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18 мая 2017
17 мая 2017
Главные новости Свердловской области
11:05  18 мая 2017 0

В Екатеринбурге ворона свила гнездо из проводов. ФОТО

Демонтаж фонарных столбов и клипарт. Екатеринбург, ворона, дурной знак, плохая примета, суеверие, птица
Умнейшие птицы приспособились к городской жизниФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге ворона свила гнездо из обрывков проводов. Необычный случай сфотографировали горожане.

«В Екатеринбургские вороны — настоящие жители мегаполиса», — подписал снимок автор фото, разместивший его в одном из городских пабликов.

Горожане с юмором отнеслись к «постройке».

«Такими темпами вороны скоро будут и wi-fi раздавать», — уверен Никита Земцов.

«Новое поколение ворон делает гнезда из проводов», — посмеялся над разницей поколений Сергей Волков.

«Они были бы жителями мегаполиса, если бы сдали эти провода, а деньги потратили на первый взнос ипотеки за однокомнатное гнездо где-то в академическом», — напомнил о грустном Борис Пудов.

Современные вороны — они такие
Фото: Алексей Рогозин, «Типичный Екатеринбург»

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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