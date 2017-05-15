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Главные новости Курганской области
14:50  15 мая 2017 0

В одном из домов Кургана обнаружен связанный по рукам и ногам труп. Убийца уже задержан

Клипарт., нож, уголовное дело
Погибший привел в дом малознакомого человекаФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Кургане в одном из домов по ул. Макаренко соседи обнаружили труп 28-летнего мужчины со связанными руками и ногами. По подозрению в совершении убийства задержан 26-летний курганец, сообщили в пресс-службе управления следственного комитета по Курганской области.

Тело мужчины с множественными ножевыми ранения грудной клетки нашли 10 мая. По данным следствия, днем ранее потерпевший случайно познакомился с молодым человеком и привел его в дом. В ходе возникшей ссоры новый знакомый схватил нож и напал на хозяина.

По ходатайству следствия подозреваемый заключен под стражу на два месяца на время расследования уголовного дела. Как сообщает региональный СК, добыты неопровержимые доказательства его причастности к убийству.

Анна Бояркина
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