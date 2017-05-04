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04 мая 2017
03 мая 2017
Главные новости Свердловской области
14:34  04 мая 2017 0

Население Свердловской области стало вымирать в 2,5 раза быстрее

Морг, увольнение, безработица, эмоции, смерть, труп, морг, мертвец
В Свердловской области смертность превысила рождаемостьФото: depositphotos.com © URA.RU

За первые три месяца 2017 года естественная убыль населения Свердловской области увеличилась в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Статистика Свердловскстата говорит, что смертность превысила рождаемость на 18,1%, в то время как в 2016-м этот показатель был на уровне 6,7%.

Что касается рождаемости, за указанный период этого года на свет появились 13305 детей, что на 1344 меньше, чем в прошлом. Умерло при этом 15718 человек, включая 73 ребенка до 1 года, против 15631 человека и 104 малышей годом ранее.

Сергей Демин
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