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04 мая 2017
Главные новости Москвы
18:35  04 мая 2017 0

В Петербург приплыла предполагаемая яхта Медведева

Медведев и ко. Форум Сочи-2014, медведев дмитрий
Медведев назвал исследование ФБК "чушью"Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Санкт-Петербургском речном яхт-клубе профсоюзов заметили яхту «Фотиния» под номером 49-4417, которой, как полагает ФБК, пользуется премьер Дмитрий Медведев, пишет «Росбалт», ссылаясь на «Деловой Петербург».

Яхта длиной в 32 метра, согласно данным открытой карты перемещения судов Marinetraffic, прибыла в клуб 28 апреля, сейчас она находится у одного из причалов Петровской косы. «Фотинию» никто не охраняет, отмечают журналисты.

Корреспондентам «Делового Петербурга» яхтсмены рассказали, что Медведев якобы прибывает в клуб пару раз за сезон. На это время клуб закрывают, в нем появляется множество сотрудников ФСО, а ремонтирующим корабли работникам не рекомендуют покидать верфи.

Стоимость яхты «Фотиния», на которой могут разместиться до 10 гостей помимо обслуги, ориентировочно составляет более 430 млн рублей. Судно находится в собственности ООО «Инвестиционное содружество», которое принадлежит, как утверждают в ФБК, доверенному лицу Медведева — Илье Елисееву.

Валерий Дорофеев
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