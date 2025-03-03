«Кровь шла из глаз»: екатеринбуржец рассказал, как спасал утонувшую в сауне жену

Екатеринбурженка, утонувшая в сауне, отмечала в день гибели юбилей
© Служба новостей «URA.RU»
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Городские парильни. Тюмень, общественная баня
В роковой вечер супруги отмечали в сауне юбилей Галины (архивное фото) Фото:

У женщины, утонувшей в сауне Екатеринбурга, приступ эпилепсии случился впервые и стал роковым. В тот вечер Галина вместе с мужем отмечала в бане свой юбилей, но внезапно умерла. Подробности трагедии URA.RU рассказал ее муж Алексей.

«Мы были в парилке, она вышла первой и отправилась в бассейн. Я вышел почти сразу следом за ней, а Галя уже лежала на дне. Я прыгнул в воду, сразу ее вытащил наружу и стал делать искусственное дыхание. Потом реанимация тоже пыталась это делать, но не получилось. У нее пена шла из носа и рта, а из глаз пошла кровь», — рассказал мужчина.

По его словам, про эпилепсию Галины никто не знал, в том числе и она сама. Этой болезнью страдает одна из ее родственниц, но у женщины приступ случился впервые. Алексей сомневается, что перегрев мог послужить причиной трагедии: чета нередко посещала бани и сауны. В тот роковой вечер они устроили романтическое свидание в сауне по поводу дня рождения Гали: накануне ей исполнилось 40 лет.

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У женщины, утонувшей в сауне Екатеринбурга, приступ эпилепсии случился впервые и стал роковым. В тот вечер Галина вместе с мужем отмечала в бане свой юбилей, но внезапно умерла. Подробности трагедии URA.RU рассказал ее муж Алексей. «Мы были в парилке, она вышла первой и отправилась в бассейн. Я вышел почти сразу следом за ней, а Галя уже лежала на дне. Я прыгнул в воду, сразу ее вытащил наружу и стал делать искусственное дыхание. Потом реанимация тоже пыталась это делать, но не получилось. У нее пена шла из носа и рта, а из глаз пошла кровь», — рассказал мужчина. По его словам, про эпилепсию Галины никто не знал, в том числе и она сама. Этой болезнью страдает одна из ее родственниц, но у женщины приступ случился впервые. Алексей сомневается, что перегрев мог послужить причиной трагедии: чета нередко посещала бани и сауны. В тот роковой вечер они устроили романтическое свидание в сауне по поводу дня рождения Гали: накануне ей исполнилось 40 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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