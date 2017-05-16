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16 мая 2017
16:58  16 мая 2017 0

В РПЦ ответили Познеру, насколько легально быть атеистом в России

Встреча с Владимиром Познером в книжном магазине
Ведущий получил ответФото: Зураб Джавахадзе © URA.RU
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Дело блогера, ловившего покемонов в Храме-на-Крови
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Заместитель председателя отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что атеисты, не оскорбляющие чувства верующих, не нарушают российский Уголовный кодекс. Этими словами представитель РПЦ ответил телеведущему Владимиру Познеру на вопрос о том, легален ли атеизм в России в настоящее время.

«Атеистические убеждения являются в России абсолютно легальными, и те, кто их придерживается, не должны подвергаться каким-либо преследованиям», — отметил Кипшидзе, подчеркнув, что многие ошибочно полагают, что екатеринбургский блогер Руслан Соколовский был обвинен судом из-за того, что является атеистом, пишет «Газета.ру».

Ранее тележурналист Владимир Познер, выступая в прямом эфире «Первого канала», затронул приговор ловцу покемонов в Храме на Крови, попросив у чиновников исчерпывающих разъяснений, нарушает ли атеист УК РФ, заявляя о своих воззрениях.

Лев Истомин
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