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17 мая 2017
16 мая 2017
00:13  17 мая 2017 0

Самое недоступное жилье в России — в Севастополе, Москве, Туве и на Алтае

Клипарт. Деньги и прочее., ключи от квартиры, мелочь, деньги, ипотека, плата, рубли
Жителю Москвы придется копить на квартиру девять летФото: Александр Елизаров © URA.RU

Севастополь, Москва, Тува и Алтай держат рекорд по недоступности квартир среднестатистическому жителю региона. Согласно данным экспертов Российской академии народного хозяйства и государственной службы, на небольшую однокомнатную квартиру в этих регионах придется копить почти десять лет. Аренда же обойдется в половину месячной зарплаты.

Результаты своих исследований рынка недвижимости специалисты РАНХиГС и Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара включили в «Мониторинг экономической ситуации в России». При исследованиях учитывались среднедушевые доходы населения в каждом регионе, средняя стоимость однокомнатной квартиры площадью 35 кв. м на вторичном рынке, величина прожиточного минимума, сообщает BBC.

Так, жителю Москвы нужно копить на квартиру девять лет, жителю Тувы — 9,7 года, жителю Алтая — восемь лет. Однако это еще не предел: в Севастополе для покупки однокомнатной квартиры нужно копить деньги около 12 лет.

Относительно доступное жилье — в Ямало-Ненецком автономном округе, Смоленской и Магаданской областях: откладывать деньги на покупку квартиры придется всего три года. В среднем в России на однокомнатную квартиру нужно копить примерно 5,2 года, утверждают эксперты.

Аренда однокомнатной квартиры в Москве составляет 40% от заработной платы, в Тульской области, Туве и республиках Северного Кавказа — более 50% средней зарплаты. В Новгородской, Саратовской областях и в Краснодарском крае — почти половину зарплаты. Недорого снять жилье можно в Магаданской и Тюменской областях.

Наталья Володина
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