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17 мая 2017
16 мая 2017
11:48  17 мая 2017 0

Уралец из-за восьми рублей разгромил мусорной урной киоск. ВИДЕО

Несчастный киоск до нападенияФото: goole.maps

Житель Серова Свердловской области разгромил печатный киоск, в котором, как ему показалось, его обсчитали. Мужчина схватил мусорную урну и разбил стекла, напугав продавщицу.

Как сообщили «URA.RU» местные жители, горожанин был сильно пьян. Перед атакой он кричал, что женщина обсчитала его на 8 рублей.

В полиции отметили, что мужчина уже пойман.

«Наряд полиции задержал дебошира. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления, в том числе воровство, некто Владимиров, 1967 года рождения. Был составлен протокол по факту нахождения пьяным в общественном месте. Мужчина задержан на пять суток. После того, как собственник киоска принесет документ о материальном ущербе, будет принято процессуальное решение. Чем бы он ни мотивировал свой поступок, вести себя как слон в посудной лавке не позволительно», — отметил представитель свердловского главка Валерий Горелых.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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