18:52 27 апреля 2017 0

Врачи жалуются на копеечную зарплату Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Новоуральске медики пожаловались местным чиновникам на нищенские зарплаты и отсутствие нужного оборудования в больницах.

«В Новоуральске бедственное положение младшего и среднего медперсонала. Низкая, если не сказать нищенская, зарплата. В больницах перебои с финансированием, порой не хватает элементарных перевязочных материалов. Недовольны и пациенты, потому что из-за маленьких зарплат никто не хочет работать», — рассказал «URA.RU» местный общественник Дмитрий Ошев.

По словам активиста, медики встретились с городскими чиновниками, чтобы обсудить ситуацию. Сотрудники администрации признали наличие проблем. Было принято решение дождаться приезда в ЗАТО руководства ФМБА — организации, финансирующей медицину в закрытых городах. Визит ожидается 3 мая.

«Тут помогут только меры на федеральном уровне. Все остальное — сотрясание воздуха. Людей жалко и жителей и врачей. Такое чувство, что руководству ФМБА доносят недостоверные сведения по ситуации в городе. Самое логичное и правильное, чтобы он сам лично объехал все ЗАТО и увидел ситуацию», — прокомментировала «URA.RU» ситуацию член общественной палаты Новоуральска Кристина Избицкая.