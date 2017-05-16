В РПЦ ответили Познеру, насколько легально быть атеистом в России

16:58 16 мая 2017 0

Ведущий получил ответ Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

Заместитель председателя отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что атеисты, не оскорбляющие чувства верующих, не нарушают российский Уголовный кодекс. Этими словами представитель РПЦ ответил телеведущему Владимиру Познеру на вопрос о том, легален ли атеизм в России в настоящее время.

«Атеистические убеждения являются в России абсолютно легальными, и те, кто их придерживается, не должны подвергаться каким-либо преследованиям», — отметил Кипшидзе, подчеркнув, что многие ошибочно полагают, что екатеринбургский блогер Руслан Соколовский был обвинен судом из-за того, что является атеистом, пишет «Газета.ру».

Ранее тележурналист Владимир Познер, выступая в прямом эфире «Первого канала», затронул приговор ловцу покемонов в Храме на Крови, попросив у чиновников исчерпывающих разъяснений, нарушает ли атеист УК РФ, заявляя о своих воззрениях.