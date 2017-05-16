В Кремле ответили на обращение Познера к Путину об атеизме

17:22 16 мая 2017 0

В Кремле не хотят комментировать вопросы Познера Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Кремль не будет реагировать на обращение известного тележурналиста Владимира Познера к президенту Владимира Путину по поводу того, станет ли применяться к атеистам закон об оскорблении чувств верующих в связи с вынесением обвинительного приговора блогеру из Екатеринбурга Руслану Соколовскому.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, никакой реакции на запрос от Кремля не последует, так как Познер задал риторический вопрос, пишет «Газета.ру». Также Песков добавил, что данный вопрос не входит в прерогативу администрации президента или Кремля, так как касается российской судебной системы.

Руководство Русской православной церкви ранее ответило Познеру, подчеркнув, что никто в России не собирается преследовать атеистов.