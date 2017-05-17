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Главные новости Челябинской области
15:26  17 мая 2017 0

Знаменитый олигарх стал почетным гражданином Южного Урала

Путин на ЧТПЗ и ЭТЕРНО. Челябинск, комаров андрей, путин владимир, этерно
Дубровский отдал должное коллеге-металлургуФото: Пресс-служба губернатора Челябинской области © URA.RU

Акционер ЧТПЗ Андрей Комаров стал Почетным гражданином Челябинской области. Постановление, подписанное губернатором Борисом Дубровским, появилось на сайте главы региона 17 мая.

«Присвоить почётное звание „Почётный гражданин Челябинской области“ Комарову Андрею Ильичу — советнику председателя совета директоров филиала публичного акционерного общества „Челябинский трубопрокатный завод“», — говорится в документе. В качестве основания заявлена деятельность, «способствующая процветанию Челябинской области и повышению её авторитета в России».

В Челябинской области и на малой родине, в ЗАТО Озерск, Комаров известен многочисленными благотворительными, культурными и образовательными проектами. Самым ярким из них стал театральный фестиваль «Снежность», проводимый на территории сразу нескольких субъектов РФ, где работают предприятия группы ЧТПЗ.

Алексей Шумов
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