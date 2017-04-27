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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
18:52  27 апреля 2017 0

На Урале врачи протестуют из-за мизерных зарплат и нехватки оборудования в больницах

Планеты, врачи, Киркоров Филипп, пенсионеры, старики, врач, поддержка, белый халат, доктор, забота
Врачи жалуются на копеечную зарплатуФото: depositphotos.com © URA.RU

В Новоуральске медики пожаловались местным чиновникам на нищенские зарплаты и отсутствие нужного оборудования в больницах.

«В Новоуральске бедственное положение младшего и среднего медперсонала. Низкая, если не сказать нищенская, зарплата. В больницах перебои с финансированием, порой не хватает элементарных перевязочных материалов. Недовольны и пациенты, потому что из-за маленьких зарплат никто не хочет работать», — рассказал «URA.RU» местный общественник Дмитрий Ошев.

По словам активиста, медики встретились с городскими чиновниками, чтобы обсудить ситуацию. Сотрудники администрации признали наличие проблем. Было принято решение дождаться приезда в ЗАТО руководства ФМБА — организации, финансирующей медицину в закрытых городах. Визит ожидается 3 мая.

«Тут помогут только меры на федеральном уровне. Все остальное — сотрясание воздуха. Людей жалко и жителей и врачей. Такое чувство, что руководству ФМБА доносят недостоверные сведения по ситуации в городе. Самое логичное и правильное, чтобы он сам лично объехал все ЗАТО и увидел ситуацию», — прокомментировала «URA.RU» ситуацию член общественной палаты Новоуральска Кристина Избицкая.

Марк Бородин
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