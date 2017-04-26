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26 апреля 2017
25 апреля 2017
Главные новости Челябинской области
16:51  26 апреля 2017 1

А на детей свалила! История с заначкой, выброшенной в Кыштыме, оказалась выдумкой

Открытая лицензия от 22.07.2016, кошелек, купюра, деньги
История с разрисованными купюрами в Кыштыме оказалась фейковойФото: Pixabay.com

В Кыштыме Челябинской области закончилось расследование громкой истории с родительской заначкой, выброшенной с балкона детьми. Выяснилось, что дети не имеют никакого отношения к пропаже 60 тыс. рублей, сообщил «URA.RU» заместитель начальника следственного отдела полиции города Александр Тепленко. Деньги украла взрослая гостья и уже во всем созналась.

Пропажу денег, отложенных на покупку автомобиля, хозяева одной из квартир в доме на улице Булдымской обнаружили 9 марта. Накануне у них гостили знакомые с детьми. Взрослые вину отрицали. А дети рассказали, что нашли тайник с деньгами, достали пятитысячные купюры, разрисовали их и выбросили с балкона. Деньги искали на улице и нашли.

Уже в ходе следствия выяснилось, что дети денег не брали. Кражу совершила взрослая гостья, знавшая, где находится заначка. Она же и уговорила детей «взять вину на себя». Женщина призналась в содеянном, возместила ущерб. Дело все равно будет передано в суд и закончится, вероятно, примирением сторон.

Альбина Золотухина
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