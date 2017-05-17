14:52 17 мая 2017 0

Скидки на сахар сильно встревожили уральских покупателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Екатеринбурга устроили давку в гипермаркете «Окей» из-за сахара по скидке. В сети появилось видео, как уральцы охапками берут пакеты с продуктом, ругаются и толкаются.

Ранее о подобных случаях стало известно в Омске, Тюмени, Краснодаре и Красноярске. Дело в том, что сеть объявила акцию, по которой пятикилограммовый пакет сахара продавался по 149 рублей. Предложение сильно взволновало покупателей, после чего «битва за сахар» дошла и до Екатеринбурга.

На видео видно, как несколько десятков пожилых и молодых покупателей отчаянно борются за подешевевший продукт, из толпы выбегают дети с заветными пятикилограммовыми пакетами, звучат недовольные возгласы, над головами людей пролетают куски картона, а сотрудники магазина с улыбкой отходят подальше от разъяренных клиентов. Одна женщина при этом громко возмущается, закидывая в коляску добытый сахар: «Цирк устроили тут! И фотографируют еще!».

Автор видео написал в комментариях, что давка случилась в магазине, расположенном на улице Репина в торговом центре «Радуга Парк». Здесь журналисту агентства подтвердили, что в дни акции покупателей было значительно больше, чем обычно, но заметили, что давка в Омске была намного сильнее.