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15 мая 2017
Главные новости Свердловской области
18:09  15 мая 2017 0

Вандалы, разгромившие кладбище в Богдановиче, приходили туда за конфетами

Подростки разрушили могилы, обидевшись на отсутствие конфет на кладбищеФото: "ВКонтакте", группа "Типичный Богданович"

Сотрудники полиции Богдановича установили личности вандалов, разбивших более 100 надгробий на кладбище Богдановича.

«Ими оказались трое несовершеннолетних юношей, 2006 и 2004 годов рождения, один — учащийся Каменской общеобразовательной школы, второй — ученик школы-интерната №9, третий обучается в специальной коррекционной школе-интернате. Все они воспитываются в неполных семьях, без отцов. На погост они пришли, чтобы набрать сладостей, однако, не обнаружив конфет, разозлились и стали ломать надгробия. По факту повреждения могил возбуждено уголовное дело по статье «надругательство над телами умерших и местами их захоронения», — рассказал «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Вандалы разрушили больше 100 надгробий на кладбище под Богдановичем. Жители села Каменка обнаружили страшную картину в субботу, 13 мая. Только по приблизительным подсчетам неизвестные хулиганы выдернули из могил, расколотили и повалили на землю более ста надгробий и памятников. Многие из них не восстановить. Десятки человек обратились с заявлениями в полицию.

«В отношении родителей подозреваемых органы внутренних дел намерены возбудить административное делопроизводство и привлечь их к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию своих детей. Кроме того, законные представители тех, чьи памятники были повреждены, имеют право обратиться с соответствующим исковым заявлением в судебные инстанции для компенсации причиненного материального ущерба», — добавил Горелых.

Александр Лукманов
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