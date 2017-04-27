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27 апреля 2017
26 апреля 2017
25 апреля 2017
19:37  27 апреля 2017 0

Самые скандальные ресурсы ХМАО — «Чиновник.ру» и «ОТВ-Югра» — прекратили свою работу. Силовики оказались ни при чем

Выборы главы. Сургут, шмонин
У порталов, созданных Эдуардом Шмониным, заканчиваются деньгиФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Уголовное дело создателя "Чиновник.Ру"
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Сайты «Чиновник.ру» и «ОТВ-Югра», которые, как считается, подконтрольны бизнесмену Эдуарду Шмонину, прекратили работу. В четверг, 27 апреля, по соответствующим запросам в поисковой системе выходит ошибка «err_connection_refused».

Как сообщил источник «URA.RU» в правоохранительных органах Югры, сайты были заблокированы фирмами, осуществляющими администрирование интернет-порталов. Компании прекратили обслуживание ресурсов в связи с отсутствием ежемесячной оплаты за услуги.

В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, которое занимается расследованием уголовного дела Эдуарда Шмонина, сообщили, что региональная полиция не имеет отношения к блокировке «Чиновник.ру» и «ОТВ-Югра».

Узнать мнение сторонников Шмонина из числа его юристов и сотрудников редакций на момент публикации материала не удалось. Адвокаты Амил Аббасов и Михаил Кучеров, а также корреспондент «ОТВ-Югра» Михаил Кокорев, в четверг оказались недоступны для общения с журналистами. Все они либо находятся вне зоны доступа сотовой сети, либо не отвечают на звонки. Обозреватель из Тулы Андрей Ивлев также отключил мобильный телефон.

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Для «Чиновника.ру» писали из Тулы, Ставрополя, Украины и Казахстана

«Чиновник.ру» был знаменит в Югре своими скандальными публикациями в адрес представителей регионального истеблишмента — чиновников, бизнесменов, руководителей силовых ведомств. Авторы портала привлекали к себе внимание, переходя на личности и публикуя оскорбления. События, происходившие в реальной жизни, получали на сайте оригинальную интерпретацию.

Так, например, на «Чиновник.ру» утверждали, что Югрой руководит гомосексуальная мафия. Следователи считают, что бизнесмен под прикрытием журналистики мог организовать преступное сообщество с целью систематического обогащения за счет медиашантажа и продажи «блоков на негатив».

«ОТВ-Югра» — проект, который был презентован как первое в регионе интернет-телевидение, и, по версии силовиков, использовался для легализации дохода, полученного от деятельности «Чиновник.ру». Большая часть контента, публикуемая на сайте этого портала, носила нейтральный характер и представляла собой перепечатку с других изданий.

После ареста Эдуарда Шмонина в начале апреля «ОТВ-Югра» прекратило публиковать новости, однако «Чиновник.ру» продолжал работать. Последние публикации выходили от имени Андрея Ивлева и были посвящены одной теме — преследованию владельца портала. Автор обвинял следователей и судью в предвзятом отношении к обвиняемому, критиковал губернатора Наталью Комаровой и ее заместителей, а также журналистов, освещающих уголовное дело предпринимателя.

Эдуард Шмонин обвиняется по статьям 242 УК РФ (распространение порнографии) и 128.1 УК РФ (клевета). Также в скором времени ему могут быть предъявлены обвинения по статьям 163 УК РФ (вымогательство) и 179 УК РФ (принуждение к сделке). Если суд признает бизнесмена виновным, ему может грозить наказание до 5 лет реального лишения свободы.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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