США в последние недели активизировались контакты с целью урегулировать украинский конфликт дипломатическим путем. Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп два раза с начала 2025 года созванивались, чтобы обсудить возможность прекращения огня в зоне боевых действий. Резкий геополитический разворот Вашингтона в украинском вопросе связан со стремлением новой американской администрации перенаправить финансовые и военные ресурсы с восточноевропейского фронта на азиатский, считают политологи. Трамп и его команда видят главную угрозу для гегемонии США в росте могущества Китая, ВВП которого по номиналу достиг 18,4 трлн долларов. Это позволило азиатской стране стать второй экономикой планеты после американской (29,1 трлн долларов).
Вашингтон и Пекин уже развернули борьбу друг с другом в высокотехнологичной промышленности, в сфере искусственного интеллекта и в военном деле. Обе державы пытаются утвердить влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Штаты делают это через союзы с Японией, Кореей, Тайванем и Австралией, а Китай наращивает возможности армии и строит искусственные острова в Южно-Китайском море, которые можно использовать как базы ВМФ в случае глобального конфликта.
Для обуздания такого противника США требуется немало сил и средств, поэтому Трамп желает как можно скорее снизить напряженность в отношениях с Россией, «соскочить» с украинского театра военных действий, заодно навязав Киеву кабальный договор по добыче редкоземельных металлов на сумму 500 млрд долларов.
Полезные ископаемые в таком объеме, как считает глава Белого дома, возместят Вашингтону расходы, которые он понес в результате украинского конфликта. При этом значительных гарантий безопасности Украине США не предоставят, возложив эту функцию на европейских партнеров, о чем Трамп неоднократно говорил. Киев, таким образом, находится в шаге от потери одного из главных союзников, помогавших ему воевать с Россией.
Богатства Украины — не самое главное
Остается Евросоюз, который не готов утратить контроль над Украиной и не намерен идти на перемирие с Россией на компромиссных условиях. «Для него это не только буферное государство, отделяющее блок от России, но и один из инструментов, созданных и подготовленных, чтобы ослаблять нашу страну. Не зря европейцы вложили миллиарды евро в обучение и снабжение ВСУ оружием, военной техникой. Они хотели бы добиться поражения Москвы и возвращения ситуации, которая существовала в 1990-е годы, когда можно было за бесценок скупать ее ресурсы и полезные ископаемые стран бывшего СССР, сажать на кабальные кредиты МВФ. Ведь, на чем базируется сильная экономика? На наличии у тебя капитала, технологий и ресурсов. Первые два фактора у Евросоюза есть, а вот ресурсов им для дальнейшего развития не хватает, поэтому цель — через украинскую военную кампанию добиться ослабления России и взять ее под контроль», — объяснил член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.
Готова ли Европа воевать без США
Даже в случае мирного соглашения, достигнутого сейчас сторонами конфликта, не исключено, что европейцы спустя годы возобновят военную кампанию, считает он. Для этого у Евросоюза есть военно-промышленная база, которую осталось только масштабировать, уточнил эксперт.
Президент Франции Эммануэль Макрон не зря заявляет о готовности отправить на Украину войска. Этот план вписывается в общую стратегию по созданию военного плацдарма против России, добавил Лосев.
Украина географически расположена очень удобно, с помощью нее Евросоюз рассчитывает «сдерживать» Россию, поскольку в Брюсселе боятся усиления Москвы, сказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, чисто экономического смысла владеть Украиной у них нет. Местное зерно — не какой-то дефицитный продукт, его и так можно было покупать за приемлемую цену. Западу, конечно, интересен украинский титан, столь необходимый Airbus в авиастроении. В республике, по разным оценкам, находится до 20% мировых запасов ценного металла, и для Запада он мог бы стать заменой российскому титану, особенно в период острой фазы конфликта с Москвой, когда поставки могут прекратиться в любой момент. Но этот ресурс есть и в Австралии, вступать в конфликт с Россией только из-за него было бы нецелесообразно — слишком уж большие издержки, отмечают эксперты. То есть, залежи полезных ископаемых, зерно и человеческий капитал Украины — это лишь бонус к самой главной причине, по которой европейцы хотят удержать страну в своей орбите.
«Для Брюсселя Украина — это в первую очередь геополитический проект. Россия, которая может объединить под своим началом Восточную Европу, пусть даже и не оформляя это законодательными актами, означает для них конец западноевропейского блока. То есть, Евросоюз как геополитическая единица в нынешних реалиях, где есть гиганты вроде США, Китая, Индии и России, может выжить и не быть поглощенным ими, только если не позволит Москве создать свое военное и экономическое объединение в Восточной Европе», — полагает Брутер.
Сколько у них оружия
Экономических возможностей ЕС хватит, чтобы нарастить армии и ВПК, считает он. ВВП стран союза превысил 19 трлн долларов, часть этих мощностей может быть перенастроена на военный лад. Насколько европейские оружейники готовы на сегодняшний день к конфликту с Россией — вопрос сложный. Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что Франция и Германия разгонят производство техники и снаряжения только к 2030 году, они ищут способы сделать это еще и с выгодой. Так, глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявлял, что для развертывания заводов в полную силу нужны крупные заказы, а для их выполнения должны появиться большие концерны с годовым оборотом в 40 млрд долларов.
Сейчас темпы выпуска военной продукции в ЕС только берут разгон. Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в прошлом году заявлял, что фирма Nexter увеличила производство самоходных гаубиц Caesar с двух до шести штук в месяц. В планах — делать 12 таких установок. Выпуск снарядов европейские оружейники довели до миллиона в год, что нельзя сравнить с возможностями России. Не зря в ноябре прошлого года тогдашний представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявлял, что страны континента производят в год столько боеприпасов, сколько Россия может сделать всего за месяц. Но сегодня для удовлетворения собственных потребностей и запросов ВСУ Евросоюзу не обязательно обладать мощным ВПК. Оружие можно частично произвести, частично закупить у США, которые уже зарабатывают на военных контрактах с европейскими правительствами миллиарды долларов. «Мы видим, что у украинской армии пока нет проблем с боеприпасами, европейцы их поставляют в немалых количествах, иначе Киев уже потерпел бы поражение», — заметил Брутер.
Об этом говорит и предложение главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас на саммите лидеров стран ЕС 20 марта передать Киеву два миллиона снарядов в ближайшее время. «Запасы оружия у них есть, поэтому России нужно всерьез воспринимать эту угрозу», — резюмировал Дандыкин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.