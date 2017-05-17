10:38 17 мая 2017 2

Телевизор остается главным развлечением для россиян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания Mediascope опубликовала результаты исследований, согласно которым аудитория Интернета в России продолжает увеличиваться. При этом распространение глобальной сети практически не влияет на растущую популярность телесмотрения.

По данным Mediascope, в период с октября 2016 по март 2017 года российская интернет-аудитория увеличилась на 2% и теперь составляет 87 миллионов человек старше 21 года (71% от общего населения страны), пишет газета «Коммерсант». Главным фактором увеличения количества юзеров стала возросшая популярность мобильных устройств — 54% пользователей в возрасте от 12 лет регулярно используют их для выхода в интернет.

Увеличение аудитории Интернета не сказывается на популярности телевидения. Исследования показали, что 70% россиян в возрасте от 12 до 64 лет включают телевизор хотя бы на 1 минуту в сутки. Однако, контент телеканалов, размещенный в Интернете практически не востребован — он интересен лишь 1,4% россиян.

Представители «Ростелекома» подтверждают, что российская аудитория предпочитает потреблять телеконтент с экрана телевизора. «Но с учетом того, что популярность нелинейного просмотра растет, а в некоторых возрастных группах, включая подростков и молодежь, уже занимает значительную долю, наш продукт реагирует на эти изменения», — цитирует издание представителя компании.