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12 мая 2017
12:40  12 мая 2017 7

В честь Дня Победы заключенных неделю кормили по нормам военного времени

каша-липучка
Заключенные неделю питались по особым нормамФото: Facebook Андрея Альшевских

Пользователи социальных сетей удивлены патриотической акцией, прошедшей в нескольких колониях Кировской области в рамках празднования годовщины Дня Победы. Заключенных целую неделю кормили по нормам военного времени, написал в своем микроблоге в Twitter известный блогер Рустем Адагамов.

В УФСИН Кировской области отметили, что акция добровольного приема пищи по суточным нормам питания, действующим в годы войны для красноармейцев, является традиционной. В акции приняли участие 234 осужденных. С одной стороны, чувство голода мешало заключенным работать, с другой стороны, по их же словам, ощущение солидарности помогло выдержать это испытание.

Лев Истомин
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