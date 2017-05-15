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15 мая 2017
17:47  15 мая 2017 0

Разрыв между бедными и богатыми в России становится все сильнее

Морг, увольнение, безработица, эмоции, попрошайка, нищий, нет денег
Бедные стали беднееФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
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Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС зафиксировал рост имущественного неравенства в России в первом квартале 2017 года на 45,7%. Совокупный объем денег, которыми владеет наиболее обеспеченная часть страны, институт сравнил с аналогичным периодом 2015—2016 годов.

В 2016-м доля, принадлежащая золотой прослойке, равнялась 45,6 процентам, в 2015 году — 45,4 процентам.

Среднее значение доходов 10% богачей и 10% нуждающихся выросло с 13,7 до 13,9 раза, сообщает Rambler News Service со ссылкой на материалы Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

В марте РАНХиГС опубликовал данные, согласно которым около 40 процентов населения имели деньги только на еду.

Семен Гринберг
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