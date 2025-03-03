Участник кровавой бойни под Екатеринбургом ушел на СВО

Один из девяти фигурантов по делу об убийстве мужчины в бильярдной в Сысерти (Свердловская область) избежал наказания суда, уехав на спецоперацию на Украине. Речь идет о Сердаре Реджепове, передает корреспондент URA.RU из зала суда.
Еще один обвиняемый — Андрей Казанцев — был освобожден из-под стражи. Ему назначили 1,5 года колонии, но зачли в срок время пребывания в СИЗО.
Остальных семерых парней приговорили к лишению свободы от четырех до 14 лет. По версии следствия, 2 апреля 2023 года Реджепов, Казанцев и их товарищи подрались с армянами. Одного убили, двоим причинили тяжкие травмы.
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