Участник кровавой бойни под Екатеринбургом ушел на СВО

Участник массовой бойни в бильярдной в Сысерти Реджепов ушел на СВО
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Мужчина подписал контракт с Минобороны РФ Фото:

Один из девяти фигурантов по делу об убийстве мужчины в бильярдной в Сысерти (Свердловская область) избежал наказания суда, уехав на спецоперацию на Украине. Речь идет о Сердаре Реджепове, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

Еще один обвиняемый — Андрей Казанцев — был освобожден из-под стражи. Ему назначили 1,5 года колонии, но зачли в срок время пребывания в СИЗО.

Остальных семерых парней приговорили к лишению свободы от четырех до 14 лет. По версии следствия, 2 апреля 2023 года Реджепов, Казанцев и их товарищи подрались с армянами. Одного убили, двоим причинили тяжкие травмы.

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Один из девяти фигурантов по делу об убийстве мужчины в бильярдной в Сысерти (Свердловская область) избежал наказания суда, уехав на спецоперацию на Украине. Речь идет о Сердаре Реджепове, передает корреспондент URA.RU из зала суда. Еще один обвиняемый — Андрей Казанцев — был освобожден из-под стражи. Ему назначили 1,5 года колонии, но зачли в срок время пребывания в СИЗО. Остальных семерых парней приговорили к лишению свободы от четырех до 14 лет. По версии следствия, 2 апреля 2023 года Реджепов, Казанцев и их товарищи подрались с армянами. Одного убили, двоим причинили тяжкие травмы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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