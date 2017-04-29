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29 апреля 2017
28 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
21:16  29 апреля 2017 0

Ройзман и футболисты «Урала» победили грязь в Екатеринбурге. ФОТО

Пробежка Евгения Ройзмана по набережной Исети. Екатеринбург, ройзман евгений, пробежка
Евгений Ройзман вышел на улицы бороться с грязьюФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге прошел масштабный субботник. Политики, спортсмены и простые горожане вместе вышли в городские парки, чтобы привести город в порядок перед майскими праздниками.

Мэр города Евгений Ройзман и глава администрации Александр Якоб облюбовали для себя Дендрологический парк. Поддержать начальство пришла небольшая армия депутатов и заместителей глав горадминистрации. Мэр прямо руками засыпал пожухлые листья в мусорный мешок. Рядом деловито орудовал граблями Якоб. Горожанам такой подход понравился.

«Почаще бы такие мероприятия. Приятно видеть чиновников за работой», — написал в соцсетях горожанин Антон Ильин.

«Когда сам человек уберётся, у него меньше желания выкинуть фантик или окурок на землю хотя бы на следующий день. Море состоит из капель», — заметил Евгений Кузнецов.

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Тысячи горожан вышли на улицы, чтобы прибрать Екатеринбург Фото: соцсети

В это время же время профессиональные боксеры и игроки футбольного клуба «Урал» пришли прибрать территорию госпиталя для ветеранов войн на Широкой Речке. Боксеры Евгений Чупраков и Магомед Курбанов методично красили бордюры. Полузащитник «Урала» Артем Фидлер объяснял маленькой дочке как правильно сметать листья. Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов в кепке футбольной команды из Екатеринбурга приглядывал за тем, чтобы боксеры не обижали футболистов перед финалом кубка России по футболу.

По оценкам мэрии число участников субботников в Екатеринбурге превысило 60 тысяч человек. Горожане собрали более пяти тысяч тонн различного бытового и органического мусора.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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